Què fem aquest cap de setmana?

Ja tenim aquí l'últim cap de setmana de maig. Tot i que demà encara hi pot haver alguns ruixats, no permeteu que això sigui excusa per quedar-vos a casa! Aprofiteu-ho per fer una excursió en família, per descobrir un nou poble o per passejar per la platja, o bé apunteu-vos a alguna de les propostes de la nostra agenda!

El monstre de colors a Calaf

Dissabte, a les 18 h, a la Unió Calafina de Calaf hi podreu veire 'El monstre de colors', de Tutatis Productora. El color groc vol dir que estàs content. El blau és la tristesa, el vermell és la ràbia, el negre la por… El verd… Quin embolic! Cada color representa una emoció, però cal saber entendre-les per posar-les en ordre. Adaptació teatral d''El monstre de colors', l’obra dAnna Llenas amb més de 300.000 còpies venudes i traduïda a 16 idiomes. De 2 a 7 anys.

Brasil arriba al Festival Circ Cric

El Festival Circ Cric celebra demà dissabte una jornada familiar amb aires brasilers. Des de les 11.30 hores, el públic gaudirà, durant tot el dia, d'una proposta d'activitats musicals, cinematogràfiques, dansa, tallers i gastronomia del país de la samba, el Carnaval i l'alegria de viure. Tot plegat anirà de bracet de Marcel Lázara i Júlia Arrey, que presenten el seu debut discogràfic 'Km 0: Pedalant endins'. A l'hora de dinar, se servirà gastronomia pròpia del nord-est de Brasil, i a les 16.30 hores grans i petits podran gaudir d'un taller de percussió tradicional i estils 'nordestinos'. A les 18.30 hores, Marcel Lázara i Júlia Arrei oferiran el concert de presentació del seu disc, que culminarà amb una sessió de música brasilera.

Tarda de somnis al Teatre Bartrina

Dissabte, a les 20 h, al Teatre Bartrina de Reus hi podreu veure 'Déjà-vu', de la Cia. Manolo Alcántara.Un espectacle que parla de la distància entre una persona i els seus somnis, del que és i el que voldria ser. Somnis molt ambiciosos que desperten els seus aires de grandesa, però alhora impossibles i que aboquen al desànim. De la tristesa de 'Bartleby, l’escrivent' a l’extravagància d’'Alícia al país de las meravelles'. Una realitat confusa en un espai i moment indeterminat, amb un espai escènic que juga amb la desproporció extrema de les mides. Somni o realitat… A partir de 7 anys.

Taller al Museu del Disseny

Diumenge (11.30 h) al Museu del Disseny de Barcelona podeu participar en el taller familiar 'Terra líquida'. En aquest taller us conviden a experimentar amb el gust per la matèria i les tècniques manuals. A partir de peces emmotllades i iguals els participants podran crear la seva peça única i original. Activitat en grup guiada adreçada a famílies amb nens i/o nenes d'entre 6 i 12 anys. Cal que porteu roba que es pugui embrutar i una capsa de cartró, de la mida d'una capsa de sabates, per endur-vos la peça.

Matins infantils a L'Espiga de les Corts

Diumenge, a les 11.30 h, podreu veure a L'Espiga de les Corts (Barcelona) l'espectacle de titelles 'Una poma, un pomer', de la companyia De_paper. L'Aran ha clavat queixalada a una poma i a dins hi ha trobat un petit tresor: una llavoreta espavilada que, amb l’ajuda de la terra i la pluja, ha aconseguit fer treure el cap a un parell de fulles tendres. Les fulles, juganeres, després d’un llarg camí d’aventures, es convertiran en un preciós pomer amb pomes boníssimes. Tan bones que ni el seu gos, el Pelut, ni el cargol, ni el conill, ni l'Aran podran resistir-se a clavar-los queixalada! Un espectacle fet de papers, cartrons, dibuixos, llibretes i cançons populars que acosta a la canalla el cicle de la vida i l’increïble món de les plantes, ple de sensibilitat i intel·ligència vegetal.

Taller de gossos

Diumenge (11 h) al centre de Jardiland a Gavà organitzen un taller de gossos per a nens de 6 a 12 anys i adults. Els especialistes de Bicos de Can explicaran quina és la millor joguina per a cada gos i com s'han de fer servir perquè l'estona de joc sigui plaent i educativa. Us hi podeu inscriure aquí.

La Berta s'acomiada de l'Aquitània

Aquest cap de setmana teniu l'última oportunitat per veure al Teatre Aquitània de Barcelona (dissabte a les 16.30 h i diumenge a les 12 h) 'Berta, la Caputxeta de 3a generació'. Berta és el nom de la nostra protagonista, que pertany a la generació més jove d’una saga de dones que han estat enganyades i cruspides pel llop ferotge. ¿La protagonista podrà lliurar-se d’aquest flagell que persegueix la seva família? ¿Trobarà per fi un caçador que l’ajudi a alliberar-la d’aquesta maledicció?

Déus, mòmies i faraons egipcis

Diumenge (10.30 h), al Museu Episcopal de Vic, podeu participar en el taller 'Déus, mòmies i faraons egipcis'. Descobreix en família els secrets de l’antic Egipte a través de les obres que es conserven al museu. Els misteriosos objectes ens parlaran de la fascinant cultura que va créixer al costat del riu Nil. Desxifrarem jeroglífics i descobrirem per a què servien els uixebtis, els escarabeus i altres objectes màgics. S’aconsella reserva.

'Yo soy ratón' a la Sala Apolo

En el marc de la seva gira per diferents ciutats espanyoles, diumenge (12.30 h) arriba a Barcelona, a la Sala Apolo, l'espectacle infantil 'Yo soy ratón'. Un espectacle que es desmarca dels patrons habituals del que és infantil: lletres que empoderen els nens per expressar-se tal com són, acompanyades de música rock, 'world music' i electrònica, que atrau grans i petits. Música infantil per ballar, escoltar, sentir i protestar.

Treballar les intel·ligències múltiples

L'Institut de la Infància de Sant Cugat del Vallès organitza per demà dissabte el taller 'Intel·ligències múltiples 0-3: Recursos pedagògics a l'aula'. Un curs pràctic i dinàmic per conèixer com aplicar a l’aula 0-3 la metodologia d’intel·ligències múltiples i com aprendre a programar d’una manera fàcil i efectiva segons aquesta metodologia. Entre altres coses es farà una introducció teòrica a la neurociència i s'abordarà què són i per a què serveixen les intel·ligències múltiples. Us hi podeu inscriure aquí.

Turó Parc en Família

Viu el Teatre continua acostant noves propostes escèniques en la seva programació del #TuróParcEnFamília. Demà dissabte (17 h) la companyia Festuc Teatre hi representarà 'Carretó de contes'. Un espectacle de titelles amb tots aquells contes que volen pel nostre cap i que han posat dins d’un carretó i, camina que caminaràs, els faran arribar als nens i nenes.

Jornades 'Què diuen els nens, què senten els adults'

En aquesta IV Jornada se centraran en els projectes i els abordatges innovadors que tenen en compte les manifestacions, les necessitats i les demandes de la infància i la família actuals. Podeu fer la vostra inscripció aquí. Des d’Espai Freud proposen per demà dissabte, a la Casa Elizalde, una nova trobada de reflexió entre persones interessades, professionals, col·lectius, organitzacions i institucions que s’ocupen de la infància. Mitjançant el treball grupal, cada participant podrà parlar de la seva experiència professional-personal en l’exercici de la seva funció, tant a títol particular com des de la institució o el camp on participa.

Teatre familiar al Masnou