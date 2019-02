Tecnologia contra accidents

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) acull l’exposició temporal 'Perill! Salvats per la tecnologia', que mostra com la tecnologia contribueix a la prevenció de riscos, accidents i desastres.

Com explica Esther Font, responsable d’exposicions i acció educativa del museu, el mateix nom de l’exposició ja dona pistes sobre què s’hi pot trobar: “D’una banda, s’hi expliquen situacions de perill, ja siguin per factors naturals o causats per l’acció humana. De l’altra, l’anàlisi de diferents accidents, desastres naturals i catàstrofes ocasionades per la indústria o la mala gestió. Tot això ens ajuda a comprendre millor quins són els fenòmens i què podem millorar per evitar al màxim el risc de dany a persones, animals i estructures, i per desenvolupar la tecnologia necessària per actuar abans, durant i després que ocorri alguna d’aquestes situacions no desitjades”.

APRENENTATGE VIVENCIAL

Per donar a conèixer tota aquesta informació la mostra inclou objectes, simuladors, maquetes i interactius per experimentar els diversos mecanismes de prevenció, com són un simulador de terratrèmols, un giroscopi d’entrenament per a pilots i astronautes, una reproducció exacta de la càpsula Fénix 2 utilitzada per al rescat dels miners a Xile, un simulador d’accident per comprovar les estructures de seguretat dels vehicles, un gos robot de rescat, sismògrafs... “L’aprenentatge vivencial és un dels que més ens queda. Aprendre amb emocions fa que els coneixements s’adquireixin de manera permanent”, destaca Font, que sosté que “la interactivitat pròpiament dita fa que el visitant participi en l’experiència d’una manera més activa”. Ho il·lustra així: “El simulador d’accident de cotxe, per exemple, et fa prendre consciència de la vulnerabilitat i de la necessitat de sistemes de seguretat i de tenir un comportament adient a dins dels vehicles”.

PREVENCIÓ, DETECCIÓ I GESTIÓ

“A l’hora d’evitar o minimitzar els riscos associats a aquest tipus d’episodis, la tecnologia actua en diferents nivells”, afirma Font. Primer, com a mesura preventiva, ja que, apunta, “en els casos de desastres naturals, permet tenir bons sistemes de detecció i als llocs on aquests fenòmens tenen probabilitats de produir-se la tecnologia també ens permet estar preparats, amb edificis que aguanten terratrèmols”. Per a Font, un altre nivell és durant l’accident o el desastre: “Estar preparat i tenir sistemes per apagar focs, plans d’evacuació, roba preparada... ens permet actuar correctament i ajudar a resoldre la situació des d’un inici i evitar que els mals siguin més grans”.

"L’aprenentatge vivencial és un dels que més ens queda. Aprendre amb emocions fa que els coneixements s’adquireixin de manera permanent" Esther Font - responsable acció educativa mNACTEC

No ens podem oblidar, però, de la importància que adquireix la tecnologia en la mateixa gestió del desastre, ja que, “un cop ha ocorregut, si s’està preparat es gestiona molt millor la recuperació, el salvament de persones i la contenció de residus tòxics”. Així mateix, el personal que es dedica a tasques de salvament i rescat “també ha d’estar protegit per evitar prendre mal”, afegeix Font.

FACTOR HUMÀ

La mostra, que és fruit d’una col·laboració entre el Parque de las Ciencias de Granada, el Museu del Món del Treball DASA de Dortmund i el mNACTEC, també fa èmfasi en el factor humà en la prevenció d’aquests fets. Per a Font, “el factor humà és molt important i sovint no hi pensem”. La manera com es gestionen situacions de risc o perill imminent és, en paraules de Font, “un dels factors més importants a l’hora de prendre les decisions que poden canviar el destí de les persones implicades”.

Per a la responsable d’exposicions, al darrere de les catàstrofes, sobretot d’origen humà, “sovint hi ha un conjunt de males decisions que han portat a grans tragèdies”. Però també passa el contrari, apunta: “Exemples com el del rescat dels miners de Xile, en què les bones decisions de diferents persones i la seva bona formació en gestió i prevenció de riscos va fer que es poguessin rescatar tots els miners”. “Hi ha molts accidents impossibles de preveure -prossegueix-, però estar preparats, fent ús de la tecnologia adequada de protecció, abans, durant i després dels accidents, ens ajuda a prevenir els mals”. Per a Font, encara hi ha un factor més important: “El coneixement d’aquestes mesures de prevenció i la correcta actuació davant emergències i situacions de risc farà que l’evitem al màxim”. “Per això, conscienciar la població (incloent-hi infants i joves) en alguns aspectes que ens podem trobar a la vida quotidiana ens ajudarà a estar més ben preparats”, conclou.