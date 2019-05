Què fem aquest cap de setmana?

Ja tenim aquí el primer cap de setmana de maig. Si encara no heu fet plans amb la canalla, aquí teniu algunes propostes interessants.

Comiat a un espectacle clàssic

L’espectacle 'Contes del cel', de la companyia Xirriquiteula Teatre s’acomiada aquest diumenge, a Badalona, dels escenaris. L’espectacle, adreçat a un públic familiar i estrenat l’any 2001, acumula gairebé 1.000 funcions i ha girat per Catalunya, Espanya i Portugal. 'Contes del cel' és un espectacle emblemàtic per a Xirriquiteula Teatre, ja que va ser el que els va començar a donar visibilitat en el sector. L'última funció de Contes del cel, la número 970, es podrà veure diumenge a les 12 h al parc de Ca l’Arnús de Badalona, en el marc de la Festa del Badiu.

Vila del Llibre a la Pobla de Segur

Si esteu buscant una excusa per escapar-vos al Pallars Jussà, aquí teniu una gran proposta. Una nova edició de la Vila del Llibre, una iniciativa que converteix la localitat en lloc de referència per als amants de la lectura. També per a les famílies, ja que han previst un munt d'activitats per fer amb la canalla. Podeu consultar la programació completa aquí.

Fira de Teatre de Titelles de Lleida

Lleida es converteix aquest cap de setmana en la capital del teatre de titelles. La Fira de Titelles aconsegueix que els racons més emblemàtics de l'eix comercial per als vianants -la plaça Paeria, la plaça Sant Francesc, el pati de l'IEI i l'Hort de Santa Teresa- i els espais teatrals de la ciutat s'omplin de muntatges de titelles pensats tant per als nens com per als adults. Un esdeveniment que reuneix companyies i programadors de tot arreu. Lleidatans i visitants podreu gaudir de més de 25 espectacles i 70 actuacions. Companyies d'arreu del món ofereixen un programa complet per a totes les edats, amb actuacions gratuïtes o a preus populars. L'organització de la fira també preveu diverses activitats culturals, com per exemple exposicions, concursos fotogràfics, tallers de titelles, etc.

El clown Marcel Gros al CC Terrassa

Marcel Gros celebra els seus 25 anys als escenaris amb un multifacètic espectacle de circ al Centre Cultural Terrassa. El clown manresà presenta l’espectacle 'Universari!', un viatge a través d’un univers simbòlic que està de celebració. Per a aquesta efemèride, Gros presenta un espectacle en què no hi falta de res: màgia, titelles, malabars i multitud de personatges imaginaris. Tot això, acompanyat d’una escenografia formada per grans vocals inflables com a fil conductor. L’espectacle tindrà lloc diumenge a les 18h al Centre Cultural Terrassa.

Les princeses barbudes arriben a Sant Pol

En el marc del Cicle Matinal a les Antigues Escoles de Sant Pol de Mar, diumenge a les 11 h, actuació del Clown Xàfec, i a partir de les 12.30 h, de les 2princesesbarbudes, que presentaran el seu treball 'Sempre de vacances'. En format de documental ornitològic, a l'escenari hi trobareu quatre orenetes barbudes que es retroben després de la migració per fer un concert amb instruments de joguina i ritmes pop per a tota la família.

Cinema familiar a la Filmoteca de Catalunya

En el marc de la programació familiar de la Filmoteca de Catalunya, la proposta per a aquest cap de setmana és 'Laban, el petit fantasma. Quina por!' Laban és un petit fantasma que té por de la foscor i que viu amb la seva família al castell Monringsun. Ell vol fer por com el seu pare, però per més que ho intenti mai no ho aconsegueix. Una història de fantasmes molt tendra i bonica per als més petits. La podeu veure demà dissabte a les 17 h i diumenge a les 16.30 h.

Teatre familiar a La Puntual

Demà dissabte, a les 12 h, a La Puntual de Barcelona hi podreu veure 'Luna, la col·leccionista de paraules', de La Petita Brownie i Cia. La Luna és una apassionada de les paraules, les col·lecciona i les guarda en pots. Però què passaria si un dia les paraules boniques i divertides comencessin a desaparèixer? La meravellosa aventura de la Luna i en Mixu per recuperar les paraules perdudes. Titelles, objectes i coses boniques. Una història dolça i fantàstica basada en el conegut conte 'La col·leccionista de paraules', de Sonja Wimmer. A partir de 3 anys.

Primavera al Parc de Joan Miró de Barcelona

La primavera arrenca amb força i un any més Camí Amic, amb la col·laboració del districte de l'Eixample, dona el tret de sortida a una extensa i variada programació al parc Joan Miró. Seran tres mesos d'activitats gratuïtes i a l'aire lliure per gaudir en família. Espectacles familiars, música, jocs, màgia, poesia, circ, tallers i cinema a la fresca són algunes de les activitats de què podreu gaudir a partir de demà (12 h) al parc Joan Miró. Teatre Mòbil, amb el seu espectacle 'Cösmix', serà l'encarregat de donar per començada la programació. Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants arriben a l'escenari programats per fer riure. Com dos homes orquestra, despleguen les seves millors habilitats: fan música impossible, fan teatre reciclàssic, fan l'animal i fins i tot ens avancen el futur en viu i en directe! 'Cösmix', dos còmics de dimensions còsmiques i un mix de bogeria! Esteu preparats?

Estrena al Teatre Aquitània

Del 4 al 26 de maig (dissabtes a les 16.30 h i diumenges a les 12 h) podeu veure al Teatre Aquitània de Barcelona 'Berta, la Caputxeta de 3a generació'. Berta és el nom de la nostra protagonista i pertany a la generació més jove d’una saga de dones que han estat enganyades i cruspides pel llop ferotge. ¿La protagonista podrà lliurar-se d’aquesta xacra que persegueix la seva família? ¿Trobarà per fi un caçador que l’ajudi a alliberar-la d’aquesta maledicció?

Taller familiar a la Fundació Miró

'Mans i colors. Signar al museu', una experiència entorn a l'obra de Joan Miró, és la proposta que la Fundació Miró fa a les famílies aquest diumenge (11 h). La lluna, el sol, les estrelles i els colors. Un signe, un moviment de mans, per a cadascun. Sense paraules, sense sons. Al taller pintareu i a les sales signareu, en silenci, davant les obres de Joan Miró. Edat recomanada: de 6 mesos a 2 anys, acompanyats.

Taller sobre els minimons