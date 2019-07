Viure la Vall de Núria en família

Esteu buscant plans per fer aquest estiu en família? Doncs tenim la millor proposta: descobrir en família totes les activitats lúdiques que la Vall de Núria us ofereix a l'estiu. I el millor moment per fer-ho és abans que acabi aquest mes de juliol, ja que podreu aprofitar una oferta immillorable: els infants viatgen gratis! Fins al 31 de juliol, amb la compra d’un bitllet d’adult del cremallera d’anada i tornada, us regalen un bitllet per a menors de 14 anys. Podeu comprar els bitllets aquí. Zoom Vall de Núria és un espai familiar i acollidor, a 135 quilòmetres de Barcelona, que compta amb tots els serveis necessaris per oferir el màxim confort a l’alta muntanya. Es caracteritza per la pau i tranquil·litat que s’hi respira. Ubicada al Pirineu oriental, a 2.000 m d’altitud, només és accessible amb el tren cremallera, des de Ribes de Freser, transport en què els usuaris viuen tot un món de sensacions des del primer moment. Viatjant amb aquest tren gaudeixen de la bellesa i l'espectacularitat del paisatge que envolta la vall. El tren cremallera recorre 12,5 km i supera un desnivell de més de 1.000 metres. L’estació, oberta tot l’any, es presenta com un paratge únic que brinda la possibilitat de dur a terme tota mena d’activitats d’alta muntanya amb contacte amb la natura més pura. Podreu visitar, a més, el Santuari de Núria, també anomenat 'basílica', un lloc de culte i peregrinació ple d’història que es remunta al 700 dC. Zoom

L'estiu a Núria

Vall de Núria és un espai ple d’activitats pensades per a tots els públics, però especialment per a les famílies amb nens. En aquest sentit, ofereix un ampli ventall de propostes a l’aire lliure en què la diversió és el fil conductor. Durant la temporada d’estiu ofereix propostes d’oci, divertides i emmarcades al bell mig de la natura: rutes de senderisme, parc lúdic, barques i canoes, entre d’altres. Voleu saber què hi podeu fer? Preneu nota! Tir amb arc. Aquesta pràctica permet divertir-se mentre s’experimenta la relaxació. Hi ha la possibilitat de fer classes o un recorregut pel bosc, la intenció del qual és detectar siluetes d’animals fetes de fusta i veure qui té més punteria per “caçar-lo”.

Recorregut pel bosc. Els participants s'endinsen al bosc i gaudeixen amb siluetes d'animals. Per fer aquesta activitat al bosc és imprescindible la targeta de federat o haver fet classe d'iniciació. Sempre segons disponibilitat i amb reserva prèvia mínim de 24 hores trucant al 972 73 20 00.

Barques i canoes. El llac de Vall de Núria és un dels trets emblemàtics de l'estació. A l'estiu, les activitats a l'aire lliure permeten gaudir de l'extraordinari paisatge que envolta la vall. Navegar pel llac ofereix l'oportunitat d'aprofitar al màxim l'entorn de Vall de Núria. Els menors de 3 anys no podran fer aquesta activitat. Els nens i nenes entre 3 i 16 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult. Zoom

Senderisme. Situada al bell mig del Pirineu oriental català i envoltada de cims que gairebé arriben als 3.000 m, Vall de Núria és, pel seu paisatge i per la facilitat d'accés, un lloc privilegiat per conèixer, admirar i recórrer l'alta muntanya pirinenca. Amb l'objectiu d'engrescar tothom a recórrer, conèixer i estimar l'alta muntanya, es presenten un recull de les excursions més freqüents i clàssiques que es poden fer a la Vall de Núria, des d'un senzill passeig fins a les llargues i atractives travesses i ascensions d'alta muntanya.

Circuits d'orientació. Els circuits d'orientació estan pensats per descobrir Vall de Núria. Amb l'ajuda d'un mapa detallat, algunes pistes i l'instint propi, és possible trobar les fites situades en l'entorn de Núria. A més, l'estació de muntanya posa a disposició d'aquells qui vulguin fer l'activitat un guia durant dues o tres hores que els ensenyarà a utilitzar el mapa i la brúixola i trobar les fites. Zoom Minigolf. Els participants gaudeixen de la pràctica del minigolf al bell mig de la natura. Vall de Núria disposa d'un camp de minigolf de 10 forats de diferents dificultats. Està ubicat darrere l'edifici Sant Antoni de l'hotel i personalitzat amb motius relacionats amb la Vall i el Cremallera.

Granja. La granja és una activitat pensada per conèixer millor els animals de companyia, de la mà d'experts. La granja està situada a l'exterior dels edificis del Santuari, al costat de l'Hípica. A partir de la primavera s'hi poden veure créixer diferents espècies d'animals domèstics com gallines, conills, ànecs i un ase català. És una activitat gratuïta per a tots els públics.

Activitats al Parc Lúdic. La gran atracció de Vall de Núria és el seu Parc Lúdic, un espai pensat per a la diversió dels petits i les famílies on podreu realitzar les següents activitats: karts de muntanya, circuit de patinets, piscina sensorial, jocs d’equilibri, tubbings, llits elàstics, slack line, rocòdrom, tirolina i cintes transportadores. El Parc Lúdic és una activitat per a adults i nens, limitada a una alçada màxima d’1,90 m i 90 kg de pes. Sempre sota la supervisió del responsable de l’activitat.

Cau de la marmota. El cau de la marmota és el parc infantil de Vall de Núria, un espai on els nens i nenes podran gaudir de la seva zona per jugar. En aquest espai, reservat per a nens de 4 a 10 anys, s’ofereixen diverses activitats perquè els menuts es diverteixin coneixent la Vall. Zoom

Recordeu! Activitats amb nens Els ponis. Per als infants amb edat entre els 2 i els 8 anys, els passejos en poni són ideals per estar en contacte amb la natura i amb els animals. Els ponis poden ser guiats pels pares i es troben a l’hípica al costat de l’ermita de Sant Gil.

El parc lúdic. També a partir de 2 anys, és l'atracció preferida dels petits però també dels adults: karts, piscina sensorial, tubbing, llits elàstics, tirolina, rocòdrom... Un espai on podreu gaudir d'activitats diferents i passar una bona estona en família. Podeu consultar els preus aquí.

Passeig en barca. Amb aquesta activitat, apta a partir de 3 anys, podeu gaudir de l'entorn que envolta la vall amb un tranquil passeig en barca o canoa pel llac de Vall de Núria. Podeu consultar-ne els horaris i les tarifes a la web.

Amb aquesta activitat, apta a partir de 3 anys, podeu gaudir de l’entorn que envolta la vall amb un tranquil passeig en barca o canoa pel llac de Vall de Núria. Podeu consultar-ne els horaris i les tarifes a la web. El cau de la marmota. És el parc infantil de la vall, reservat per a nens entre els 4 i els 10 anys. Hi podran passar una estona divertida i fer-hi diverses activitats, tallers educatius i excursions per la vall, entre d’altres. Podeu consultar totes les activitats i els preus aquí.

Informació útil

A les seves instal·lacions hi trobareu diversos aparcacotxets de tipus candau que funcionen amb una fitxa de pagament d’1 € i sense reserva prèvia. També hi ha canviadors de bolquers, ubicats a la zona de pas, on també hi ha la botiga i les oficines. D’altra banda, el Restaurant de l’Hotel disposa de trones i de bufet variat, però si preferiu menjar a l’aire lliure podreu gaudir de la zona de pícnic tancada amb microones per escalfar el menjar dels petits.