Tots a la Festa Esplai!

Demà el Parc Nou del Prat de Llobregat acollirà una nova edició de Festa Esplai, la jornada de lleure per a famílies amb què Fundesplai dona el tret de sortida a la seva campanya d’estiu.

Festa Esplai és el gran esdeveniment que organitza cada any Fundesplai, que està obert a infants, joves, monitors i famílies de tot Catalunya, i és un dels punts culminants de la campanya 'Encerta l’estiu. Un estiu per a tothom!' En total hi haurà més de 50 activitats lúdiques i educatives per a infants, joves i famílies, en una jornada que serveix per fer la cloenda del curs dels esplais i que, alhora, és el punt de partida de la campanya d’estiu, que inclou prop de 1.300 tandes de casals, colònies, campaments, camps de treball i colònies en família per a aquest pròxim estiu que aquest any posaran l’accent en l’educació per a la igualtat de gènere i la violència zero a través de la proposta educativa Encoratja’t. A més, la festa també servirà per fer difusió de la campanya de captació de fons que té per objectiu atorgar beques perquè tots els infants puguin anar als casals i a les colònies aquest estiu.

Festa Esplai és ja tot un referent en el món de l’educació en el lleure i representa la culminació de la feina que s’ha fet als esplais i dels projectes de la fundació al llarg del curs.

PROPOSTA EDUCATIVA

El sexisme, el masclisme, l’assetjament, l’LGTBI-fòbia i la violència que se’n deriva, és, encara avui, una tara social que cal combatre amb fermesa des de tots els àmbits. Des de Fundesplai, a través de la proposta educativa Encoratja’t, volen assumir el repte d’educar els infants i joves en els valors de la coeducació per una societat més igualitària i lliure de discriminacions i de qualsevol forma de violència.

La proposta educativa conté una paraula màgica en el seu mateix nom, cor, que des de Fundesplai relacionen amb tres idees. La primera té a veure amb el cor de coratge. Coratge és sinònim de valentia, d’empenta, de superació. Anima a mobilitzar-se i a no ser espectadors silenciosos davant les desigualtats, davant el company que és insultat o del qual es riuen perquè té preferència pels jocs que són considerats del sexe contrari.

La segona idea té a veure amb el cor d’estimació. Es busca acostar-se a les altres persones des del respecte, evitant els prejudicis, construint vincles i rebutjant les relacions basades en l’abús de poder i el domini. La cultura de la pau com a principi i el diàleg com a mitjà per resoldre els conflictes.

Finalment, la tercera idea la mostren fent l’acrònim de la paraula cor. És la suma de tres estratègies prou importants: pensament crític + opinió + reflexió. Es tracta d’una invitació a qüestionar la realitat que ens envolta i a canviar d’ulleres per descodificar el que hem après (la mirada cap a un mateix) i el que cada dia s’entesten a preservar a través d’internet, les xarxes socials, la publicitat, la televisió, pàgines pornogràfiques, etc. Un projecte que vol posar els maons per construir un món en el qual totes les persones s’eduquin en llibertat i en igualtat per arribar a ser el que desitgen i ser felices.

UN ESTIU SOLIDARI

La Festa Esplai, com dèiem, també vol difondre la campanya de captació de fons per poder atorgar beques perquè tots els infants puguin anar als casals i a les colònies aquest estiu. En aquest sentit, des de la fundació es volen comprometre amb les famílies en situació de vulnerabilitat que s’inscriguin en alguna de les activitats que s’organitzen, oferint-los beques perquè els seus fills puguin participar en aquestes propostes educatives de lleure durant l’estiu.

Les beques estan destinades a famílies amb situacions socioeconòmiques vulnerables. L’any passat es van atorgar 5.275 beques, donant resposta a 1.235 famílies, 1.872 infants i joves provinents de 84 municipis.