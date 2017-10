Torna 'El més petit de tots'

Entre l'11 i el 26 de novembre tindrà lloc la 13a edició d’ElMésPetitdeTots, el festival d’arts escèniques dedicat a nens entre els 0 i 5 anys. Un any més, el festival s’estén per tot el territori i se celebrarà a 11 ciutats i 14 teatres mostrant els millors espectacles internacionals i contemporanis destinats a aquesta franja d’edat. La directora del Festival, Eulàlia Ribera, reivindica que "el festival és un espai per acompanyar els nens a desenvolupar l'esperit crític i el sentit comú. És un àmbit de llibertat de pensament. I això ens porta a aquesta nova mirada que busquem, aquesta altra manera de viure".



El Més Petit de Tots aposta per espectacles de gran qualitat creats i pensats per als més petits, però que emocionen a tots els públics, amb una durada i una concepció de l’espai diferents, aforaments reduïts i on tot es viu molt intensament. Durant el festival els nens podran gaudir dels diferents llenguatges de les arts escèniques com la música, el teatre, la dansa, l’audiovisual, el circ I, sobretot, el joc.

Igual que el públic a qui va dirigit, el festival és molt exigent a l’hora de triar els espectacles que s’hi presenten i selecciona el millor que es produeix a nivell internacional i al nostre país. També dóna suport a creadors, de manera que aquest any destaquen les creacions de la companyia Anna Roca, d'Efímer i de Montse Roig.

Nous llenguatges i més presència internacional

El festival compta un any més amb la complicitat d’artistes d’arreu del món que aposten, sobretot, per l’exploració de nous llenguatges i disciplines. El Festival s'inaugurarà amb una gran festa al carrer a Sabadell (11 de novembre). Eulàlia Ribera assegura que "la voluntat de traslladar la festa inaugural al carrer és una qüestió de tossuderia, volem apropar les arts escèniques a nous públics". La festa comptarà amb espectacles de les companyies Anna Roca, Efímer i l'artista JOHNman.



Aquest any destaca la forta presència de companyies i espectacles internacionals: 'A gruta da garganta (El camí de la gola)' de la Cia. La Casa Incierta (Brasil); 'Besat af aebler' (Bojos per les pomes), dirigit per Cathrine Sombsthay (Teater Nordkraft, Dinamarca); 'HiHaHuttenBouwers' (Constructors de Cabanes) de la companyia De Stilte (Holanda); les produccions franceses 'Le Petit Bain' (Un petit bany)de Johanny Bert (Théâtre de Romette) i 'Opus 1-Blancs' de la Compagnie d’à Côté; i els 'Concertos para bebés. Das Suites Barrocas às Mazurkas de Naragónia' (Concert per a nadons. De les Suites Barroques a les masurques de Naragonia) de Paulo Lameiro i la Cia. Musicalmente (Portugal) que actuaran de nou al festival, degut a la bona acollida que ha tingut sempre la seva presència en edicions anteriors. I finalment l’espectacle 'L’homme qui trace l’arc en ciel' (L’home que dibuixa l’arc de Sant Martí) dirigit per la Cia. Forest Beats (França) i l’artista Yutaka Takei (Japó), un espectacle de gest senzill i acurat creat en residència a L’Estruch de Sabadell i que és el punt de sortida d’un llarg projecte que emprèn Yutaka Takei inspirat en el surrealisme de René Magritte i en el fotògraf japonès Shoji Ueda.

A nivell nacional es podran veure les produccions 'Akari' de la Cia. Da.Te Danza (Andalusia); 'Blink Flash Duncan', un espectacle dirigit per Montse Roig i coproduït entre el Mercat de les Flors i l’Associació Blink Link Flash (Catalunya); 'Malebable', un viatge a través de les sensacions creat per Helena Lizari; i 'El secret de la Nanna', de la Companyia Anna Roca I finalment tres propostes creades per la companyia catalana Imaginart: l’experiència interactiva 'Little Night', la instal·lació 'Nius', i l’espectacle participatiu 'Planeta Ka', pensat per a nens d’entre 0 i 3 anys.

Treball en xarxa

Els espais i les ciutats que participen enguany al festival són LaSala i L'Estruch de Sabadell, Teatre de l’Aurora d’Igualada, Mercat de les Flors de Barcelona, Teatre de l’Escorxador de Lleida, Teatre Principal d’Olot, Teatre Municipal de Benicàssim, Teatre Auditori i Teatre Mira-sol de Sant Cugat,Teatre Clavé de Tordera, Teatre Auditori de Granollers, l’Atrium de Viladecans i el Teatre el Magatzem de Tarragona. Com a novetat el festival incorpora aquest any el SAT! Sant Andreu Teatre.



El Festival compta també amb la complicitat dels teatres i biblioteques municipals que acullen tallers i conferències.