Què fem aquest cap de setmana?

Fred, vent i algunes nevades marcaran el temps del cap de setmana, però no permeteu que això sigui excusa per quedar-vos a casa! Hi ha activitats de tota mena pensades per al públic familiar a tot el territori, algunes de les quals les recollim a la nostra agenda.

Marionetes i pallassos al Teatre Gaudí

Demà s'estrena al Teatre Gaudí de Barcelona 'Circus', que es podrà veure fins al 24 de febrer els dissabtes a les 17.00 h i els diumenges a les 12.00 h. Un espectacle de marionetes i pallassos per a tota la família.Un pallasso i una pallassa funambulistes arriscaran la seva vida, a ritme de la música de Charles Chaplin, damunt la corda fluixa, per mostrar el que senten l’un per l’altre. Una flor groga serà el símbol dipositari del seu gran amor.Amb el personatge d'en Xarlot, Jordi Bertran treu el nen que duia a dins i recupera el seu pallasso adormit. Amb objectes ben simples, com una paperina o un tovalló, aconseguirà comunicar-se amb el seu públic i establir una relació divertida, tendra i poètica.

Taller familiar al Macba

En el marc del programa 'Macba en família', des d'aquest dissabte proposen el taller 'Iuuuupi! Com si totes les cèl·lules de tots els cossos fessin una festa...', adreçat a famílies amb nens i nenes de 2 a 5 anys. Durant quatre dissabtes seguits, i amb el mateix grup de famílies, des del Macba proposen un estar que se situa en el lloc de la incertesa per encomanar-nos els uns als altres la capacitat de mirar, d’escoltar, de dir i de fer des de l’experiència comuna. Busquen provocar altres maneres d’estar junts, alterant els rols quotidians i sorprenent-nos en llocs inesperats. Els participants treballareu amb la materialitat del cos, trencareu les jerarquies entre corporalitats i posareu en joc les dimensions afectives que s’inscriuen en tota la matèria (humana i no humana). Un taller ben especial a càrrec de Bea Fernández, coreògrafa i curadora, i de Carmelo Salazar, ballarí i coreògraf. A l'Auditori Convent dels Àngels i a les sales del museu. 10 € per participant (tant adults com infants). La inscripció és per a tot el cicle, inclou els quatre tallers. Gratuït amb carnets Família i Amic. Inscripcions aquí.

Torna 'Bola de Drac'

Avui s'estrena als cinemes la nova pel·lícula d'una saga mítica, 'Bola de Drac. SuperBroly'. La pau ha tornat una vegada més a la Terra després del Torneig de Poder. Després de descobrir que als diferents universos hi ha éssers increïblement poderosos que encara no ha vist, el Goku té intenció de seguir entrenant-se per fer-se encara més fort. Llavors, un dia, un 'saiyan' anomenat Broly, a qui mai abans han vist, es presenta davant del Goku i el Vegeta. Se suposava que els 'saiyans' havien quedat pràcticament extingits en la destrucció del Planeta Vegeta, així que, què hi fa aquest a la Terra? Una nova dosi d'acció i aventura que avui es presenta en un esdeveniment multitudinari a Barcelona. Es farà una trobada de fans de la pel·lícula que tindrà lloc al centre comercial Arenas a les 16.30 h. A les 17.50 h es farà una projecció de l'esperada estrena en català a la sala 1 dels multicines de les mateixes Arenas. A més, els espectadors rebran una bossa amb regals i podran participar en un sorteig organitzat per la distribuïdora Selecta Visión.

L'Estaquirot Teatre al SAT!

Del 2 al 17 de febrer es podrà veure al SAT! 'L'aventura d'avorrir-se', el nou espectacle de titelles de la companyia Estaquirot Teatre, dirigit per Guillem Albà i amb música original de Ferran Martínez. La protagonista és la Rita, una nena que, tot i tenir moltes joguines, sempre s'avorreix i no sap jugar sola. L'espectacle pretén motivar la creativitat dels nens i nenes, així com reflexionar sobre la gestió del temps i la quantitat de joguines i regals que tenen a casa. Els dissabtes a les 17.30 h i els diumenges a les 12 h i a les 17.30 h. Espectacle recomanat a partir de 3 anys.

Activitats mediambientals

Dues noves propostes per a aquest cap de setmana en el marc del 13è Cicle d'Activitats als Parcs, Platges i Rius Metropolitans, que organitza l'AMB. Demà, dissabte, la proposta és 'Caixes niu per a gralles', un taller per al públic familiar (infants a partir de 8 anys) que es farà al Parc de Can Mercader de Cornellà de Llobregat. De 10.30 a 13 h. Diumenge la cita serà amb el joc per a famílies 'Mediterràniam', al Jardí Botànic de Barcelona. De 12 a 13.30 h. Activitat per al públic familiar (infants a partir de 8 anys).

Teatre per a tots els públics a Roses

Diumenge, dia 3, a les 12 h, al Teatre Municipal de Roses hi podeu veure 'Euria (pluja)', de la companyia Markeliñe. Pluja. Un paraigua penjat com a record en un penja-robes. Un personatge sumit en la tristesa per la pèrdua d’una persona estimada. Un altre paraigua, trencat i abandonat, que el nostre personatge decideix arreglar sense saber que, des d’aquell moment, la seva vida comença a canviar. 'Pluja' parla del que ens passa i del que sentim quan volem alguna cosa i la perdem. I d’aquest temps que necessitem per entendre i acceptar que hi ha alguna cosa que ha canviat. Però, sobretot, parla de la nostra capacitat de superació. Espectacle recomanat per a públic familiar.

Matí de contes

L'Associació d'Espai i Lleure de Barcelona, L'Hora Lliure, organitza diumenge l'activitat 'Vet aquí… contes pel s. XXI! – repensem els contes tradicionals'. El segle XXI es va obrint pas, la societat canvia i els contes continuen transmetent valors del passat. Repensem els contes! Aquesta és la proposta de Trama SCCL. Què passaria si la princesa no es volgués casar amb el príncep blau? No podrien ser maques les bruixes? Són sempre dolents els llops? A partir de la narració teatralitzada de contes tradicionals i de nova creació, es qüestionaran les històries, es repensaran els personatges i s'inventaran altres maneres d’explicar-les, per evitar prejudicis i discriminacions i fomentar la igualtat, el respecte a la diversitat i la cultura de la pau. Activitat recomanada d'1 a 5 anys. Aforament limitat. Obren portes a les 11.30 i l’activitat comença a les 12.

Cinema familiar a la Filmoteca

La Filmoteca de Catalunya dedica les tardes de dissabte i diumenge (17h) al cinema per al públic familiar. Aquest cap de setmana, a la Sala Chomón s'hi projectarà 'Tout en haut du monde. Al sostre del món'. L'acció ens situa al Sant Petersburg del 1882. Una joveneta de l’aristocràcia russa ha estat sempre fascinada per la vida aventurera del seu avi, un explorador famós, que va fer construir un magnífic vaixell trencaglaç i que no ha tornat de la seva última expedició a la conquesta del pol Nord. La noia decideix partir cap al gran nord seguint la pista del seu avi per recuperar el famós vaixell.

Tom Sawyer al Poliorama

Diumenge, dia 3, a les 12 h, al Teatre Poliorama de Barcelona hi podreu veure 'Tom Sawyer detectiu', de la companyia Lazzigags. Torna un dels clàssics del teatre musical d’aquesta companyia. Tom Sawyer s’acaba de comprar per correu un 'kit' de detectiu, i ja té ganes d’estrenar-lo. Rep una invitació de la tieta Sally perquè ell i el Huckleberry Finn vagin a passar uns quants dies a casa seva. Sembla que l’oncle Silas està passant per un mal moment, i potser la presència dels dos amics l’ajudarà. Espectacle recomanat per a públic d’entre 8 i 13 anys.

Viatge a la Tàrraco romana