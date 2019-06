Què fem aquest cap de setmana?

Ja tenim aquí l'últim cap de setmana de juny. Si el voleu aprofitar amb la canalla, aquí teniu algunes idees interessants.

Portes obertes al Sincrotró Alba

El Sincrotró Alba obre les seves portes aquest dissabte, de 9.00 a 19.00 h, per celebrar una jornada de portes obertes en què més de 2.000 persones descobriran com funciona i per a què serveix la instal·lació científica. Les activitats s'organitzen al voltant d'un recorregut que permet veure els equips per on circulen els electrons, contemplar una secció del túnel d'acceleradors o conèixer de la mà del seu personal científic les peculiaritats i característiques del Sincrotró Alba. L'esdeveniment inclou activitats adreçades a tots els públics. Com a novetat, aquest any s'organitza una campanya de donació de dents de llet, en col·laboració amb el Centre Nacional d'Investigació sobre l'Evolució Humana (CENIEH) de Burgos, així com la possibilitat d'entrar virtualment al túnel d'acceleradors amb ulleres 3D.

'Pirates de circ'

Aquesta tarda, a les 19.30 h, al pati de l’Escola Ernest Lluch d'Abrera hi podreu veure 'Pirates de circ', de la companyia Tot Circ. Els coneguts pallassos Tastacirc i Tastet es transformen en autèntics pirates i s’embarquen al seu vaixell pirata per anar a la recerca d’un fabulós tresor. Ho aconseguiran gràcies a l’ajuda del simpàtic Timoner, l’encarregat de posar-hi la música en directe. Per a tots els públics. Gratuït.

Activitats aquàtiques en família

De juliol a setembre podeu visitar els jaciments del Darró , a Vilanova i la Geltrú, i la Ciutadella, a Calafell, per gaudir d'un cap de setmana ple d’activitats al mar com caiac o SUP! Podeu consultar tota la informació

Mireu quina proposta tan xula! Un cap de setmana en família per gaudir de la platja i entrar en un poblat ibèric tal com era fa 2.000 anys.Podeu consultar tota la informació aquí

Taller de ioga a Molins de Rei

La Llibreria Barba de Molins de Rei organitza demà dissabte (19 h) una taller de ioga per a infants, en col·laboració amb VV Kids, editorial que publica la sèrie de llibres 'Juguem a fer ioga'.

Reserves a llibreriabarba@gmail.com

Espectacle musical Dissabte, a les 18 h, al Castell Nou de Llinars del Vallès podreu veure 'Zum', de la companyia La Tresca i La Verdesca. 'Zum' és un espectacle musical d'animació, de proposta participativa i dirigit al públic familiar. Els membres del grup, vestits d'abelles, canten i ballen en directe un ampli ventall d'instruments. Per a tots els públics. Gratuït.

Activitat familiar al Museu Frederic Marès

El Museu Frederic Marès ofereix demà dissabte (16 h) el taller familiar 'D'auca en auca i tiro perquè em toca'. L’activitat consisteix en una visita-taller dinamitzada a l’espai expositiu del Gabinet del Col·leccionista que tindrà com a fil conductor materials que facilitaran una exploració de les diferents peces de l’exposició de manera autònoma per part de cadascuna de les unitats familiars que hi participin, a través d’un joc de cartes que, en lloc de recrear una baralla tradicional, planteja preguntes i dinàmiques per interactuar amb els objectes de l’exposició. Un cop acabada aquesta dinàmica, es proposa un espai de creació i d’acció a partir de la construcció d’una auca a través d’imatges adhesives i retoladors per escriure-hi a sobre. Recomanat per a nens i nenes d'entre 6 i 12 anys acompanyats d’almenys un adult.

Minicub a Platja d'Aro

Ja està en marxa la 8a edició del Miniclub Infantil-Ludoteca de Platja d’Aro, que estarà obert fins al 8 de setembre a la Platja Gran, tots els dies de la setmana, de dilluns a diumenge (11-14 h i 16-19 h). L’accés és gratuït –però limitat a una hora per usuari/dia–, adreçat a infants de 3 a 12 anys, dinamitzat per un equip educatiu de monitors amb coneixements d’idiomes. S’hi ofereixen tallers, manualitats o jocs de platja, entre altres activitats. A partir de juliol i durant tot l’agost també ofereix activitats gratuïtes permanents: dilluns, dimecres i divendres (9.30 - 10.30 h) sessions d’hipopressius per a mares, que poden assistir-hi acompanyades dels seus nadons; i dimarts i dijous (9 - 10 h) sessions de ioga amb nadons de fins a 12 mesos (es recomana portar-hi oli per a massatges). I cada dilluns (19.30 h) tallers i activitats d’animació.

Espectacle familiar al Turó Parc

El teatret del Turó Parc acollirà demà dissabte (18 h) un nou espectacle familiar. La proposta és 'Fané solamente', de la Cia. Pau Palaus, un pallasso tendre i tranquil que el que vol és jugar. En aquest muntatge la improvisació té molt de pes, així com el joc que sorgeix amb el públic, cosa que fa cada espectacle únic i diferent.

Taller familiar al Museu Episcopal de Vic

Diumenge (10.30 h) teniu l'última oportunitat per participar en l'activitat familiar 'Déus, mòmies i faraons egipcis' al Museu Episcopal de Vic. Descobriu en família els secrets de l'Antic Egipte a través de les obres que es conserven al Museu. Misteriosos objectes ens parlaran de la cultura que va créixer al costat del riu Nil. Us explicaran històries de mòmies, faraons, déus i sacerdots. Famílies amb infants a partir de 5 anys.