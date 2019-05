Què fem aquest cap de setmana?

Sembla que tindrem un cap de setmana amb temps una mica inestable, però no permeteu que això us impedeixi gaudir-ne amb la canalla! Si encara no heu fet plans, aquí teniu algunes idees.

El dia Minimúsica al Poble Espanyol

El dia Minimúsica torna al Poble Espanyol de Barcelona aquest diumenge per oferir a les famílies un dia ple d'emocions i experiències a través de la música. I ho farà amb un cartell de gran qualitat en el qual destaquen els inconfusibles Mishima, la poderosa Maika Makovski, Reggae per Xics amb el enèrgic ska i Azucarillo Kings i les seves peculiars i divertides versions. Tots ells, entre d'altres com les joveníssimes Las Auténticas, oferiran actuacions úniques pensades especialment perquè els nens de 0 a 12 anys descobreixin i visquin sensacions noves. A més dels concerts, nens i adults gaudiran de divertides i innovadores propostes: podran delectar-se amb el nou espectacle familiar de Marc Parrot i Eva Armisén; ballar sobre patins a la carpa del Poble Espanyol; i experimentar amb sons 'scratch', 'breakbeat' i 'groove' al taller de DJs que impartiran Pioneer DJ Kids.

La Nit dels Museus

Coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, aquest cap de setmana els museus de Catalunya ofereixen activitats per a tots els públics, en el marc de la Nit dels Museus. Aquest any el Consell Internacional dels Museus (ICOM) ha proposat el lema 'Els museus com a centres culturals: el futur de la tradició' per destacar els nous papers que els museus desenvolupen en una societat canviant. Per exemple, els Museus de Vilanova i la Geltrú organitzen portes obertes i vistes guiades dissabte i diumenge amb especial protagonisme per a la música i la dansa la tarda-nit de dissabte que inclouen actuacions en directe a les seus del Museu del Ferrocarril de Catalunya, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, el Museu Romàntic Can Papiol, la Masia d'en Cabanyes, el Centre d'Art Contemporani La Sala i l'Espai Far. Per la seva banda, el Museu Abelló de Mollet del Vallès organitza per dissabte un programa de visites comentades a la Casa del Pintor al matí i a la tarda la gimcana familiar 'La volta al món amb Joan Abelló' i la presentació de l'exposició 'Un món sense mapes. Els viatges de Joan Abelló'. Tancarà la jornada un concert al carrer amb la Mollet Jazz Band. El Museu Pau Casals organitza dissabte (20 h) i diumenge (12 h) visites teatralitzades. No us perdeu la visita amb el Ramon i la Maria, que us acostaran a la vida més quotidiana de Pau Casals, amb anècdotes i històries curioses que ens faran conèixer la part més humana del músic. Les places són limitades i cal fer reserva prèvia trucant al telèfon 977 684 276 o per correu electrònic a museu@paucasals.org. Finalment, demà dissabte és farà a l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, a Esterri d'Àneu, una jornada de portes obertes, de 10 a 14 h i de 17 a 19.30 h. Podeu buscar l'activitat que més us encaixi per proximitat aquí.

Flors al Mercat

El diumenge neix Flors al Mercat, una jornada de flors, plantes, artesania, 'brunch', vermut i sostenibilitat a la plaça de Margarida Xirgu del Poble-sec. És una cita ideal per gaudir de l'aire lliure i d'un ambient familiar, envoltats de flors i plantes i d'artesania inspirada en la natura, amb activitats i tallers creatius, d'hort urbà i de sostenibilitat, amb bona música i delicioses propostes d'esmorzar i vermut, amb entrada gratuïta. La plaça de Margarida Xirgu reunirà des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda una quinzena de floristeries i més de vint-i-cinc artesans; oferirà un espai d'intercanvi d'esqueixos i tallers de cultiu de plantes aromàtiques, macramé, tenyit natural de teixits i diademes de flors preservades; comptarà amb la presència i les propostes d'iniciatives de sostenibilitat per a tota la família i les acompanyarà de cafès d'especialitat, pastissos, dònuts, 'piadines', sucs ecològics, 'banitses', tapes vegetarianes i veganes i cerveses artesanes i vermut.

Xip Xap Teatre a Amposta

Dissabte 18, a les 13.30 h i 16 h, a la plaça Ramon Berenguer IV d’Amposta hi podreu veure 'Transhumància', de Xip Xap Teatre. La transhumància és la migració estacional dels ramats a la recerca de les pastures allà on n’hi hagi segons l’època de l’any: pastures a la muntanya a l’estiu i pastures a la plana a l’hivern. I així són els pastors de Xip Xap, porten el seu ramat allà on el públic està reunit per gaudir del teatre de carrer. Pastors, cabres, i un gos són els personatges principals. Però potser tu també acabaràs sent protagonista. Saps munyir? I com fas de llop? Per a tots els públics. Gratuït.

Cinema familiar a la Filmoteca

Com cada cap de setmana, la Filmoteca segueix programant cinema per a tota la família dissabte i diumenge a la tarda (17.00 h), a la sala Chomón. La proposta d'aquest cap de setmana és el film 'Corb Mitjonet. La gran cursa', una poderosa història sobre el treball en equip, l’acceptació i la recerca de la pròpia vocació. El corb Mitjonet i els seus amics participen en una cursa emocionant i tumultuosa a través del bosc.

Activitats mediambientals

L'AMB continua esprement el seu cicle d'activitats a les platges, parcs i rius metropolitans. Doble proposta per a aquest cap de setmana. Per demà dissabte, la proposta és la jornada participativa 'Construïm un hotel d’insectes al Parc del Mil·lenari', a Sant Just Desvern. D'11.30 a 13.30 h. Per diumenge, la proposta és 'Els habitants del riu', un taller d’identificació de macroinvertebrats aquàtics al riu Llobregat. A Pallejà, de 10 a 13 h. Recomanat per a famílies amb infants a partir de 5 anys.

Teatre Nu a Caldes de Montbui

Diumenge, a les 17 h, a l’Espai Can Rius de Caldes de Montbui, s'hi representarà 'Maure el dinosaure', de Teatre Nu. La Martina és una nena petita, valenta i pèl-roja. El Maure és un dinosaure blau, gros i de punxes blanques. Són amics inseparables. Comparteixen jocs, somnis i aventures. Què faria la Martina sense el Maure? I el Maure sense la Martina? Esperem que no s’hagin de separar mai. Però… i si un dia ho haguessin de fer? Gaudiu dels jocs i les aventures de la Martina i el seu gran amic: el Maure el dinosaure. Per a tots els públics.

Primavera al Parc de Joan Miró

Camí Amic, en col·laboració del Districte de l'Eixample, programa per demà dissabte al Parc de Joan Miró, en el marc de les seves activitats de primavera, tallers de circ per a tota la família, amb Ska Circus.Circ, música, alegria i la millor energia! Una bona proposta per descobrir tècniques de circ de manera divertida. Malabarisme, funambulisme, equilibris i jocs psicomotrius per als més petits.

Diverfesta a Badalona