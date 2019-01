Què fem aquest cap de setmana?

Com ha anat la tornada a l'escola, famílies? Arribeu amb ganes al cap de setmana? Si en voleu treure el màxim profit, aquí teniu algunes idees per compartir temps amb la canalla.

Estrena al Tantarantana

Aquest cap de setmana s'estrena al Teatre Tantarantana 'Cromàtic', un espectacle que neix a partir del color, la llum i la cultura urbana'. En un racó d'una plaça d'un barri d'una ciutat hi trobem músics que juguen a imaginar sense límits: un animal es converteix en una cançó, un tamboret vell en un cotxe i una barra de pa en un instrument de percussió. Un viatge a través de la música d'arrel amb la màgia de noves aportacions que l'enriqueixen. Recomanat a partir de 2 anys.

Cinema familiar a la Filmoteca de Catalunya

La Sala Chomón de la Filmoteca de Catalunya acull aquest cap de setmana una nova sessió de cinema familiar, dissabte i diumenge, a les 17 h. Es projectarà 'Coco', un film protagonitzat per un nen mexicà que somnia ser músic malgrat que a la seva família la música està vetada. La seva passió el portarà a endinsar-se a la Terra dels Morts per conèixer el seu veritable llegat familiar. Tècnicament perfecta, és un homenatge, sentit i colorista, als avantpassats i a la cultura popular mexicana, premiada amb l’Oscar al millor film d’animació.

Fotografies i Alzheimer

Fujifilm, la Fundació ACE i Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center impulsen l'exposicióde fotografia participativaBarcelonaPrintlife, una iniciativa que neix amb l'objectiu de preservar la memòria i els records a través de la fotografia. Barcelona Printlife és una càpsula del temps contemporània que reuneix 7.000 fotografies de moments quotidians que persones anònimes han compartit a través de la plataforma digital Inspire Printing i que han cedit perquè formin part d'aquesta exhibició, que té com a objectiu recaptar fons per a la recerca de l'Alzheimer i posar en valor les imatgescom a element clauper fer més perdurables els records. Els visitants d'aquesta mostra podran imprimir les seves fotografies i fer-se'n de noves 'in situ', gràcies als quioscos fotogràfics i a un 'photocall' Instax que es posarà a la seva disposició. A part de la mostra, s'oferiran diversos tallers pensats per a tots els públics, entre els quals els tallers fotogràfics per a joves Print with Love. AlDisseny Hub Barcelona. De dilluns a diumenge, de 10 del matí a 8 del vespre. Fins al 20 de gener.

Titelles al CC Can Felipa

Aquest diumenge, a les 12 h, al CC Can Felipa de Barcelona s'estrena 'Mare Terra', espectacle de la Companyia del Príncep Totilau que és un viatge apassionant a l'origen de la vida. Un espectacle d'actors i titelles per a infants sobre l'aparició de la vida a la Terra. Espectacle per a infants a partir de 3 anys, inspirat en les preguntes dels nostres fills sobre la naturalesa i en els llibres de Charles Darwin, Richard Dawkins i Richard Feynman.

Dansa al Mercat de les Flors

Aquest cap de setmana, al Mercat de les Flors es representa 'Ice Palace', de la companyia holandesa PLAN D, espectacle recomanat per a infants a partir de 6 anys. Una peça amb cinc ballarins, amb el gel com a excusa per parlar de les emocions sota un prisma de dansa i d’humor. Abans i després de les funcions hi haurà divertides propostes visuals i de jocs per acostar els petits a l’espectacle i la dansa. Zoom

Jocs i joguines a l'antiguitat

Al MAC Girona, al Monestir de Sant Pere de Galligants, diumenge, a les 11.30 h, podeu participar en una v isita guiada a l'exposició "Jocs i joguines a l'antiguitat". Una visita per descobrir a què i com jugaven els nostres avantpassats a l'antiguitat. Quins jocs han desaparegut i quins han sobreviscut fins als nostres dies? La visita es farà a través de peces arqueològiques conservades en diversos museus d'arreu de Catalunya i anirà a càrrec de la comissària de l'exposició, Esther Gurri, conservadora del Museu de Badalona.

Teatre a Mollet del Vallès

Diumenge, a les 18 h, al Teatre Municipal Can Gomà de Mollet del Vallès podreu veure 'La gallina dels ous d’or' de la companyia Zum Zum Teatre. Us agraden els diners? Molt? Els grangers d’aquesta història no patien gens pels diners i sempre repartien el que tenien amb qui més ho necessitava, però un dia una gallina va arribar a la seva granja i va pondre un ou d’or. Us imagineu si us passa a vosaltres? Espectacle recomanat per a infants majors de 4 anys. Zoom

Nova temporada d'Un Dia de Festa

Aquest dissabte, a les 12 h, al ZumZeig Cine de Barcelona s'estrena una nova edició d'Un Dia de Festa, un matí de cinema familiar, música, teatre i festa. És un esdeveniment en què la música i l'animació esperen els infants i les famílies a la porta del cinema i els conviden a disfrutar de la festa. Un cop dins la sala, els infants gaudeixen d'una selecció de pel·lícules presentades i acompanyades de música, màgia, titelles i jocs. En acabar les projeccions, la banda de música acomiada el públic i l'acompanya fins a la sortida. Les pel·lícules que es projectaran són: 'Tipitips: qui sagna?', 'La Unicorn', 'L'estiu i la tardor al regne d'Escampet' i 'One, two, tree'.

Samfaina de Colors al SAT!

Aquest dissabte,la companyia Samfaina de Colors representa al SAT! 'Els cistells de la Caputxeta', un recorregut pel calendari a través del llibre de poemes de Miquel Martí i Pol 'Per molts anys!,' amanit amb música tradicional, poemes, cançons, estris i joguines, els ingredients habituals de la Samfaina. Mirna Vilasís i Xavi Múrcia van crear Samfaina de Colors el 1988 per difondre la cultura tradicional dels Països Catalans entre els menuts. Música, teatre, instruments, poesia, arts escèniques... Samfaina de Colors és una companyia dedicada als espectacles musicals teatrals per als més petits. Dissabtes a les 17.30 h i diumenges a les 12 h i les 17.30 h. Recomanat a partir d'1 any.

Taller sobre la prehistòria

Diumenge, a les 11 h, al MAC Barcelona (passeig de Santa Madrona, 39-41, Parc de Montjuïc) podreu participar en el taller familiar 'Exploradors de la prehistòria'. Algun cop us heu preguntat com treballa un arqueòleg? Com arriben a les vitrines del museu totes les peces? Quina feina hi ha darrere de tot això? D'on surt la informació dels llibres d'història? Sobretot les dades referents a les etapes del nostre passat on ningú escrivia? Algú ha viatjat al passat? En aquest taller podreu aprendre com és el treball d'una arqueòloga, saber com es troben les peces, com es determina a quina època pertanyen o per a què poden servir. Activitat per a famílies amb infants de 6 a 12 anys. Imprescindible reserva prèvia a macvisites.acdpc@gencat.cat o al 93 423 21 49.

Teatre familiar a Palau-Solità i Plegamans

Diumenge, a les 12 h, al Teatre de la Vila de Palau-Solità i Plegamans podreu veure 'Quo no Vadis', de lacompanyia La Pera Llimonera. Roma, 93 aC. Juli Cèsar, emperador de Roma, desesperat perquè encara no ha pogut conquerir Egipte, es disposa a consultar l’Oracle. L’Oracle, forma d’endevinació i predicció practicada pels pobles antics, prediu a Juli Cèsar la conquesta segura d’Egipte i li diu que, perquè això s’esdevingui, cal fer prendre un verí a la reina Cleòpatra perquè perdi la memòria i sembri el desconcert entre el seu exèrcit. Només així les tropes de l’imperi podran entrar a Egipte. Espectacle recomanat per a infants majors de 6 anys.

Protagonistes de conte

Diumenge, a les 18 h, a la Sala La Unió d’Alpicat presenten 'Operació A.V.I.' de lacompanyia Farrés Brothers. És sabut per tothom que els protagonistes dels contes tradicionals posseeixen el do de l’eterna joventut. Malgrat el pas dels segles, la Caputxeta, el Patufet, el Flautista i tota la resta mai no moren, mai es fan vells. Per estranyes circumstàncies, però, han sigut objecte d’un terrible experiment i han envellit de cop. Espectacle recomanat per a infants majors de 6 anys.