T’explico un acudit?

La fórmula secreta

Els acudits són històries curtes i enginyoses que ens fan riure. Perquè un acudit funcioni ha de ser curt i amb un final inesperat. A més, no ha de tenir paraules enrevessades. D’altra banda, els acudits sovint ens fan més gràcia si el protagonista els resol amb astúcia o, al contrari, cau en desgràcia.

No hi ha acudits infal·libles

¿T’ha passat mai que t’han explicat un acudit i no t’ha fet gens de gràcia? I potser qui tenies al costat s’ha pixat de riure. L’èxit dels acudits no depèn només de qui els explica, també de qui els escolta, perquè no tots tenim el mateix sentit de l’humor.

Are you amusing? Even though some people are better performers than others, everyone can tell jokes

Que dolent!

Sovint es diu que hi ha acudits bons i acudits dolents, segons ens semblin més o menys enginyosos. Però això no vol dir que els dolents ens facin menys gràcia. N’hi ha que ens fan riure moltíssim!

Per què no els recordem?

Segur que t’han explicat o has llegit molts acudits. Però si ara n’haguessis d’explicar un parell, podries? Per norma general els acudits no ens queden fixats a la memòria. Això sí, moltes vegades n’hi ha prou amb explicar-ne un perquè la resta vagin venint.

Nobody owns jokes Jokes are anonymous and there are millions of them

Aquest ja me’l sabia…

Els acudits són com les begudes amb gas, que un cop obertes perden l’efecte guspirejant. Quan sents un acudit que ja coneixies no fa ni la meitat de gràcia, perquè ja no et sorprèn.