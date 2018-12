Què fem aquest cap de setmana?

Tic-tac, tic-tac... S'acosten les festes de Nadal! A casa hi ha ganes de vacances? Per si de cas, estem preparant una agenda de Nadal perquè pugueu ocupar bé els dies, però mentre hi treballem, aquí teniu propostes per a aquest cap de setmana.

Els tres porquets al Teatre Gaudí

Aquest cap de setmana s'estrena al Teatre Gaudí de Barcelona una nova adaptació d'un conte clàssic, 'Els tres porquets', un conte musical per a tota la família, amb música en directe. En aquesta ocasió és una proposta de la companyia Magatzem d'Ars que podreu veure fins el 24 de febrer, dissabtes a les 17:00h. i diumenges a les 12:00h. Hi havia una vegada tres porquets que vivien amb la seva mare. Un bon dia, l’empresa on treballa la mare tanca la filial i l’obliga a marxar tota sola a la Xina per conservar la feina. És llavors quan els tres porquets s’hauran d’espavilar i construir-se una casa des de zero. Les desavinences entre germans faran que cadascú se’n faci la seva segons el seu criteri i les seves ganes de treballar: una casa de palla, una de fusta i una altra de maons. Totes tres construccions seran posades a prova pel temible llop ferotge, que no podrà evitar les seves ànsies per clavar una bona queixalada als tres porquets.

La petita flauta màgica al Liceu

El Liceu programa una nova proposta en el marc de la seva programació Petit Liceu, en aquesta ocasió programant 'La petita flauta màgica', dirigida per Joan Font, de Comediants. L'ocellaire Papageno explica les extraordinàries aventures que viu al costat del seu amic, el príncep Tamino. Junts volen rescatar la princesa Pamina, filla de la Reina de la Nit, a qui el malvat Sarastro ha fet presonera. Adaptació per al públic infantil feta per Comediants de 'Die Zauberflöte' de Mozart. Un clàssic del Petit Liceu amb una escenografia llampant i molt atractiva que han vist més de 400.000 espectadors. Un espectacle que podreu veure demà dissabte (12:00 h.), diumenge 23 (11:00 h.) i dijous 27 (11:30 h.)

Contacontes de Nadal a la Claret!

Una cita per a aquesta mateixa tarda!! Avui, a les 17.30h., hi haurà una sessió de contacontes per a nens i nenes a la llibreria Claret (carrer Roger de Llúria, 5 de Barcelona), on Teresa Campos explicarà el conte "La Babuixka". Seguidament, els assistents podreu pintar, retallar i enganxar per acabar creant una decoració nadalenca relacionada amb el llibre.

Carilló de Nadal

Avui divendres, a les 18h a la Plaça de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, i demà dissabte, a les 18ha la Plaça de l’Esglèsia de Fornells de la Selva, hi podreu veure 'Carilló Nöel' de lacompanyia La Tal. El rellotge es posa en moviment. Tots els engranatges comencen a moure’s i els personatges, vestits d’escolanets nadalencs , apareixen a ritme de carilló. Un rellotger fa de fil conductor per explicar les diferents històries que, sempre en to d’humor, veurem aparèixer. Tot plegat, en l’ambient nadalenc d’aquesta versió d’un clàssic de la companyia. Espectacle recomanat per a tots els públics.

Adéu a Peter Pan al saT! Teatre

Aquest cap de setmana teniu la darrera oportunitat per vure al saT! Teatre de Barcelona 'Adéu Peter pan' de la companyia Festuc Teatre. A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten els contes, històries i aventures que li explica el seu avi, amb el qual passa totes les tardes jugant a ser Peter Pan. Però de sobte, una nit, els nens perduts s’enduran la Maria de la seva habitació cap al País de Mai Més. Aleshores, les aventures les viurà en primera persona. Una història molt tendra en la qual es plasma una realitat actual: el vincle entre els infants i els seus avis, i a més, la manera com els pares gestionen aquestes noves relacions familiars. Un espectacle de titelles i actors, sensible i divertit, que buscarà en tot moment la complicitat de petits i grans amb una posada en escena que us captivarà des del primer moment. Dissabte a les 17h30 i diumenge a les 12h i a les 17h30.

Torna Kinosaure als Cinemes Girona

Després de la bona acollida de la 1ª edició torna la programació estable de cinema familiar als cinemes Girona de Barcelona amb noves activitats participatives, jocs i pel·lícules per acompanyar els mesos d'hivern. Els cinemes Girona es convertirà cada diumenge en el cau del KINOSAURE, una aventura per jugar i divertir-se amb el millor cinema infantil. Dues projeccions diàries (una a les 12.00 h i una altra a les 17.00 h) on l'experiència cinematogràfica va molt més enllà de la sala i esdevé activa i participativa: tot el cinema es transforma en un espai pensat especialment per a infants, ple de jocs, activitats participatives i pel·lícules a un preu de 4,5 €. A més cada setmana hi haurà l'oportunitat de participar en concursos a través de les xarxes socials per a guanyar fantàstics regals. Les pel·lícules que porta el Kinosaure són del catàleg de PACK MÀGIC, una distribuïdora enfocada en la difusió de materials audiovisuals que estimulin la sensibilitat estètica, l'educació emocional i la transmissió de valors socials i culturals. La primera doble proposta, aquest diumenge, és 'Tipitips' (12h.) i 'La increïble història de la pera gegant' (17h.).

Xirriquiteula Teatre al Born CCM

Aquest cap de setmana, Xirriquiteula Teatre porta el seu espectcale 'Papirus' al Born CCM, un espectacle dedicat als qui encara somnien. Un carregador del moll i una pagesa es troben per casualitat escapant de la guerra. Junts, amb sentit de d’humor i sorprenent creativitat, donen vida a un nou món. 'Papirus' parla de l'amistat, de la guerra, dels temors que ens fan petits, dels sentiments i de l'esperança, i en el qual el gest, l’ humor i la creativitat són els protagonistes. 17h.) i d

Els Pastorets de la Joventut de la Faràndula

Arriba el Nadal i amb ell arriben novament Els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres amb 200 persones implicades en el muntatge. En aquesta nova temporada del que és el buc ensenya de l’entitat, els directors han decidit que tot el muntatge compti amb un doble repartiment, com a una forma d’obrir el ventall a la participació de més membres de Joventut de la Faràndula. Així s’incorporen nous actors per als personatges que fins al moment no estaven doblats, fins i tot hi ha doble repartiment en el poble. Entre les novetats, un anvi en la direcció, tot i que el muntatge mantindrà la seva essència, amb alguns canvis en les dinàmiques dels actors dins de l’escenari, alguns girs a nivell d’interpretació i alguns canvis d’utillatge o de vestuari i maquillatge, com seria en el cas dels pecats capitals, que prendran algunes notes de color.Els Pastorets s’estrenaran aquest diumenge al teatre La Faràndula a les 18 hores i es representaran els dies 22, 23, 26 i 30 de desembre de 2018 i el 1, 12 i 13 de gener de 2019.

Torna un clàssic, el Conte de Nadal de Dickens

Presentació del joc d'El Monstre de Colors

En el marc dels dissabtes infantils, Abacus Cooperativa us convida a l'activitat "Presentació del joc de taula El Monstre de Colors", demà dissabte (18h.) a l'Abacus Barcelona-Còrsega. El monstre de colors està confós. No entén els sentiments que li passen pel cap. Per sort, la seva amiga, una nena petita, pot ensenyar-li a entendre com se sent. Aquest és un joc per a nens i nenes en el qual els jugadors es van movent pels colors que representen els diferents sentiments (calma, rabia, por, tristesa …) i han de trobar on guardar-los. Els jugadors hauran de trobar el pot correcte per guardar cada un dels sentiments d’una manera que convida als més petits a parlar de com es senten.

Activitats de Nadal al MNAC

Aquest cap de setmana s'obren al Museu Nacional d'Art de Catalunya les activitats de Nadal. Per aquest diumenge tenou dues propostes. La primera és 'Estampida!', un taller de gravat i estampació inspirat en el bestiari romànic. Ideat i conduït per l’equip Vostok està pensat per a infants majors de 3 anys. D’11a 13 h. a l'espai annex a la Sala Oval. No cal reserva prèvia però l'aforament està limitat a 25 persones per taller. La segona proposta és 'Un Nadal d’endevinalles'. Un concert interpretat per més de 100 cantaires dels tres cors més joves de l'Escola Coral de l'Orfeó Català: el Cor Petits, el Cor Mitjans i el Cor Infantil. El repertori combinarà cançons que ens traslladaran al món màgic del Nadal i endevinalles nadalenques per esbrinar-ne la solució mentre escoltem! A les 12 h. a la Sala Oval. Sense reserva prèvia.

Cantem el Nadal!

L'entitat Musicoteràpia Garraf organitza per a aquest cap de setmana una activitat de Nadal. Us conviden a cantar, ballar i jugar amb música per a celebrar el nadal en familia! Una sessió que està englobada dins el cicle "Música en familia en 4 estacions" que organitzen per celebrar el cinquè aniversari de Musicoteràpia Garraf. Aquest cicle ofereix quatre sessions ambientades en cadascuna de les estacions de l'any i en les festes que s'hi celebren i clourà amb una sessió a benefici del centre "Corazón Contento" que treballa amb persones amb discapacitat a Nicaragua. La proposta de diumenge és 'L'hivern i el nadal' i la cita alCasino Prado de Sitges. Primer torn, 11:00 h i segon torn, 12:00 h. Cal reserva a mtgarraf@gmail.com o 637977250 (whatsapp).

Contacontes a la Biblio de Castelldefels

La Biblioteca de Castelldefels acull demà dissabte (10:30h) una nova sessió de 'Ratolins de biblioteca', l'hora del conte dels més petits. La proposta d'aquesta setmana és "Explica'm un Nadal" a càrrec de Moi Aznar. Infants de 0 a 3 anys acompanyats d'un adult. Cal inscripció prèvia a biblioteca@castelldefels.org.

Pastorets aventurers

Dissabte i diumenge a les 12h podeu veure al Teatre Tantarantana deBarcelona 'Pastorets, la gran aventura!'de la companyia La Roda Produccions. La Laia i el Roc intenten representar Els Pastorets però no podran aconseguir-ho si no superen totes les proves que els posa el malvat Satanàs. I, per fer-ho, necessitaran la vostra ajuda. Haureu de fer de detectius per superar aquest joc interactiu i, entre tots i totes, obrir les portes del teatre per representar Els Pastorets. Comptem amb vosaltres? Espectacle recomanat per a infants majors de 2 anys.

Tres Reis d'Orient

Diumenge, a les 12h, a la Sala Mediterrània de Sant Gregori hi podreu veure 'Venim d’Orient' de lacompanyia de Teatre Anna Roca. Dos viatgers arriben d’Orient, el País dels tres reis. Ens expliquen qui hi ha darrera ses majestats que els ajuda a fer la cavalcada de reis i a repartir tots els regals- Coneixerem el fanaler, l’home del temps que fa parar els rellotges a la nit de reis per poder repartir tots els regals, els cuiners que fan receptes a partir d’abraçades i petons… I tot plegat, acompanyat de la música de l’acordió. Espectacle recomanat per a tots els públics.