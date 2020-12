Famílies, aquest Nadal fem cultura

I si aprofitem aquests dies per fer cultura en família? Aquí teniu algunes idees.

Dàmaris Gelabert en concert (online)

Dàmaris Gelabert s'ha proposat compartir amb vosaltres aquestes festes juntament amb la seva família. Ha ideat M’agrada el Nadal, un concert en streaming que es llança a través de la plataforma Vimeo, creat especialment perquè les famílies puguin portar a casa seva la música i les cançons d'una manera original i divertida. La Dàmaris i la seva família ofereixen un repertori format per cançons conegudes de la Dàmaris i nadales populars perquè des de casa cap família no deixi de cantar ni un segon! A ells s’hi uneixen uns convidats molt especials, una família ben singular: la Caterina, en David, la Francesca i la Julieta, que ens presentaran les cançons i ens faran riure des de casa seva.

El conte de Nadal es reinventa

La companyia Insectotròpics presenta Cançó de Nadal, una proposta amb què reinventen el Conte de Nadal de Charles Dickens en un espectacle que combina videoart, pintura, teatre, perfomance i música en directe. L’espectacle forma part del Festival de Nadal que l’Ajuntament de Barcelona ha organitzat a plaça Catalunya i es podrà veure cada vespre del 19 al 30 de desembre. A Cançó de Nadal hi participaran 60 cantaires d'un cor format per joves del Raval i Ciutat Vella.

Nadal al Poble Espanyol

El Poble Espanyol ha elaborat una programació de Nadal ben especial. No hi faltarà la Casa del Pare Noel (fins al 23 de desembre), a qui els més petits podran lliurar la carta, i el mateix passarà amb la Casa dels Reis d’Orient (del 26 de desembre al 5 de gener). Per visitar els personatges més màgics de Nadal caldrà fer reserva prèvia. Música en directe i actuacions per al públic familiar en diverses dates integren també la programació nadalenca. A més, nens i adults podran participar en els tallers d’artesania ràpids que proposen els artesans del Poble que treballen dia a dia el vidre, el cuir o la ceràmica, entre d’altres, i que aniran relacionats amb el Nadal. A més, i després de la bona acollida de l’espectacle de dansa i circ Euphoria de l’any passat, Sàndal Produccions i el Forum Licano Dance Company tornen aquest Nadal a la gran carpa del Poble Espanyol per presentar Emotion, un espectacle de dansa, teatre i acrobàcia protagonitzat per 5 joves ballarines d’entre 10 i 17 anys. Emotion explica la història de l’Àstrid, una nena que busca el camí que ha de seguir. Es tracta d’un sorprenent conte hivernal en el qual diferents éssers fantàstics del bosc guiaran l’Àstrid fins a la Reina de les Neus.

Teatre només per a infants

La Sala Beckett estrena Prometeu, d’Agrupación Señor Serrano, una obra exclusiva per a infants de 6 a 11 anys i sense presència d’adults. Una porta d’entrada per als més joves al món de la mitologia grega, on trobaran històries antigues revisades i connectades amb l’actualitat. L’obra es podrà veure del 19 de desembre al 3 de gener a la sala d’assaig de la Beckett. Prometeu és un espectacle exclusivament dirigit a infants de 6 a 11 anys, sense presència d’adults. Els adults hauran d’esperar fora de la sala i deixar sols els infants perquè gaudeixin de l’espectacle amb autonomia. Es facilitarà a les famílies assistents un dossier pedagògic sobre l’espectacle.

El Circ Raluy arriba a Terrassa

El Circ Històric Raluy presenta per primer cop a Terrassa el seu nou espectacle, Vekante, durant les festes de Nadal, després que s’haguessin d’anul·lar les funcions previstes durant la Fira Modernista de Terrassa al mes de maig. Vekante significa despertar en Esperanto, una proposta creada i dirigida per Rosa Raluy, filla de Carlos Raluy –director i ànima d’aquest circ centenari català de saga familiar–. Vekante és un espectacle que neix de la il·lusió i ens porta al moment just abans de despertar-nos, quan els somnis es confonen amb la realitat. Un jove acròbata deixa de somiar i es desperta per descobrir aquest món habitat de ballarins, pallassos, actors i acròbates. Artistes que viuen la seva passió. Guiat pel director i el presentador, el jove s'integra dins la companyia i es converteix en part integrant d'un muntatge que amaga esforç, sacrifici, passió i màgia. Del 17 de desembre al 17 de gener a Terrassa, a la plaça Nova.

Nadal a CosmoCaixa

Coincidint amb les vacances escolars, CosmoCaixa acollirà tres espectacles del món de les arts escèniques que aborden temes científics; tallers didàctics que permeten experimentar i aprendre ciència, i visionar diversos programes del Planetari per iniciar-se en el món de l’astronomia. A més, el públic que visiti el museu podrà veure la mostra temporal Print3D i gaudir de la Sala Univers i d’espais emblemàtics com el Bosc Inundat i el Mur Geològic. Així, les famílies que visitin el CosmoCaixa a partir del 19 de desembre podran gaudir de tres espectacles. A partir del 22 de desembre, Jojó, una història basada en fets reals que explica la vivència d’un petit orangutan que viu a la selva de Borneo i que és apartat de la seva mare, ens convida a reflexionar sobre les accions de l’ésser humà en la natura. I el cap de setmana del 19 i 20 de desembre, es presentarà l’espectacle Ovvio, que posa al límit les lleis de la física en un visual joc d’equilibris, i també la instal·lació teatral Automatàrium, inspirada en els autòmats escurabutxaques de caràcter recreatiu construïts a finals del segle XIX. A més, els petits cinèfils i amants de l’astronomia podran gaudir de dos programes del Planetari pensats per a ells, El cel de la Cloe i Caçadors de planetes, que proposen un viatge per l’univers amb diversió assegurada.

Estrena al Teatre Lliure

Aquest Nadal la sala de Montjuïc del Teatre Lliure programa l’espectacle Géologie d’une fable, de la companyia libanesa Collectif Kahraba, que estarà en cartell del 23/12 al 17/01. És un espectacle sense text que parla sobre les faules perses que van inspirar Marie de France i Jean de La Fontaine. En escena, uns escultors arqueòlegs troben la manera d’explicar aquests contes tot manipulant el fang. Un espectacle per gaudir de la representació plàstica i sonora de les històries que parlen de l’essència de la humanitat i que són un patrimoni cultural compartit que no hi entén de fronteres. A més, també seguiran amb els Clàssics per a criatures, que estaran al Lliure en línia fins a final de temporada.

Les propostes del CaixaForum

CaixaForum Barcelona obre per Nadal amb dos espectacles musicals, projeccions i tallers per a tota la família. CaixaForum Barcelona inclourà en la programació d’aquest Nadal els espectacles musicals Desconcerto, un concert que capgira la música clàssica amb molt d’humor i virtuosisme, i Kl’aa, la teva cançó, un espectacle concebut perquè els més petits descobreixin el món a través de la música i la curiositat. La programació es complementarà amb les projeccions del cicle Petits Cinèfils, dedicat al director i animador Michel Ocelot, i el taller Què trames?, en què els nens i nenes podran experimentar amb el dibuix i les formes de les trames.

Tallers de Nadal al Tram

Tram i la Fundació La Roda impartiran tallers nadalencs infantils per ajudar a la conciliació durant les vacances escolars. Els infants de sis municipis de l’àrea d’influència del tramvia de Barcelona treballaran les tradicions de Nadal i la manipulació de diferents materials reciclats. Es proposa a les famílies sis tallers creatius gratuïts per a infants de 6 a 11 anys que fomentaran l’ús de diferents materials reciclats, potenciaran les habilitats manuals i les tradicions culturals, destinats a fins a 360 participants en grups reduïts. Tots els tallers estan preparats per complir amb les mesures de seguretat contra el covid en una iniciativa que va destinada principalment als infants en situació de vulnerabilitat que necessiten espais d’aprenentatge i atenció durant les vacances escolars que les seves famílies no poden finançar i no els poden oferir perquè treballen.

Programació de Nadal al SAT!

Aquest Nadal el SAT! ofereix una programació per gaudir amb tota la família. Nadales per als més menuts, de la companyia Pels Més Menuts (23 i 24 desembre), atraurà el públic més primerenc. Emmarcat en el Cicle Remenuts del teatre, és un concert pensat per a nadons de 0 a 5 anys, en el qual els infants pugen a l’escenari a coll dels seus pares i mares per viure una experiència musical de proximitat i adaptada a les seves condicions. D'altra banda, Clinc!, de Pep Bou (27, 28, 29 i 30 desembre i 2, 3, 4 gener), és un espectacle per a tots els públics en el qual tant grans com petits gaudiran del llenguatge a base de bombolles de sabó que el director i la seva companyia han treballat i depurat durant els més de quaranta anys d’experiència als escenaris.

El Circ Raluy Legacy a Barcelona

Des d'avui torna a Barcelona el Circ Raluy Legacy per presentar el seu nou espectacle Todo (lo)cura. Impressionants números aeris, de risc, equilibris impossibles, la família Raluy ofereix la seva essència, amb llums, so, coreografies úniques, l'avantguardisme més actual i l'últim en tecnologia. L’espectacle comptarà amb l'actuació del Barjots Dunkers, el mític grup francès de banquet acrobàtic que està arrasant a Europa i que faran gaudir tothom amb la seva sorprenent actuació. Al Port Vell del 18 de desembre al 28 de febrer.

Activitats familiars a la Pedrera

al 27 de desembre (dissabtes i diumenges de 9 a 18.30 h) a la Pedrera us espera el Tió de la Pedrera al pati del passeig de Gràcia, carregat de dolços i sorpreses per als més petits de la casa. A més, programa dues activitats. El diumenge 27 de desembre i el dissabte 2 de gener la proposta és El Nadal més animal, t aller plàstic i visita guiada. A mb les seves mans, la canalla podrà forjar fantàstiques decoracions nadalenques en forma d’animals gaudinians, com els que hi ha als balcons de la Pedrera. El d issabte 19 de desembre us proposen Indiana Stones, explorem!, una v isita dinamitzada que proposa a la canalla ser exploradors temeraris com l’Indiana Jones i descobrir tots els racons de la Pedrera a través d’activitats pels diversos espais de l’edifici que us portaran a trobar el tresor més valuós d’Antoni Gaudí, amagat en algun indret d’aquesta casa. Més informació i reserves a reserves@lapedrera.com o trucant al 93 214 25 76. FinsEl Nadal més animal, treserves@lapedrera.com

L’Ateneu Popular 9 Barris aposta pel Circ d’Hivern

L’Ateneu Popular 9 Barris té a punt el pròxim espectacle del ja tradicional Circ d’Hivern, que aquest any celebra el seu 25è aniversari. Es tracta de l’espectacle Fins i tot la foscor (Even the darkness), una proposta de circ contemporani per a tots els públics que es podrà veure del 19 de desembre al 24 de gener. Un espectacle que parla de la història cultural i religiosa d’Occident des d’un llenguatge tragicòmic. Un viatge a través de diferents èpoques i referents, des dels inicis de la humanitat fins al segle XX. Amb sis artistes sobre l’escenari i disciplines com el trapezi, la dansa, la contorsió, la corda volant, la música en directe i el teatre.

Activitat literària