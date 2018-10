Torna a Girona el Som Cultura

Aquest mes de novembre torna a les comarques gironines el Som Cultura, el mes de les experiències culturals a la Costa Brava i el Pirineu de Girona, que enguany arriba a la tercera edició amb una cinquantena de propostes genuïnes ofertes per les entitats i empreses associades al Club de Màrqueting Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Continuant amb la commemoració de l'Any del Turisme Cultural, el festival ofereix una selecció d'activitats especials per descobrir l'àmplia oferta cultural, patrimonial i d'espectacles de les comarques gironines. La programació inclou una trentena d'activitats adreçades a les famílies perquè grans i petits puguin descobrir i gaudir alhora de la cultura.

Una de les propostes més destacades de l'àmbit familiar és l'activitat 'Els museus surten al carrer', que té lloc a Sant Feliu de Guíxols el 3 de novembre amb la participació d'una quinzena d'equipaments de la Xarxa de Museus de les Comarques Gironines, que ofereixen tallers infantils durant tot un matí. Els participants poden realitzar tallers d'amulets romans, de mòlta de gra, de nusos mariners o de mandales de fil, entre moltes altres propostes. Aquesta serà la segona edició d'aquesta experiència, que es va estrenar amb èxit l'any passat durant el festival Som Cultura 2017 i que va registrar l'assistència de més de 500 persones.

Visites teatralitzades

De la programació familiar d'aquest any també cal destacar les visites guiades i teatralitzades per descobrir d'una manera amena museus, espais monumentals i diverses històries i llegendes de les comarques gironines. D'aquest àmbit destaca la proposta 'La guerra de l'arròs', que inclou un recorregut pels carrers i palaus de Torroella de Montgrí per conèixer la història del conreu de l'arròs i que finalitza amb un menú gastronòmic al restaurant del Palau Lo Mirador. A Empúries, grans i petits podran apropar-se a les tècniques culinàries de la gastronomia en el món antic amb una visita a la ciutat grecoromana, que finalitza amb l'elaboració de tres plats romans que els visitants podran degustar en forma d'aperitiu. 'Les noces de Vilabertran', a la canònica de Vilabertran; l'activitat 'Tot per un ral', al Museu de Terracota de la Bisbal d'Empordà, i l'activitat del Museu Etnogràfic de Ripoll 'Llegendari. Despertant els mites' també formen part de les visites teatralitzades del festival d'aquest any.

Els participants de Som Cultura també poden prendre part d'activitats que combinen el turisme actiu i el turisme cultural, com la ruta 'E-Bike pobles medievals i Ciutat Ibèrica d'Ullastret', que inclou la visita en Burricleta a diversos municipis de l'Empordanet i que finalitza al jaciment ibèric. La programació també inclou activitats que posen a prova l'enginy dels participants, com la proposta 'El misteri del pont de Camprodon', que convida els usuaris a resoldre un enigma a través d'un joc de pistes amb l'objectiu final de refer el pont de la vila.

Mantenint la tendència de l'any passat, els organitzadors han treballat en la confecció d'activitats atractives i de qualitat per als usuaris, alhora que en la creació de propostes combinades. D'una banda, Som Cultura 2018 ha estructurat les propostes geogràficament: els dies 3 i 4 de novembres a les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà; els dies 10 i 11 de novembre, a les comarques del Pla de l'Estany i la Garrotxa; els dies 17 i 18 de novembre de les comarques del Ripollès i la Cerdanya, i els dies 24 i 25 de novembre, al Gironès i la Selva. D'altra banda, el festival també es presenta agrupat en quatre blocs: visites per descobrir el patrimoni, visites teatralitzades, música i art als museus i, finalment, activitats inclusives.