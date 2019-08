Propostes familiars a l'Acústica de Figueres

Aquest cap de setmana se celebra a Figueres una nova edició del Festival Acústica, que un any més inclourà una programació pensada per a les famílies en el marc de L'Acustiqueta. L'objectiu és que els més petits visquin la inoblidable experiència d'un festival en un escenari urbà tan especial com el de Figueres.

Des de demà i fins diumenge, artistes cabdals de la música familiar actual com Dàmaris Gelabert, El Pot Petit, Orquestra Di-Versiones i Heavy per Xics protagonitzaran la programació familiar. Així, les grans cites del cap de setmana són:

Dàmaris Gelabert - Divendres 30 a les 19 h a la Rambla

És una de les figures cabdals de la música infantil en l'àmbit català i estatal. Dàmaris Gelabert té una carrera prolífica amb quinze discos al sarró en més de vint anys de carrera. A més, és una autèntica ídol que enguany ha sigut la primera artista catalana que YouTube ha distingit amb el Botó de Plata, pel fet de sumar més de 100.000 subscriptors al seu canal.

El Pot Petit - Dissabte 31 a les 19 h a la Rambla

Preparats per ballar, cantar i riure? La Jana i el Pau us conviden a gaudir d'un concert en què es podrà veure els personatges més emblemàtics d'El Pot Petit i cantar les seves cançons. 'El lleó vergonyós', 'Els pirates', 'El cuc poruc', 'El rock de la formiga'... només són alguns dels seus grans 'hits' que els infants podran cantar i ballar en directe amb el Pau, la Jana i la Melmelada Band al complet. La proposta d'El Pot Petit ha esdevingut un dels grups del circuit de música familiar amb més poder de convocatòria del país.

Heavy per Xics - Diumenge 1 a les 18 h a la Rambla

Projecte impulsat pel mateix festival, tornarà a l'escenari de la Rambla per descarregar una bona dosi de música 'heavy' i rock en què pares i fills s'ho passen d'allò més bé recordant els clàssics d'AC/DC, Metallica o Europe, amb lletres del cançoner popular català.

Orquestra Di-Versiones - Diumenge 1 a les 19.30 h a la Rambla

És el grup més popular de les festes majors de Catalunya. Torna a l'Acustiqueta ja transformat en un clàssic i el grup amfitrió del festival. El concert de clausura de l'Acústica que protagonitzen de manera continuada –des que van ser descoberts pel festival– ha esdevingut una cita obligada i multitudinària on els seguidors del grup i del festival s'acomiaden ballant en família fins a la següent edició.