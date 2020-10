Nova edició d'El Meu Primer Festival

Al novembre torna El Meu Primer Festival, el certamen internacional de cinema per a nens i nenes entre 2 i 12 anys on són els veritables protagonistes. La mostra presentarà, del 13 de novembre al 4 de desembre, una acurada selecció amb més de 100 pel·lícules de tot el món amb l'objectiu que els més petits i les seves famílies gaudeixin d'un cinema diferent, creatiu, plural i inèdit al nostre país, normalment difícil de trobar a la cartellera comercial.

La 13a edició arriba amb novetats perquè enguany el festival aposta per fer un salt al format digital i es podrà veure per primera vegada des de tot el territori espanyol. El format d'aquesta edició serà híbrid i combinarà la part online i la presencial. Una gran part de la programació estarà disponible en línia a la plataforma Filmin i també es mantindran sessions en cinemes de Barcelona, Madrid i algunes altres ciutats.

Un dels objectius de l'edició del 2020 és mantenir l'esperit del festival malgrat les limitacions causades pel covid-19. Per aquest motiu, la mostra estrena una nova web molt més interactiva amb tallers en streaming, videotallers, trobades amb directors i cineastes convidats, presentacions a càrrec d'animadors, votacions, concursos, material didàctic i molt més.

El Meu Primer Festival a l'escola

El festival també oferirà una activitat especial per a escoles, adreçada als alumnes d'infantil i de primària. Per primera vegada tota l'oferta escolar d'El Meu Primer Festival es podrà veure en línia des de l'escola a través de la web del festival i, en cas de confinament, els alumnes també en podran gaudir des de casa.

Una bona oportunitat, doncs, per fer despertar l'esperit crític dels petits espectadors a través del cinema i fer-los partícips i protagonistes del seu propi aprenentatge. Presentacions didàctiques, guies educatives, votacions i molt més completaran una experiència festivalera en tota regla.

Els programes escolars oferiran una selecció acurada de curtmetratges per a les diferents franges d'edat, acompanyats de recursos didàctics. També es potenciarà el vessant lúdic convidant els alumnes a participar-hi com a jurat (infantil) o com a periodistes experts en cinema (primària).

