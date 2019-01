Què fem aquest cap de setmana?

Diuen que aquest cap de setmana tindrem núvols i algun ruixat, però que això no sigui excusa per quedar-vos a casa! Aquí teniu algunes idees per poder treure partit del cap de setmana amb la canalla.

Reggae per Xics a Sant Boi

Diumenge, a les 17:30h, Reggae per Xics actuarà a Sant Boi de Llobregat, a Can Massallera. Amb aquest concert, els The Penguins / Reggae per Xics estrenen espectacle i una nova aventura, amb el combustible dels ritmes jamaicans. Són 10 músics que faran viatjar el públic més enllà de les estrelles: cançons de repertori tradicional infantil i composicions pròpies, la música, l’humor i la pedagogia i una estació espacial i un viatge interestel·lar entre planetes. Partint de l’estació espacial Kingston i amb l’ajuda del coet RPX-1 el públic visitarà diversos planetes descobrint cançons, ritmes i instruments en un viatge interestel·lar ple de música i diversió.

Presentació literària

Avui divendres, a les 19 h, a la llibreria Documenta de Barcelona es presenta 'Passats de rosca', el primer títol de la sèrie de novel·la il·lustrada ' El rosca', que edita El Cep i la Nansa. Una presentació on es podrà escoltar Valerio Chiola parlar d'un tema tan complex com és l'assetjament escolar i la convivència a les aules. L'il·lustrador de les aventures del Rosca i la seva colla ha vingut des d'Itàlia per visitar nou escoles de Catalunya que ja han llegit la novel·la i que formen part d'un programa d'Aprenentatge Basat en Lectures, pensat per a lectors de 9 a 12 anys .

CSI...a la Necròpolis Paleocristiana! Diumenge, a les 11h, al Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona es farà un taller que us convida a convertir-vos en investigadors i seguir les pistes que van deixar els arqueòlegs que van excavar la necròpolis Paleocristiana. Descobrireu els noms, les creences, les aficions i, fins i tot, l'aspecte físic d'alguns habitants de Tàrraco a partir dels vestigis que ens han arribat des de les seves tombes. Necessària reserva prèvia al tel. 977 25 15 15 / mnat@gencat.cat Zoom

Exposició d'art a Sant Cugat del Vallès

Art en curs i La Farga Infantil, amb la col.laboració de l’artista visual Robert Pous, presenten l’exposició: “Llegir el volum: apropa’t al món de l’escultura”, on s'exposen treballs realitzats pels nens i nenes de l'escola La Farga Infantil. Es pot veure fins al 9 de febrer a la biblioteca Central Gabriel Ferrater de Sant Cugat del Vallès. Aquest proposta s'emmarca dins del projecte dedicat a l'escultura i el volum que l'escola ha encetat aquest curs aprofitant la Biennal d'escultura de Valldoreix. Els nens i nenes han conegut l’obra de Robert Pous i han treballat partir dels mateixos mòduls (un mòduls de pòrex amb forma de U) i d'altres similars. Aquest treball els hi ha permès interioritzar els conceptes de volum i els elements propis del llenguatge escultòric. Sense ser-ne conscients, els infants descobreixen patrons combinatoris, el sentit estètic, la necessitat d'equilibri, el recurs de la repetició, el simbolisme d'algunes formes, la infinitat de combinacions, etc. i s'endinsen en un joc que conté elements clarament artístics i simbòlics.

L'Alícia torna al Romea

Aquest diumenge, 'Alícia al país de les meravelles' torna al Teatre Romea. Es podrà veure aquest diumenge i el vinent, a les 12h. El dia que l’Alícia fa deu anys, li regalen el primer mòbil. El conill blanc, però, l’hi roba i ella haurà de recórrer el país de les meravelles fins arribar al palau dels mòbils per recuperar-lo. Ho aconseguirà? Amb aquest viatge, l’Alícia s’adona que no pot viure com fins ara, que enganxada al mòbil es perd moltes coses. Després d’emocionar-nos amb Litus, la dramaturga Marta Buchaca s’ajunta amb Viu el Teatre per presentar una Alícia rabiosament contemporània i actualitzada. Una versió del mite de Lewis Carroll amb la qual és impossible que grans i petits no s’identifiquin i reflexionin sobre l’ús coherent del mòbil. Una comèdia musical que farà riure, emocionar i gaudir a tota la família.

Art en obert

A l'espai ArtenObert, al carrer Torrijos de Barcelona, demà dissate, a les 11h, presenten el taller familiar 'El nom de les coses', una proposta per explorar l'entorn, a la recerca de paraules amagades, noves o oblidades, i de noms que potser encara no hem sentit mai. Amb les paraules donem nom a les coses. Els diccionaris recullen les paraules que els humans ens anem inventant per anomenar allò que veiem i aprenem. Així podem compartir-ho entre tots. Però qui va inventar-se la primera paraula? Qui va decidir que les flors s'anomenarien "flors"? Quin nom es posarien, elles, si poguessin inventar-se'n un? Com es diuen les coses que no sabem què són? Hi ha coses que encara no tinguin nom? Hi ha noms que encara no coneixem? Recomanat a partir d'1 any.

Party Family a la Sala Luz de Gas

Aquest dissabte, DJ Mom, organitza una nova sessió de discoteca per a tota la família a la sala Luz de Gas de Barcelona. La proposta, en aquesta edició, és "90's vs actual". Dj MOM us proposa un viatge musical des dels 90's fins als nostres dies. I a més aquest viatge té una particularitat i és que aquest dissabte per primera vegada PARTY FAMILY comptarà amb dues Djs darrere la cabina de Llum de Gas. A la Dj Mom l'acompanyarà Bulma Beat, actual resident de les festes #Cupcake de la Sala Apolo i una artista molt reconeguda a l'escena de Barcelona.

Teatre familiar a l'Aquitània Teatre

Fins el 24 de febrer, l'Aquitània Teatre presenta el musical "Els músics de Bremen", a càrrec de Plak-Plak Teatre, en el marc de la seva programació familiar. La companyia Plak-Plak Teatre ofereix una tendra i divertida comèdia musical, a partir de la coneguda història dels germans Grimm sobre els músics de Bremen. Un ase, que treballa sense descans en un molí, és acomiadat de la seva feina. Quan més desesperat està, escolta que a Bremen cadascú pot ser el que vulgui ser. Així que decideix emprendre el llarg camí cap a Bremen per ser músic. Pel camí trobarà un gos caçador amb molta por, una gata que no és capaç de caçar cap ratolí i un gall a punt de jubilar-se. Tots ells tenen un esperit molt rocker i s'uneixen per aconseguir el seu somni: Formar una banda de Rock. Dissabte a les 16:30h i diumenge a les 12h.

Els contes són protagonistes

L'Associació L'Hora Lliure (Milà i Fontanals, 50 de Barcelona) organitza per diumenge, a les 12h, 'Un conte al Sac', una iniciativa pensada per a infants de 0 a 3 anys. Durant una estona màgica els participants podreu crear una bombolla ben acollidora, on petits i grans compartireu contes, músiques i jocs meravellosos plens de sorpreses. Des d’Un Conte al Sac volen apropar els infants als contes, a la literatura infantil i a la música. De la mà de Mercè Martínez podreu passejar en família per les paraules d’unes històries màgiques. La Mercè és mestra d’Educació infantil, bibliotecària escolar i contacontes.