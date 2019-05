El Minipop més poètic

Som el que pensem. La sentència la va brodar el poeta Narcís Comadira, que també va afegir: “Com més llenguatge posseïm, més podem pensar, i com més calibrat sigui aquest llenguatge, amb més precisió podrem pensar”. Aquest any, com si es fessin seves les paraules, el festival Minipop amplia la seva oferta de poesia. “La música és el nostre eix principal però abracem altres disciplines artístiques”, explica Núria Serrano, directora del Minipop.

Així doncs, al costat d’un cartell musical de primera categoria, en què tant hi ha grups coneguts (Quimi Portet, Xarim Aresté, El Petit de Cal Eril) com els que comencen (Germà Aire; Rombo; Islandia Nunca Quema), la poesia serà protagonista. “El públic del Minipop sap que hi farà descobertes a més d’escoltar els grans del cartell”, comenta Núria Serrano.

Per la seva banda, els poetes Amat Baró i Meritxell Cucurella-Jorba recitaran i cantaran el primer dia del festival, el divendres 31 de maig a les 17.30. Durant la mateixa tarda, els components de l’editorial Nanit s’encarregaran del taller 'Contes de cançons', que farà que els petits s’encarreguin d’il·lustrar el seu llibre 'pop-up' per emportar-se’l a casa. L’endemà, dissabte 1 de juny, de 18 a 21 h, l’artista Muntsa Plana farà que la poesia neixi del moviment. De fet, el mateix taller té com a nom 'Taller de poesia en moviment. Escriure, re-escriure, re-escriure’ns'.

Altres dels actes poètics aniran a càrrec de l’il·lustrador Manuel Moranta, que l’1 de juny a les 18 h explicarà el seu conte visual 'Te ha mordido un perro' (Trampa Ediciones). I també de la banda El Pèsol Feréstec, que protagonitzarà el vermut del Minipop amb un concert poètic. En aquest últim cas serà el diumenge 2 de juny a les 12.30 h.

Tallers i activitats per a tothom

D’altra banda, el Minipop destaca un any més pels tallers familiars. “Fem una convocatòria oberta, i estem contents perquè cada any rebem més propostes i de qualitat”, diu Núria Serrano. Enguany se’n repetiran algunes d’altres anys, com la del taller de cistelleria de vímet; el de tapes creatives amb el restaurant Lola Bistró; el de fotografia, i el de periodisme amb la mestra i periodista Gemma Ventura.

El Minipop del 2019, que enguany arriba a la 9a edició al passeig de les Palmeres de Tarragona, s’inspira en l’obra pictòrica del japonès Yayoi Kusama, amb el qual s’han comunicat per explicar-li que tant el cartell del festival com també alguns dels tallers, com el 'Dot, Dot, Dot', hi estaran dedicats.

Concerts

NYANDÚ - Divendres 31 de maig / 18 h

Sembla que fos ahir quan aquest grup osonenc va guanyar el prestigiós concurs del Sona 9, però ja han passat vuit anys, temps suficient perquè els Nyandú hagin confirmat tot el seu potencial amb la seva proposta assolellada de pop de guitarres melòdic. El seu últim disc, 'Fernando Rogelio Estévez', un dels destacats de la collita del 2018, serà el principal fil argumental en un concert molt esperat.

QUIMI PORTET - Divendres 31 de maig / 19 h

Parlar de Quimi Portet és parlar de la història viva del rock fet a Catalunya. La seva feina juntament amb Manolo García a El Último de la Fila ha quedat impregnada en l’imaginari de diverses generacions i la seva obra en solitari ha confirmat que en Quimi és un esperit lliure, un cantautor elèctric amb una habilitat inconfusible per parlar amb ironia i tendresa de la condició humana. El seu concert al Minipop serà un moment memorable i emotiu per a totes i tots.

ISLANDIA NUNCA QUEMA - Divendres 31 de maig / 20.30 h

L’habitual aportació local al festival es vesteix de gala aquest any amb la presència dels Islandia Nunca Quema, el grup de referència de l’escena 'indie'tarragonina. La seva aposta pel pop melòdic elegant sembla feta expressament per tocar al Minipop i la seva presència serà un motiu d’orgull per a tots els pelacanyes melòmans.

XARIM ARESTÉ - Divendres 31 de maig / 21.45 h

Franctirador indomable i creador a contracorrent, Xarim Aresté és molt més que el nostre 'guitar hero' local.

Des dels seus inicis amb Very Pomelo, passant per les col·laboracions amb Gerard Quintana, en Xarim no ha parat de fer créixer el seu prestigi amb discos d’una evolució contínua. El seu nou treball, 'El nus i altres mons', és sense cap tipus de dubte el més complet de la seva trajectòria, una amalgama de blues, rock, 'groove' i folk que posa el llistó del festival molt alt. Serà un privilegi gaudir-ne en exclusiva per primer cop a Tarragona.

ROMBO - Dissabte 1 de juny / 17.45 h

Els repetidors del Minipop encara recorden l’actuació de les Rombo. El seu pop fresc, atrevit i empoderat és com una alenada d’aire fresc ideal per alleugerir la calor tarragonina. Ara tornen amb el seu esperadíssim segon disc, produït per David Rodriguez (La Bien Querida, La Estrella de David), una primícia sonora que omplirà el passeig de les Palmeres de tornades memorables i electricitat (des)controlada.

GERMÀ AIRE - Dissabte 1 de juny / 19 h

De les cendres dels enyorats Mates Mates arriben els Germà Aire, autors d’un dels millors discos publicats al país l’any passat, 'Sempre', un treball que ha estat destacat merescudament a totes les llistes del millor del 2018. Emmarcats juntament amb Ferran Palau i Maria Lluïsa en el nou corrent del pop metafísic, el seu cançoner delicat i somiador serà probablement la sorpresa més agradable d’aquesta edició.

INVISIBLE HARVEY - Dissabte 1 de juny / 20.15 h

Dimas Rodríguez és el més semblant a un home renaixentista que tenim a casa nostra. Director de cinema, guionista, compositor i cantant, tots els seus projectes tenen un denominador comú, l’originalitat i una sinceritat embolicada de melangia i sentit de l’humor. El segon disc del seu grup, Invisible Harvey, regala cançons sorprenents, petites píndoles quotidianes vistes des d’un prisma únic i inimitable.

EL PETIT DE CAL ERIL - Dissabte 1 de juny / 21.30 h

El present i el futur de la música feta en català porta el nom de Joan Pons, el líder d'’El Petit de Cal Eril. La seva tasca tossuda i continuada l’ha convertit en el referent musical del país i líder d’un nou corrent anomenat pop metafísic, que ens està regalant els millors discos fets a casa nostra. La seva obra intransferible i original ofereix cançons eternes que enguany podreu escoltar en exclusiva a Tarragona, a partir del seu nou disc, 'Energia Fosca'.

CARLOS SADNESS - Dissabte 1 de juny / 23 h

Si hi ha una artista que ara mateix és protagonista d’una allau de popularitat imparable aquest és Carlos Sadness. Els motius són evidents: una proposta musical exuberant, barrejant pop, folk i ritmes llatins amb una facilitat innata per construir melodies inesborrables. A això s’hi han d’afegir uns textos vitals i plens d’optimisme, ideals per refugiar-t'hi en temps complicats com els d’ara. El seu concert serà de ben segur una pista de ball entre palmeres.

YAWNERS - Dissabte 1 de juny / 00.30 h

Des de Madrid i amb un segon disc recentment publicat, arriba una de les bandes més emergents i enèrgiques de l’escena 'indie' alternativa. Es fan dir Yawners, i el seu punk melòdic ple de ràbia i contundència serà ideal per tancar la nit del dissabte.

DJ CIN (Superpandas) - Dissabte 1 de juny / 01.15 h

El Minipop no seria el Minipop sense els seus discjòqueis de capçalera. Aquest any David Cin, vingut expressament de terres foranes, farà ballar el públic assistent.

EL PÈSOL FERÉSTEC - Diumenge 2 de juny / 12.30 h

Liderats per un dels membres de Vàlius, Gerard Segura, i per Carlota Serrahima, El Pèsol Feréstec és una proposta fresca i original, una barreja lluminosa de pop i poesia que trenca tòpics i inèrcies musicals. Amb la incorporació de la poeta Maria Cabrera des del seu últim disc, 'Treure’n robins', la seva lectura musical de poemes contemporanis serà la millor companyia per al matí de diumenge.

DJ LYONA - Diumenge 2 de juny / 13.15 h

Marta Puig és un referent de la cultura contemporània. Els seus llibres, videoclips i il·lustracions han marcat tota una generació i han generat un culte cap a la seva obra que traspassa fronteres. Sota el seu nom de guerra, Lyona mai ha amagat la seva condició de melòmana empedreïda i per això serà un luxe gaudir de la seva sessió exclusiva de DJ dedicada al 'britpop', la seva debilitat coneguda.

SILENT DISCO - Divendres de 17.30 h a 21 h, dissabte de 17.30 h a 21 h i diumenge d’11 h a 14 h

Aquest any posen els comandaments de la Silent en mans del Club del Vinil de Tarragona, la revista musical 'La Nova Escena' i el programa d’iCat 'El celobert'.

SILENT DISCO LIVE - Dissabte de 17.30 h a 20.30 h

La tarda de dissabte la Silent prendrà vida pròpia amb sessions en directe. Els DJ del Club del Vinil de Tarragona, 'La Nova Escena' & Friends Djs (Jordi Ximeno, Jose Manuel Sánchez, Héctor Sánchez, Anna Pallarés i Marilén Selva) i els DJ convidats d’'El celobert', el programa d’iCat de Lluís Gavaldà. Mai hi havia hagut tanta festa en un lloc tan silenciós.