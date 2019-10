Plans de cap de setmana per fer amb la canalla

Ja tenim aquí l'últim cap de setmana d'octubre –recordeu que diumenge a la matinada hi ha el canvi d'hora!– i us fem algunes propostes per aprofitar-lo al màxim amb la canalla.

Passatge Insòlit, el festival referent en les arts del firaire

Aquest cap de setmana torna el Passatge Insòlit, el festival especialitzat en les Arts del Firaire que se celebra a Santa Coloma de Gramenet. En aquesta 14a edició s'emplaçat en un nou espai: Can Roig i Torres. És un festival per a tots els públics, amb especial menció al públic familiar: espectacles en petites carpes on es mostren curiositats, atraccions que funcionen amb energia humana, petits xous inspirats en les barraques de fira, jocs, màgia... Tot a l'abast de l'espectador, que, passejant i interactuant amb les diferents propostes, crea un Passatge Insòlit a la seva mida.

Activitats mediambientals

En el marc del cicle d'activitats a les platges, parcs i rius metropolitans, aquest diumenge l'AMB organitza dues noves activitats. La primera serà al Parc de la Bastida de Santa Coloma de Gramenet, amb la proposta Connectors verds entre els espais naturals de ciutat i el parc de la Serralada de Marina. Es tracta d'un itinerari guiat de 9.30 a 13.30 h, destinat al públic familiar (infants a partir de 12 anys). També diumenge, però al Parc del Turonet de Cerdanyola del Vallès (de 12 a 13 h), es podrà veure l'espectacle infantil Contes als parcs: el cargol Mossi i el cuc. Destinat al públic familiar (infants a partir de 3 anys).

Activitat familiar al Museu Frederic Marès

El Museu Frederic Marès ha preparat per a demà dissabte una nova sessió de la seva activitat familiar D'auca en auca i tiro perquè em toca!. L’activitat consisteix en una visita dinamitzada a l’espai expositiu del Gabinet del Col·leccionista que tindrà com a fil conductor uns materials que facilitaran que les famílies explorin les diferents peces de l’exposició de forma autònoma a través d’un joc de cartes que, en lloc de recrear una baralla tradicional, planteja preguntes i dinàmiques per interactuar amb els objectes de l’exposició. Un cop acabada aquesta dinàmica, es proposa un espai de creació i d’acció a partir de la construcció d’una auca a través d’imatges adhesives i retoladors per escriure-hi a sobre. A partir de les 16 h.

Proposta artística

Dissabte, d'11 a 13 h, a l'espai Art en Obert proposen l'activitat Temps de collita (de sons!), amb l'artista Eli Gras. Una proposta intergeneracional recomanada per fer amb nadons a partir d'1 any, on mitjançant la imaginació, una mica de traça, materials, algunes eines i sistemes d'amplificació senzills aprendreu a escoltar i interactuar entre vosaltres. Jugareu plegats en una descoberta augmentada i creativa parant l'orella als racons ocults i silenciats del món dels sons. Inscripcions aquí.

Teatre familiar al TNC

Demà dissabte a les 17 h a la Sala Tallers del Teatre Nacional (TNC) hi podreu veure La nena dels pardals (amb La Tresca), de la companyia Teatre al Detall amb La Tresca i la Verdesca. Quan a la Xina s’ordena exterminar tots els pardals perquè es mengen gran part de les collites, una nena decideix salvar-ne tants com pugui. El valerós gest d’aquesta nena petita serà una lliçó per als que no van saber veure la importància de cada espècie en el cicle de la vida. Un espectacle poètic i emocionant sobre els petits herois quotidians, el respecte a la vida i la saviesa innata dels nens. Basat en un fet històric! A partir de 5 anys. Aquest espectacle es podrà veure al TNC fins al 10 de novembre.

Contacontes

En el marc dels Dissabtes Infantils, Abacus Cooperativa us convida aquest dissabte (12 h) a l'activitat Contacontes amb valors a l'Abacus Barcelona L’Illa Diagonal. La Conchi explica els tres primers audiocontes del CD Caixadecontes. L’ajuden uns ninots molt especials que va traient de la caixa de contes. Els contes En Pa de Sucre, El peixet Albert i el tauró i L’ocelleta Rita us faran reflexionar sobre els valors que ens fan feliços i les emocions que cal saber gestionar. Edat recomanada: de 3 a 10 anys.

Teatre familiar a Reus

Dissabte a les 18 h al Teatre Fortuny de Reus hi podreu veure Els cistells de la Caputxeta, de la companyia Samfaina de Colors. Samfaina de Colors fa una passejada pel calendari a través del llibre de poemes de Miquel Martí i Pol Per molts anys!, on el poeta dedica una poesia a cada mes de l’any. I és que ara es veu que el famós cistell de la Caputxeta no era un de sol, no. Dotze, en té. Un per a cada mes de l’any. I si bé és cert que dins del cistell hi porta melmelada, suc i galetes, també és veritat que a cada mes de l’any s’hi ha deixat caure un vers o una tonada. De poesia i de cançó. Música tradicional, poemes, cançons, estris i joguines. Samfaina de Colors en estat pur. A partir de 2 anys.

Pallassos Sense Fronteres al Poble-sec

Pallassos Sense Fronteres (PSF) i el Teatre Lliure inicien un projecte comú amb l'objectiu d'oferir activitats culturals per a la infància en situació de vulnerabilitat que viu al barri barceloní del Poble-sec, on estan ubicades les dues entitats. Demà dissabte (12 h) organitzen a la plaça Margarita Xirgu un espectacle gratuït i obert a tots els veïns i veïnes del barri, amb especial invitació a les entitats que treballen amb els nens i nenes en risc d'exclusió social. L'espectacle serà una successió de números de clown, malabars i màgia que anirà a càrrec dels artistes vinculats a PSF: Ale Risorio, Fernando Capuzzi i Xicana. Un espectacle a l'aire lliure fonamentat en la comicitat i l'humor blanc, apte per a tots els públics i d'una hora de durada.

Zum-Zum Teatre a Alpicat

Diumenge, a les 18 h, a la plaça de la Unió d’Alpicat hi podreu veure Polzet, de la companyia Zum-Zum Teatre. Els clàssics ho són per la seva capacitat de resultar contemporanis en qualsevol temps. Polzet és un conte en el qual un nen menut i enginyós salva tots els seus germans i la seva família després que els seus pares, desesperats, hagin hagut d’abandonar-los al bosc per falta de recursos. Són molts els temes que Perrault aborda amb aquest conte: la relació entre el bé i el mal, la generositat, la bondat i, sens dubte, el tema principal en aquesta versió: l’abandonament, perquè Polzet es contextualitza en una situació que estableix paral·lelismes molts clars i molt crus amb la societat actual. Qui busqui el Polzet de Perrault trobarà el que busca, com també ho farà qui desitgi trobar una visió nova i estimulant. Divertida per als nens i nenes i commovedora per als adults (encara que pot ser al revés), el conte es presenta a través de la relació d’un fill amb el seu pare. I és per això que aquest és un espectacle especialment ideat per a pares i fills, per a mares i filles (feu les combinacions que vulgueu). Segons diuen, els contes es van inventar per fer dormir els nens i despertar els adults, però… i si els pares fossin els nens i els fills els adults? A partir de 6 anys.