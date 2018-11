Nova cita amb El Més Petit de Tots

El Més Petit de Tots, el Festival Internacional d'Arts Escèniques per a espectadors de 0 a 5 anys, arriba aquests dies a la 14a edició, amb 122 funcions repartides per onze poblacions catalanes a càrrec de quinze companyies nacionals i internacionals que mostraran les propostes més innovadores adreçades a la primera infància.

De les quinze companyies participants, vuit procedeixen de països com Bèlgica, Dinamarca, Noruega, França, Finlàndia, Sèrbia i Suècia. La resta de participants són de Catalunya. Aquest any, El Més Petit de Tots se celebra a catorze teatres repartits per onze ciutats catalanes: Barcelona, Lleida, Tarragona, Sabadell, Granollers, Sant Cugat, Igualada, Olot, Benicàssim, Tordera i Viladecans. A aquests espais s'hi han de sumar vuit recintes no pròpiament escènics, com biblioteques o fàbriques de creació, en els quals es portaran a terme setze tallers familiars a càrrec de les mateixes companyies participants. L'oferta es completa amb unes Jornades Professionals orientades a programadors i professionals del sector i tres masterclass adreçades a artistes i docents. De les 122 funcions previstes al programa, a més, una cinquantena seran escolars, és a dir, adreçades als alumnes de Preescolar i Infantil de diversos centres educatius.

El festival és la principal referència del sud d'Europa pel que a la creació escènica pel públic més petit





El Més Petit de Tots aposta per artistes pioners i creacions singulars i, per tant, difícils de trobar en la programació habitual de les sales. Són espectacles que combinen disciplines com la dansa, el teatre, la música, el circ o l'audiovisual, entre d'altres, sempre fent del joc una peça essencial. En tots els casos, a més, els artistes juguen amb les sensacions del públic sobrepassant els límits, tant físics com de concepte, de l'escena. Així mateix es tracta de propostes que s'adeqüen a l'edat dels espectadors pel que fa a duració, intensitat, estímuls o espai escènic, entre d'altres.



Al Festival El Més Petit de Tots 2018 s'hi podran veure les produccions belgues 'Cache Cache' ('A fet i amagar') produïda pel Théâtre de la Guimbarde i 'Niet drummen!' ('A cop de tambor!)' del teatre De Spiegel, a més de 'Tre ben' ('Tres cames') de la companyia Aaben Dans (Dinamarca). La programació inclou també 'Tuntu' ('El sentir'), un espectacle pensat per a nens amb discapacitat visual del Dance Theatre Auraco (Finlàndia) i 'Lulla' ('Cançó de bressol') de la companyia Dybwikdans (Noruega). La presència internacional es completa amb la performance 'Wax' ('Cera') creada pel TJP Centre Dramatique National d'Alsace (Estrasburg, França) i 'The Garden of spirited minds' ('El jardí de les ments despertes'), una proposta creada i dissenyada per l'artista serbo-sueca Dalija Acin, que experimenta amb el temps sense marcar els límits de l'espectacle permetent que el públic entri o surti quan ho desitgi.





Pel que fa els espectacles nacionals d'aquesta edició, tots són creats i produïts a Catalunya: l'espectacle musical 'Hits' de Pistatxo Produccions; 'Jungla', un viatge per un ecosistema molt especial de la Companyia Big Bouncers, que és la coproducció d'El Més Petit de Tots 2018 i el Mercat de les Flors; 'Loo' produït per Ponten Pie i el Festival Més Petit de Tots (2017) i 'Little night', que ofereix als més petits una experiència interactiva de la mà d'Imaginart. L'oferta es completa amb una festa oberta a tothom que es portarà a terme a L'Estruch de Sabadell el 17 de novembre amb instal·lacions com els 'Playscapes' de la companyia belga Den Draad, el 'Casalarva' dels catalans Associació Blink Flash, els 'Hippos' de Zum-Zum Teatre i Quim Bigas (premi a la Millor Estrena de Carrer a la darrera edició de la Fira de Tàrrega) i els 'Xics del Xurrac', la primera colla castellera nascuda en una fusteria.

Aposta pels tallers familiars

A més de l'exhibició, i com a novetat destacada d'aquest any, El Més Petit de Tots aposta també per anar un pas més enllà i proposar tallers familiars conduïts pels propis artistes i entesos com una forma alternativa de viure les arts escèniques. Es tracta de tallers centrats en disciplines com la música, les cançons de bressol, el moviment o la manipulació de materials.



Una altra novetat d'El Més Petit de Tots 2018 és la consolidació de les Jornades Professionals que es fan en el marc del Festival amb l'objectiu d'esdevenir un punt de trobada entre tots els implicats en les arts escèniques per a la primera infància. Aquestes Jornades arribaran aquest any a la seva tercera edició amb un considerable increment de participants. Fins a 70 programadors i artistes, la meitat dels quals internacionals, es trobaran a Sabadell els dies 17 i 18 de novembre per debatre el futur i els límits d'aquest àmbit artístic i intercanviar experiències. Sota el títol de 'Crossing Borders', els participants a la trobada també veuran molts dels espectacles del Festival i tindran l'oportunitat d'establir contacte amb les companyies.

L'objectiu del festival és ser punt de trobada entre tots els implicats en les arts escèniques per a la primera infància

11 ciutats, 14 teatres i altres espais escènics

El teatres que participen al Festival El Més Petit de Tots 2018 són LaSala Teatre i L'Estruch de Sabadell, el Teatre de l'Aurora d'Igualada, el Mercat de les Flors i el SAT Sant Andreu Teatre de Barcelona, el Teatre Municipal de l'Escorxador de Lleida, el Teatre Principal d'Olot, el Teatre Municipal de Benicàssim, el Teatre Auditori de Sant Cugat i el Teatre Mira-sol de Sant Cugat, el Teatre Clavé de Tordera, el Teatre Auditori de Granollers, el Teatre de Tarragona i l'Àtrium de Viladecans. A més, hi ha d'altres espais que acolliran activitats del Festival com la Roca Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers, la Fàbrica Fabra i Coats de Barcelona, la Biblioteca Pública de Lleida i les biblioteques Volpelleres Miquel Batllori i Mira-sol Marta Pessarrodona, totes dues de Sant Cugat.