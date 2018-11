Què fem aquest cap de setmana?

Últim cap de setmana de novembre a punt, amb un temps variable (no ens deslliurem de la pluja!), però això no ha de ser excusa per quedar-se a casa! Així que, aquí teniu algunes propostes perquè aneu fent plans amb la canalla.

Festival Dau a Barcelona

Aquest cap de setmana se celebra a la Fabra i Coats i a la plaça de Can Fabra del barri de Sant Andreu la 7a edició del Festival del Joc Dau Barcelona. Organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona, amb el comissariat d'Oriol Comas, arriba a la setena edició com un gran festival de participació i de creativitat al voltant del joc de taula. És d'entrada lliure i s'adreça a un públic ampli. S'hi ofereixen jocs de tot tipus i per a totes les edats, amb un espai propi per al joc infantil. Enguany, Dau Barcelona compta amb la participació de 45 editorials, 30 entitats i 14 clubs i organitzacions de joc històric i miniatures.

Festa de presentació de temporada del Petit Romea

El Teatre Romea i Viu el Teatre us conviden a la presentació de temporada 2018-2019 del Petit Romea, un cicle d'espectacles dirigit al públic més menut que en la seva cinquena edició referma el seu esperit compromès amb l'educació i la cultura dels infants de 0 a 14 anys. L'acte, gratuït i obert a tothom, tindrà lloc diumenge a partir de les 11 h al Romea. D'11 h a 14 h les famílies trobaran tallers, activitats i moltes sorpreses més a la plaça Gardunya (darrere del Mercat de la Boqueria i a 1 minut del Teatre Romea), mentre que a l'interior de l'edifici del Teatre Romea podran fer un recorregut de la mà de la "Xirgu", el fantasma del Romea, qui presentarà els protagonistes d'alguns dels espectacles programats. Totes les activitats i tallers són gratuïts i d'entrada lliure, limitats a l'aforament dels espais. Per l'activitat de veure el teatre per dins amb la "Xirgu", podran fer una reserva prèvia online al web de Teatre Romea (escollint l'hora i el nombre d'entrades).

50 anys d'Abacus

La cooperativa Abacus compleix 50 anys de vida i per celebrar-ho amb els més petits han programat 4 festes per difrerents punts del territori català. Aquest cap de setmana hi ha una doble cita, a Reus i a Girona. A Reus, el punt de trobada és la Plaça Prim, a partir de les 11:30h, on hi haurà l’actuació de La Tresca i la Verdesca! A Girona, us esperen, també dissabte a la Plaça Miquel Santaló, amb l’actuació musical infantil de Xiula! L'entrada és lliure.

La gran festa familiar dels Pirineus

MónNatura Pirineus serà l'escenari aquest cap de setmana d'unagran festa familiar en què els nens i nenes podran gaudir d'espectacles, música, jocs i tallers infantils envoltats del paisatge, les tradicions i la gastronomia dels Pirineus. Demà dissabte (a partir de les 12h) se celebrarà la Festa dels Infants amb entrada lliure per a tothom. El porxo s'omplirà de tallers i activitats diverses, especialment pensades per que xics i grans passin una bona estona tots plegats. I a la tarda de la mà de la companyia Ai Carai! hi haurà un espectacle d'animació i xocolatada.

Un viatge emocional per la vida d'Isadora Duncan

Blink Flash porta de nou a Barcelona, al saT! Teatre, un espectacle de dansa-teatre basat en la vida intensa d'Isadora Duncan i adreçat a infants a partir de 2 anys. S'explica la vida de la ballarina a través de les emocions que va viure i les relacionen amb un objecte i una música.Els creadors van experimentat amb infants de dotze escoles bressol abans de fer el salt a l'escenari. Diumenge a les 12h i 17.30h.

Mindfulness per a nens i nenes

En el marc dels tallers i espectacles, Abacus Cooperativa us convida demà dissabte (11h) al "Tranquils i atents com una granota, mindfulness per a nens i nenes". La cita és a l'Abacus Barcelona Mercat d'Hostafrancs i l'accés és gratuït. Si voleu que la vostra canalla parengui a estar tranquil·ls i atents com una granota, us agradarà que segueixin aquest taller que ofereixen els instructors de mindfulness del Mètode Eline Snel. Edat recomanada: De 6 a 11 anys

La Beckett estrena programació familiar

Per primera vegada, la Sala Beckett proposa espectacles familiars. Amb l'objectiu d'oferir una programació de qualitat als espectadors del futur, proposen dos muntatges de Les Bianchis, una companyia de referència en el teatre per a nens i nenes. Aquest cap de setmana i el que ve podreu gaudir en família de 'Les Supertietes'. Per aquesta obra, Les Bianchis s'han basat en el llibre Contes infantils contra tot pronòstic, un recull de contes que l'Empar Moliner va inventar-se per a la seva filla i que destaca per la seva quotidianitat. a la Sala de Baix de la Becket. Dissabtes a les 17h. Diumenges a les 12h. Espectacle recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.



Presentació literària a Vic

Dissabte, a les 11:30 h, teniu una cita amb la presentació del conte 'En Càndid i la resta' a la llibreria El Petit Tresor de Vic. Podreu conèixer de primera mà el XI Premi Compostela per a àlbums il·lustrats al costat del seu il·lustrador, Christian Inaraja i amb la participació d'Stel·la Camacho.

Titelles a la Casa Elizalde

En el marc del seu programa d'espectacles familiars, diumenge (12h) a la Casa Elizalde de Barcelona, la proposta és 'La rateta que escombrava l'escaleta', a càrrec de Festuc teatre. La rateta es queixava d’una vida avorrida i plena de monotonia, poc s’esperava que un llacet li revolucionaria el dia de la manera que ho va fer. A partir d’aquí, un seguit de pretendents intentaran seduir-la per poder-s’hi casar. Espectacle dotat amb mesures d’accessibilitat per a infants amb discapacitat auditiva i/o visual.Recomanat per a infants a partir de 3 anys.

Estrena de cinema

Avui divendres arriba als cinemes el film d'animació 'La increïble història de la pera gegant'. A la petita i idíl·lica Vilasol hi viuen dos amics, un elefant que es diu Sebastian i una gata que es diu Mitcho. En Sebastian, la Mitcho i els habitants de Vilasol estan molt tristos perquè el seu estimat alcalde, en Jeremies Severí Bartolomé Olsen, a qui anomenen afectuosament JB, ha desaparegut. En absència d’en JB, el vicealcalde Twig ha pres el poder. El seu pervers nou ajuntament li fa ombra a la vila, i en Twig amenaça amb quedar-se amb el càrrec d’en JB per sempre. Una pel·lícula basada en el llibre de l’escriptor i dibuixant Jakob Martin Strib, que narra una història d’aventures on no paren de succeir coses impensables i molt entretingudes.

Teatre per a tots els públics a Ullastrell

Diumenge, a les 12h, al Casal Cultural i Recreatiu d’Ullastrell hi podeu veure l'estrena de 'Grand Hotel Italino' de la companyia La Tal. Un personatge recull, neteja , planxa, perfuma a la bugaderia d’un gran hotel. Viu i somia entre llençols, en aquets espai fosc, però ple de sentiments, on ha fet de la solitud una manera de viure. Allà conversa amb les màquines, es baralla i riu amb elles i espera les veus que arriben a través dels altaveus, com una promesa d’amor i humor que el salven de la indiferència. Potser en algun moment viurà la vida que intueix a través d’elles. Recomanat per a tots els públics.

Festival de Blues a L'H

Demà dissabte, els Pioneer Dj kids estaràn al Festival Blues and Boogie a l' Hospitalet de Llobregat presentant el llibre de l'editorial 66 rpm 'Les meravelloses aventures de la Sra. Jazz i el Sr. Blues' amb el músic Steven Munnar. És un espectacle infantil on el músic va explicant l'història del jazz i el blues mentre els joves Dj del col.lectiu i escola de Dj Pioneer Dj Kids fan ballar al públic punxant temes que recorren tota l'història de la música negre.

Titelles a Arenys de Mar

Diumenge, a les 18h, al Teatre Principal d’Arenys de Mar s'estrena 'L’aventura d’avorrir-se' de lacompanyia L’Estaquirot Teatre. La Rita és una nena que, tot i tenir moltes joguines, sempre s’avorreix i no sap jugar sola. Però un dia a casa de l’àvia, amb un simple aneguet de goma, comença una aventura que la portarà a viatjar amb la imaginació al món dels colors, descobrint personatges sorprenents. Recomanat a partir de 3 anys.

Música solidària