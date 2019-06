Què fem aquest cap de setmana?

A punt de començar l'última setmana d'escola! Ho podeu celebrar (o no, que ja sabem que això de la conciliació és un problema!) aprofitant un cap de setmana que apunta bon temps i que, per tant, convida a sortir de casa. Aquí teniu algunes idees.

Minimúsica als Jardins de Pedralbes

Aquest diumenge (16.30 a 20 h), els Jardins de Pedralbes acullen una jornada plena de concerts i activitats per gaudir en família. Enguany, els Jardins acolliran les actuacions de The Pinker Tones, amb el seu espectacle 'Rolf & Flor', la sessió per no parar de ballar de Siamiss DJs i el concert de Pele MacLeod. I, a més, un munt de tallers i activitats per passar la tarda jugant. Jocs de carrer amb Colors de Monstre, bombolles de sabó, camerino de maquillatge, amplificadors gegants de cartró, una miniescola de DJs, tallers de circ i una zona especial per als menors de 3 anys.

Festival Internacional de Pallasses

Per sisè any consecutiu, el Festival Circ Cricacull el Festival Internacional de Pallasses (FIP). De nou, i després de l'èxit dels últims 5 anys, surt de la carpa per conquerir els carrers i teatres de Sant Esteve de Palautordera. Fins diumenge comptarà amb diversos espectacles i activitats amb pallasses d'arreu del móncom a protagonistes. Es podran veure al Teatre Pare Casals, al Circ Cric, als carrers i places del poble o al Teatro Sobre Ruedas. Podeu consultar la programació prevista aquí

Museum Quiz Familiar

El Museu Marítim de Barcelona organitza demà, a les 17.30 h, el primer Museum Quiz Familiar, un joc de preguntes i respostes de temàtica marinera adreçat a tota la família. El concurs tindrà lloc a les Naus Drassanes i comptarà amb un dinamitzador que s’encarregarà de conduir l’acte i fer passar una bona estona a totes les famílies participants. La família guanyadora s’embarcarà gratuïtament a bord del 'Santa Eulàlia'. El Museum Quiz Familiar posarà a prova els coneixements sobre cultura marítima que tenen les famílies, que participaran en equips d’entre 2 i 5 persones, amb un màxim de 2 adults per equip. Zoom

Activitats mediambientals

Noves propostes del Cicle d'Activitats als Parcs, Rius i Platges Metropolitans de l'AMB. Dissabte, a la platja de Montgat, us proposen participar en la gimcana Cetacis Metropolitans. Per al públic familiar (infants a partir de 5 anys). Ja diumenge, al riu Llobregat, al seu pas pel Prat de Llobregat, s'hi farà el taller Plantem Arròs. Per al públic familiar (infants a partir de 6 anys).

Girafes a Girona

Dissabte, a les 12 h, a l’Auditori de Girona, hi podreu veure 'Girafes', de lacompanyia Xirriquiteula. Una proposta delicada i elegant que ens suggereix una altra manera de veure la ciutat. Si de cop un dia trobes una família de girafes caminant pel carrer de la teva ciutat, pot ser que quedis tan sorprès i emocionat de veure-les, com elles de veure’t a tu. Dues girafes i el seu cadell es passegen per la ciutat acompanyades d’uns músics que, amb els seus instruments, ens submergeixen en una atmosfera onírica i silvestre. Espectaculars i vistoses, avancen en silenci comunicant-se amb el públic que se’ls acosta i al qual sorprenen. A través de la mirada ingènua i encuriosida d’aquesta família de girafes, descobrim una nova manera de veure i viure la ciutat o qualsevol altre espai. Per a tots els públics. Gratuït.

Mou el Parc

Aquest cap de setmana podeu viure l'última activitat del cicle Mou el Parc al Parc de Joan Miró de Barcelona. Demà dissabte, a les 12 h, als llacs de la biblioteca, música per a tota la família amb Xiula, que presenten 'Donem-li una volta al cos'. Conviure, explorar, estar presents, tenir la capacitat de mirar endins i també d'estimar l'entorn, la societat, el planeta, sempre rient i gaudint! Els quatre músics de Xiula ens proposen fer un viatge dins d'un mateix amb un concert fresc, atrevit i participatiu que combina dinàmiques, jocs i molt sentit de l'humor per fer ballar petits i grans.

Visita a la Tàrraco romana

En el marc de les Jornades Europees d’Arqueologia, el MNAT ha organitzat diverses activitats per diumenge. El taller CSI a la Necròpolis Paleocristiana! (d'11 a 13 h), al Museu i Necròpolis Paleocristians; la visita comentada al teatre romà (11 h); i la visita comentada a l'exposició 'Tàrraco/MNAT' (12.30 h), al Moll de Costa.

Cinema familiar a la Filmoteca

La sala Chomón de la Filmoteca de Catalunya acull aquest cap de setmana una nova doble sessió de cinema familiar. Dissabte i diumenge (17 h) hi podreu veure 'Neu i els arbres màgics', film recomanat a partir de 4 anys. Quatre contes sobre l’enginy, l’amistat, el respecte i l’alegria de viure amb la natura. 'Neu i els arbres màgics' ens fa somriure amb la seva tendresa i ens fa pensar en quan les coses o les persones canvien de papers.

La Caputxeta a Santa Susanna

Dissabte, a les 18 h, al local social de Santa Susanna hi podreu veure 'Els cistells de la Caputxeta', de la companyia Samfaina de Colors. Samfaina de Colors fa una passejada pel calendari a través del llibre de poemes de Miquel Martí i Pol ‘Per molts anys!’, on el poeta dedica una poesia a cada mes de l’any. I és que ara es veu que el famós cistell de la Caputxeta no era un de sol, no. Dotze en té. Un per a cada mes de l’any. I si bé és cert que dins del cistell hi porta melmelada, suc i galetes, també ho és que a cada mes de l’any s’hi ha deixat caure un vers o una tonada. De poesia i de cançó. Música tradicional, poemes, cançons, estris i joguines. Samfaina de Colors en estat pur. A partir de 2 anys. Zoom

2princesesbarbudes a l'Embassa't 2019

Dissabte, a les 17 h., 2princesesbarbudes presenten a Sabadell el seu treball 'Sempre de vacances'. La cita és a l'Embassa't, a la Zona Esportiva Sant Oleguer. L’onzena edició de l’Embassa’t proposa de nou el millor i més nou de casa, la Península i també d'Europa. Reafirmant-se en els seus principis, reivindicant el seu espai propi i orgull d’estil. Tres escenaris que ofereixen els noms més atractius de la música actual, vetllant per la varietat d’estils i gènere, així com pels productes i proveïdors de km 0, buscant recursos i procurant fer un festival cada cop més sostenible. Un lloc i una experiència on família, amics i artistes s'hi trobin com a casa.

Gaspatxo als mercats municipals de Barcelona