Què fem aquest cap de setmana?

Ja tenim aquí el primer cap de setmana de desembre! Se'ns està escolant el 2018, però encara ens queden per davant un munt de dies intensos i emocionants. Si voleu començar el mes sortint amb la canalla, aquí teniu algunes idees:

El Petit Príncep arriba a Girona

Dissabte (12, 16:30 i 19h) es representa a l'Auditori de Girona un musical que ja és tot un clàssic, 'El Petit Príncep' d'Àngel Llàcer i Manu Guix. Un espectacle premiat, aplaudit i estimat per més de 200.000 espectadors des de la seva estrena el 2014. Un clàssic contemporani entre els musicals de creació catalana. Una nova oportunitat per submergir-se en l'univers ple de màgia i poesia de Saint-Exupéry i gaudir de l'espectacular disseny audiovisual que reprodueix damunt l'escenari el bo i millor d'El Petit Príncep. Recomanat a partir de 4 anys.

Mercat de Nadal del Tr3sc

Dissabte se celebra la cinquena edició del Mercat de Nadal del Llibre del TR3SC, unafesta literària que uneix lectors i escriptors per tal que comparteixin la seva passió per la lectura de forma propera i amena durant 11 hores. Activitats literàries per a totes les edats, poesia musicada, concerts per als més petits, espectacles literaris, tallers i food trucks arrodoniran aquesta trobada festiva. A partir de les 11h a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm.

Estrena de premi al saT!

Des de demà i fins el 16 de desmebre (1, 2, 6, 8, 9, 15 i 16 desembre) es pot veure al saT! Teatre 'Adéu Peter Pan', de la Cia. Festuc Teatre. Una emocionant adaptació amb actors i titelles del clàssic de James Matthew Barrie. L'espectacle parla del vincle entre els infants i els seus avis i com els pares gestionen aquestes noves relacions familiars. Festuc Teatre és una companyia de teatre i titelels lleidetana creada el 2003 per Íngrid Teixidó i Pere Pàmpols. Els contes, el text, són la base dels seus espectacles que expliquen a través dels titelles. En els darrers anys la línia de la companyia ha estat posar en escena contes clàssics als quals donen la volta per explicar d'altres realitats, una línia que els ha fet mereixedors de diferents premis i reconeixements. Espectacle recomanat a partir de 3 anys. Ds. 17.30h | Dg. i festius 12h i 17.30h.

Festa d'aniversari d'Abacus

La cooperativa Abacus celebra els seus 50 anys amb una activitat que volta pel territori. Aquest dissabte celebra la darrera festa a Sabadell, a partir de les 11:30h. a la Plaça del Gas (Sabadell) amb l’actuació infantil de Buff! amb Rah-mon Roma i la companyia L’Ou Ferrat!. Edat recomanada: Per a totes les edats.

Pessebre vivent a Corbera de Llobregat

S'obre la temporada de Pastorets i Pessebres Vivents. Un dels clàssiccs de Catalunya, que arriba a la seva 57a edició, és el de Corbera de Llobregat, que es pot visitar de l'1 de desembre al 13 de gener. Hi participen 250 voluntaris en un entorn de 14.000 m2 i 700 metres de recorregut. Es podrà visistar els caps de setmana i vigílies de festius, amb un total de 47 representacions a la Penya del Corb.

Teatre i cinema d'animació a Cornellà

Diumenge, a les 18h, continuen les cites familiars a L’Auditori de Cornellà amb l’espectacle familiar ‘Invisibles’, una barreja de teatre i cinema d’animació recomanat per a nens i nenes a partir dels 4 anys. Gràcies a un grup de simpàtics amics invisibles, Mia aconsegueix encarar-se amb les seves pors i ensenyar a tothom que, encara que et facis gran, no has de deixar de creure en la fantasia. La nova cita està emmarcada en el cicle ‘Berenem a L’Auditori’ que inclou un berenar al hall del teatre una hora abans de l’espectacle.

Teatre familiar a Celrà

Demà dissabte, , a les 13h a la Plaça de l’Esglèsia de Celrà es podrà veure 'We-Ding'de la companyia Los Moñekos. Tothom està convidat a aquesta cerimònia, davant de l’església a hora punta. No cal confirmació. Però potser cal avisar al Mariano, que no pot arribar tard. Qui es presentarà a la boda? Espectacle recomanat per a tots els públics.

Fira de Nadal a Caldes de Montbui

Aquest cap de setmana, Caldes de Montbui tornarà a bullir amb la Fira de Nadal en una estrenada plaça de la Font del Lleó i l'habitual brou cuinat a la llenya i aigua termal. Celebren la 33ª Fira de Nadal i el Mercat d'Artesans amb tot un seguit d'activitats per a totls els públics, com tallers infantils de temàtics nadalenca o l'espectacle infantil 'Nadales amb dimonis'.

Taller 3D a la Casa Coll i Regàs de Mataró

La Casa Coll i Regàs de Mataró proposa una visita/taller en família que us permetrà descobrir el modernisme i imaginar el futur de Mataró a partir de la creació d'un treball col·lectiu on utilitzareu llapis 3D, entre altres materials i tècniques. Es tracta de la proposta Materialitz'Art, que en aquesta ocasió proposa elaborar una felicitació de Nadal o una carta als reis única. Visiteu la casa, reviviu els costums nadalencs de finals de segle XIX i atreviu-vos a crear una felicitació o una carta als reis amb impressió 3D! La cita és diumenge a les 12h.

Teatre a Balaguer

Diumenge, a les 12h, al Casal Lapallavacara deBalaguer hi podreu veure 'Contes de Nadal de les germanes Baldufa' de lacompanyia Tanaka Teatre. La Lilian i la Sophie han fet un punt i a part als seus viatges per celebrar el Nadal en família. I és que els hi encanta fer el pessebre i representar 'Els pastorets', com a tots els infants de Catalunya. Però també saben que cada cultura viu aquestes festes d’una forma diferent. Ens ho explicaran a través de contes màgics d’arreu del món. Recomanat per a infants d’entre 4 i 12 anys.

Teatre visual a Vilafranca

Diumenge, a les 12h, al Teatre Municipal Cal Bolet de Vilafranca del Penedès hi podreu veure 'Katia' de la companyia Teatre Nu i Ka Teatre. La Katia fa la maleta i emprèn un viatge en busca dels seus orígens. Serà l’aventura de la seva vida i la viurà acompanyada de la seva mare. Trobarà el que busca? Kàtia és un espectacle de teatre visual que ens parla de la necessitat de retrobar-nos amb les nostres arrels. Recomanat per a tots els públics.