'Pintamúsica' està d'aniversari

L'espectacle 'Pintamúsica', creat per Berta Ros, Lorena Lliró i Gisela Juanet en el marc de la plataforma Viu el Teatre, torna a Barcelona aquest juliol després de girar durant tres anys per espais escènics i festivals de tot el país. El muntatgecombina la música en directe, l’art i el teatre per estimular els sentits proposant un despertar escènic per a infants de 0 a 4 anys.

Des de la seva estrena el febrer del 2015 al CCCB, el muntatge ha sigut seleccionat i programat en diferents fires, festivals i espais escènics del país (Feten-Gijón, Feria de Ciudad Rodrigo, Món Llibre, Sant Sebastià, Vigo, Múrcia, Madrid, Conca, Ourense...), tornant sovint a la ciutat de les seves creadores, Barcelona, on sempre té una gran acollida. Després d’exhaurir entrades aquest hivern passat al cicle Petit Romea, l’espectacle torna al Teatre Goya de Barcelona els dies 7, 8, 14 i 15 de juliol per celebrar que ha arribat a les 300 funcions.

'Pintamúsica' ofereix una experiència sensorial per viure el plaer del primer despertar escènic del nadó

La combinació entre innovació, diverses disciplines artístiques i un format proper i íntim fan de Pintamúsica un viatge únic i estimulant per als nadons i els seus acompanyants. L’espectacle ofereix una experiència sensorial per viure el plaer del primer despertar escènic del nadó. A través d’un quadre blanc, quatre colors i música clàssica en directe, tres pintamúsics ens porten a crear una adaptació del quadre 'Dona i ocells en la nit', de Joan Miró. Aquest espectacle de Viu el Teatre va néixer de la ment de tres dones, artistes i mares decidides a cuidar al detall totes les fases de creació i elements que apareixen en escena.

La celebració d’una sòlida trajectòria

L’equip de 'Pintamúsica' ha triat el dia 14 juliol a la tarda per celebrar que l’espectacle ha arribat a les 300 funcions. Viu el Teatre ha planejat una tarda festiva, durant la qual es podran veure dues sessions de l’espectacle amb els pintamúsics originals que van estrenar-lo el 2015: Berta Ros, Lorena Lliró i Hèctor Canós. A més, també estan convidats tots els pintamúsics que al llarg d’aquests tres últims anys han representat l’obra per bufar les espelmes de l’aniversari d’aquest viatge sensorial.