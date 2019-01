Què fem aquest cap de setmana?

Ja tenim aquí l'últim cap de setmana de gener. Com passa el temps, oi? Si en voleu treure profit, podeu, per exemple, anar a tocar neu al Pirineu (com l'esperàvem!) o bé apuntar-vos a alguna de les propostes que us fem des del 'Criatures'.

Arts escèniques per a la canalla al TNC

Dissabte a les 17 h i diumenge a les 12 h, a la Sala Tallers del TNC de Barcelona hi podreu veure 'Petits prínceps', de la companyia Mumusic Circus. Aquest espectacle, pensat especialment per a la canalla més menuda, arriba al TNC amb una barreja entre el circ més delicat, la música, el teatre i la dansa. A la Clara li agrada badar i taral·lejar melodies, jugar amb les mans i deixar-se endur onades amunt, onades avall… A en Marçal li agrada jugar amb instruments de música i posar-se cap per avall. Junts, els agrada compondre cançons i navegar d’un joc a un altre sense ordre ni criteri. Espectacle recomanat per a tots els públics.

Solidaritat al Circuit de Catalunya

Diumenge, la Fundació Esclerosi Múltiple celebra la Mou-te per l’Esclerosi Múltiple, la cursa solidària més antiga de Catalunya, que aquest any arriba amb una gran novetat: la cursa elèctrica. La Mou-te inclourà curses atlètiques, de bicicletes i de patins, amb diferents modalitats i per a totes les edats, que es correran des de les 9 h fins a les 14 h. A més, com a novetat aquest any també hi haurà la cursa elèctrica, en la qual podran participar bicicletes i patinets elèctrics. Els participants podran gaudir de l’àrea lúdica amb food trucks, classes de zumba i Euphoria, inflables, rocòdroms i altres activitats pensades per a totes les edats. Durant la jornada podreu conèixer el Lucas, un nen que va iniciar una acció solidària amb l’objectiu de recaptar fons per ajudar al seu cosí Quique, que conviu amb la malaltia, venent petits vaixells de paper. Tampoc hi faltarà la Neus Benítez, una jove amb EM que el passat setembre va fer el Camí de Sant Jaume amb l’objectiu de captar fons per al programa d'EM infantil. Els fons recaptats amb les inscripcions es destinaran al servei d’atenció domiciliària de la Fundació.

13è cicle d'activitats als parcs, platges i rius metropolitans

comença la 13a edició del cicle d'activitats que organitza l'AMB. L'estrena es farà demà dissabte, d'11 a 13.30 h, al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, amb diumenge proposen 'La festa de les roses. Ens ajudes a plantar rosers?', al roserar del parc de Torreblanca. A partir de les 10 h, jornada participativa per al públic familiar (totes les edats). Aquest cap de setmana, amb activitats diverses per al públic familiar (totes les edats). D'altra banda,. A partir de les 10 h, jornada participativa per al públic familiar (totes les edats).

Estrena de cinema

Després d’obtenir alguns premis en el seu recorregut pels festivals, avui s’estrena 'El vent entre les canyes', film recomanat per a infants a partir de 5 anys. L’Eliette, una nena de vuit anys, viu en un país on el rei ha prohibit la música. A un trobador vingut de l’Orient li han confiscat els instruments. Però ell és poc donat a la servitud i es troba amb l’Eliette, que, d’amagat, ha tallat una flauta en una canya salvatge. La nena i el trobador es fan amics. Junts faran que el poble s’alliberi de la tirania. Aquesta història dona el to de la pel·lícula 'El vent entre les canyes', que ofereix als nens i nenes cinc aventures al voltant de la llibertat, amb músiques originals, heroïnes sorprenents i una qualitat gràfica extraordinària. Programa format per 5 curtmetratges. Zoom Teatre infantil a Castellolí Diumenge, a les 18 h, a la Sala Polivalent La Brillante de Castellolí s'hi representa 'Kàtia', de la companyiaTeatre Nu i Ka Teatre. Si voleu reflexionar sobre un tema tan complex com l’adopció, aquesta és una bona oportunitat, perquè 'Kàtia' explica la història d’una nena que va en busca dels seus orígens i, amb una posada en escena molt creativa, l’obra narra l’aventura de la protagonista, la Kàtia, que fa la maleta i emprèn un viatge. Serà l’aventura de la seva vida i la viurà acompanyada de la seva mare. Trobarà el que busca? 'Kàtia' és un espectacle de teatre visual que ens parla de la necessitat de retrobar-nos amb les nostres arrels. Espectacle recomanat per a tots els públics. Zoom Taller de construcció En el marc dels dissabtes infantils, Abacus Cooperativa us convida a l'activitat 'Ens divertim amb els tallers de construcció Korbo'. Serà demà dissabte, a les 12.00 h, a l'Abacus Barcelona Còrsega. Amb Korbo, la canalla podrà deixar volar la creativitat sense límits. Podran construir les seves pròpies estructures en moviment combinant cubs creatius i educatius basats en rodes dentades. Aquesta joguina fa que els nens i nenes aprenguin principis de mecànica i desenvolupin la imaginació espacial i el pensament crític. Recomanat a partir de 6 anys. Zoom Cinema familiar a la Filmoteca

Nova sessió de cinema familiar aquest cap de setmana a la Filmoteca de Catalunya. A la Sala Chomón, dissabte i diumenge a les 17 h es projecta 'Klump. Petzi i la mar salada'. L’osset Petzi i els seus amics, el pingüí Pingo i el pelicà Riki, decideixen embarcar-se en una aventura que els portarà a conèixer món i a viure tota mena d’experiències. Basats en una tira còmica per a nens i nenes creada el 1951 pel matrimoni danès format per Carla i Vilhelm Hansen, els personatges d’en Petzi i els seus amics són tota una institució de la infantesa.

Titelles a la Casa Elizalde

Diumenge (12 h) a la Casa Elizalde de Barcelona reprenen la seva programació familiar. Aquesta setmana la proposta és 'Monstres', a càrrec de Zipit Company&The Puppet Lab.La Nina ha sentit un soroll a les golfes de casa seva i té por. Decidirà esbrinar què passa en aquell espai vell i misteriós, on descobrirà un munt de monstres! Monstres peluts, barbuts, de tots colors i humors. La Nina té por, però coneixerà un monstre divertit i tendre que l’ajudarà a ser molt valenta. Recomanat per a infants a partir de 3 anys.

La festa del cinema arriba a Argentona

Un Dia de Festa, la gran festa del cinema infantil en català, continua la seva gira per cinemes de Catalunya i aquest diumenge aterra a Argentona, al Cinema Centre Parroquial (12 h). Un Dia de Festa és un matí de cinema familiar, música, teatre i festa. Músics i animadors esperen els infants i les famílies a la porta del cinema i els inviten a gaudir de la festa. Un cop dins la sala, els infants gaudiran d’una selecció de pel·lícules presentades i acompanyades de música, màgia, titelles i jocs. En acabar les projeccions, la banda de música ens acomiadarà i ens acompanyarà a la sortida. Activitat recomanada a partir de 3 anys. Les pel·lícules que es projectaran són: 'El diari de la Florentina', 'L’hivern al Regne d’Escampeta', 'La cançó del pare Os del Bosc de Haquivaqui' i 'Tigres enfilats'.

Titelles als Lluïsos de Gràcia

Diumenge a les 12 h i a les 18 h, al Lluïsos Teatre de Barcelona, hi podreu veure 'La pastissera i els follets', de la companyiaL’Estaquirot Teatre. Ens agrada quan un teatre programa un espectacle que té uns quants anys, perquè dona l’oportunitat de gaudir-ne a gent que no l’ha vist. La màgia i els contes s’uneixen als titelles en la història de la pastissera Neus, que un bon dia nota que a l’obrador hi passen coses estranyes i es neguiteja perquè pensa que potser hi ha ratolins. Però el que realment passa és que hi ha uns follets que, des de fa molts anys, hi viuen. Allà hi tenen el seu món: hi dormen, hi treballen i hi juguen. Espectacle recomanat per a infants d’entre 3 i 7 anys.

Concert infantil a la Biblioteca de Castelldefels

Demà dissabte, d'11 a 12 h, a la Biblioteca de Castelldefels podreu participar en El Concert més Petit, a càrrec d'Alquimia Musical. A la Sala Margarida Xirgu. Concert per a famílies amb infants. Els d'1 a 5 anys hauran d'estar acompanyats d'un adult. Cal inscripció prèvia a biblioteca@castelldefels.org.

Disseny en família

Gaudiu d'un cap de setmana creatiu amb els tallers familiars del Museu del Disseny. La canalla podrà aprendre a estampar roba al bac, a crear els seus propis objectes o a fer el seu exlibris personal. Tallers creatius al voltant del disseny per compartir en família. La cita és dissabte a les 11.30 h amb el taller 'Exlibris, pitibris!' (disseny gràfic) i diumenge amb els tallers 'Qui no s'espanta, estampa!' (disseny de moda) i 'Objectes que creen objectes' (disseny de producte). Per a nens i nenes de 6 a 12 anys.