Plans per fer amb la canalla aquest cap de setmana

Ja tenim aquí el primer cap de setmana de febrer, que promet temperatures altes i força sol, de manera que teniu una molt bona oportunitat per sortir amb la canalla a gaudir d'activitats a l'aire lliure i conèixer nous indrets del país. I si busqueu alguna activitat cultural per complementar aquests plans, aquí teniu algunes idees.

La proposta del Poliorama

El Teatre Poliorama acull aquests dies l'espectacle familiar Jo vaig amb mi, de Paco Mir. La Sol és una nena molt especial, du unes ales i porta ocells al cap. A la Sol li agrada moltíssim un noi que es diu Martí, però el Martí no li fa cas, no la mira, mai la mira, de fet sembla que ni la vegi. Els amics de la Sol li aconsellen que provi de canviar coses de la seva aparença física i de la seva personalitat perquè pugui despertar l’interès del Martí i ella, que està disposada a tot, es desfà les cues dels cabells, es treu les ulleres, les pigues de la cara, les ales i, fins i tot, els ocells del cap. Afortunadament la Sol té una família que l’estima molt, que l’ha criat en harmonia, estimulant la comunicació, el respecte i, per descomptat, el sentit de l’humor. Ella soleta arribarà a conclusions precises i decisives per a la seva felicitat... Una història per a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys, perquè aprenguin a estimar-se tal com són.

Espectacle per a nadons

L'espectacle per a nadons Aquarel·la dona el tret de sortida aquest diumenge a la programació familiar d'hivern de la Fundació Orfeó Lleidatà. L'Espai Orfeó acull tres espectacles per a nadons de 6 mesos a 3 anys amb un alt contingut artístic i multidisciplinari que busquen estimular la creativitat, la imaginació i els sentits dels més petits. Aquarel·la (diumenge, 11 h i 12 h) és un espectacle que desenvolupa petites històries que s'entrellacen a través de l'aigua en un mateix escenari: el mar. Es tracta d'un espectacle visual que juga i experimenta amb els colors, la llum, les ombres, el so i la paraula. Per a entrades i més informació cal consultar la pàgina web www.orfeolleidata.cat

Cita familiar al Mercat de les Flors

Aquest cap de setmana, al Mercat de les Flors, podreu participar en l'espectacle Caixa per guardar el buit, una instal·lació coreogràfica per a nenes i nens de 6 a 12 anys. Una instal·lació d'art contemporani i dansa, una escultura –que es presenta com una "caixa tancada"– com un lloc per explorar amb el cos. Activada pels cossos de dos ballarins, la caixa s'obre, es plega, s'expandeix i crea un clima de comunicació i de descobriment que acaba amb la revelació de l'interior de l'escultura, on ens adonem que el nostre cos també és un lloc. El cos és l'últim lloc. L'artista Fernanda Fragateiro va crear aquesta instal·lació i la coreògrafa Aldara Bizarro va idear la coreografia. Una peça en què els infants participen i dialoguen amb els moviments dels ballarins.

Estrena al SAT!

Aquest cap de setmana estrenen al SAT! Camí a l'escola, de la Cia. Campi Qui Pugui, que es podrà veure fins al 16 de febrer. Rosa Díaz de La Rous dirigeix un espectacle inspirat en el documental de Pascal Plisson Sur le chemin de l'école. Una història de superació i esforç que narra l'extraordinària quotidianitat de tres germanes que s'han d'enfrontar diàriament amb una multitud d'adversitats i perills per arribar a l'escola. Un camí diari que sempre és diferent i el d'avui ho canviarà tot. La germana a la qual han d'empènyer per poder arribar es convertirà en el motor de totes tres per no abandonar. Un espectacle suggerent i molt visual, en el qual el text passa a segon pla: la universalitat de l'acció fa innecessari entendre els diàlegs, que són en hindi. Es destinarà una part del caixet de cada funció a l'associació Sur le chemin de l'école. Ds. 17.30 h i Dg. 12 h i 17.30 h. A partir de 4 anys.

Cinema familiar a la Filmoteca

Dissabte i diumenge, a les 17 h, nova sessió de cinema familiar a la Filmoteca de Catalunya. Aquesta setmana es projecta Al sostre del món (+6 anys). La Sasha, una joveneta de l’aristocràcia russa, ha estat sempre fascinada per la vida aventurera del seu avi, l'Olukin. Explorador famós, va fer construir un magnífic vaixell trencaglaç, el Davai, que no ha tornat de la seva última expedició a la conquesta del pol Nord. La Sasha decideix partir cap al Gran Nord seguint la pista del seu avi per recuperar el famós vaixell.

Jazz, contes i percussió al Tantarantana

La Petita Malumaluga porta aquest cap de setmana al Tantarantana Núvols amb nadons, un espectacle que combina la música de percussions en directe, clàssics del jazz, el vers i la narració d'un conte original. Mitjançant el text, textures visuals i sonores i un munt de percussions en directe descriuen un món de núvols, trons, pluja i terra. La percussió escenifica els diferents elements de la natura i els infants descobreixen el so dels núvols, el xim-xim de la pluja, la potència del tro, la melodia del vent i la força del mar, dels rius i les onades a la platja. Un espectacle sonor i amb una gran força visual en què l'estètica dels núvols es combina amb la infinitat de formes sonores que pot prendre l'aigua. Núvols amb nadons és també un espectacle participatiu en què la interacció amb el públic és constant a través de diferents tècniques del llenguatge de percussió i d'instruments que facilita la companyia. Es podrà veure fins al 16 de febrer.

Putxinel·lis a La Puntual