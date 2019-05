Què fem aquest cap de setmana?

Sembla que ens espera prou bon temps, aquest cap de setmana, així que no teniu excusa per començar a fer plans amb la canalla i aprofitar aquests dos dies. Si encara no heu decidit què fer, aquí teniu algunes idees.

Medimàgic, a Mediona

Mediona acull aquest cap de setmana la quarta edició de Medimàgic, un festival internacional de màgia i il·lusionisme pensat per a tota la família. Aquest any s'homenatja Francesc Andreu, conegut com a Màgic Andreu. La Gran Gala Màgica se celebrarà demà dissabte (Poliesportiu Antoni Ramallets, 21.45 h, amb tiquets a 12 euros que ja es poden comprar a Codetickets) conduïda pel mag Selvin i amb la presència de sis il·lusionistes d'estils diversos vinguts d'arreu. A més, el Màgic Andreu farà una actuació de 15 minuts. Podeu consultar la programació completa aquí.

4a Festa de la Il·lustració

Demà dissabte, la llibreria L’Aranya de Cerdanyola del Vallès organitza, per quart any consecutiu, la Festa de la Il·lustració. De 10 a 14 h, la plaça Enric Granados acollirà signatures d’autors, tallers, contacontes i sorpreses per als més petits. La festa comptarà amb un total de 14 il·lustradors, entre els quals hi ha figures de renom com Zuzanna Celej, Liliana Fortuny, Mercè Galí, Albert Arrayás, Albert Asensio, Pilarín Bayés i Roser Calafell.

Els infants són protagonistes al Rec.0 d'Igualada

el barri del Rec d'Igualada es converteix en l'epicentre de la moda amb la 20a edició del Rec.0 Experimental Stores. No hi faltarà la moda infantil, que desembarca al Rec.019 amb més de 25 firmes al llarg del circuit. Una oferta que es concentrarà, sobretot, a l'espai RecKids, però també en seccions de les 'pop-up stores' de grans firmes repartides al llarg de tot el recorregut del Rec. El plat fort de la moda infantil es trobarà a l'espai RecKids, amb més d'una quinzena de marques de roba per als més petits. La venda d'estocs de les marques de moda conviurà amb l'agenda cultural del Rec, dirigida a tots els públics i amb una oferta d'activitats infantils com el taller de l'hort o el taller de manualitats. I també es presentarà l'últim llibre de Beth Rodergas, titulat 'Nyam', un llibre de cuina, cançons i vida. Zoom Fins demà dissabte,

Dia Escolar de les Matemàtiques

Diumenge, el Museu de les Matemàtiques de Cornellà de Llobregat us convida a celebrar el Dia Escolar de les Matemàtiques, amb un matí d'activitats al Parc de Can Mercader per a tota la família. De 10 a 14 h han programat tallers, jocs, activitats manipulatives , laberints, papiroflèxia, construcció de cúpules de Leonardo i moltes més activitats per a totes les edats.

Espectacle familiar al Turó Park

Viu el Teatre continua acostant noves propostes escèniques en la seva programació del #TuróParcEnFamília. Les representacions es fan al teatret recentment recuperat del Turó Park de Barcelona. Aquest dissabte (17 h) la proposta és 'Els contes amagats' de Marcel Gros. Un espectacle de clown en què l'humor i la imaginació es donen la mà.

Portes obertes a l'IRB Barcelona

L'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona) celebra una jornada de portes obertes demà dissabte, de 10 a 15 h, amb tallers, xerrades i visites guiades al centre. Totes les activitats són familiars i d'accés gratuït. El tret de sortida de la jornada el donarà el divulgador científic Dani Jiménez, que a les 11.30 h farà l'espectacle 'Què cal per ser un científic?'. A les 12.30 h hi haurà l'acte central d'El Repte Metàstasi, la campanya de mecenatge per recaptar 5 milions d'euros per combatre les metàstasis durant els pròxims 4 anys. A més, per primera vegada es farà un 'escape room' en un laboratori. Zoom Teatre familiar a Cornellà L'Auditori de Cornellà de Llobregat acull diumenge, a les 18 h, una nova sessió de la programació familiar Berenem a L’Auditori. La Cia. Festuc Teatre hi porta l’obra ‘Adéu, Peter Pan’. A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten els contes d’històries i aventures que li explica el seu avi. Passa totes les tardes jugant a ser Peter Pan, però una nit els nens perduts s’enduran la Maria de la seva habitació cap al País de Mai Més. Zoom Concert de Lali BeGood a Roses A Roses celebren, diumenge, una nova edició de l'Aplec de Falconera. Durant tot el dia hi haurà jocs populars familiars. A més, a les 13.30 h es farà una arrossada popular i a partir de les 16.00 h, animació a càrrec de Lali BeGood. Zoom

