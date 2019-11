El Més Petit de Tots obre portes dissabte

Més de 120 propostes integren el programa de la quinzena edició d'El Més Petit de Tots, que se celebra del 9 al 24 de novembre a dotze ciutats de Catalunya, el País Valencià i les illes Balears. Hi participaran 17 companyies procedents de Catalunya, Noruega, França, Bèlgica, Holanda, Sèrbia i Suècia que no només presentaran els seus espectacles en funcions convencionals i escolars, sinó que, a més, els acostaran als espectadors a través de tallers familiars i d'altres activitats de formació . Això farà que el festival arribi a 26 espais diferents entre teatres, biblioteques i fàbriques de creació.



Pel que fa a la participació internacional, aquesta quinzena edició comptarà amb les últimes creacions de l'artista noruega Inger Cecilie Bertrán de Lis, Tumble in the jungle; Una opéra de papier, dels francesos Le Fil Rouge; Klank, de Dadodans (Holanda); StemmeStammen, de la companyia Karstein Solli (Noruega); Canto, del Théâtre de la Guimbarde (Bèlgica); Tattarrattat!, de la companyia Frieda (Bèlgica), Et si j'étais moi, de la Compagnie Act2 i Catherine Dreyfus (França) i les instal·lacions Playscapes, de Den Draad (Bèlgica) i The garden of spirited minds l'artista serbosueca Dalija Acin.



Pel que fa a les companyies catalanes, hi participaran formacions com Big Bouncers, amb l'espectacle Jungla; la companyia Pels Mes Menuts amb Musicals per als més menuts; l'Associació Blink Flash, amb Blink Flash Duncan, o Imaginart, amb Planeta K, entre d'altres. El Més Petit de Tots també estrenarà L'Odissea de Latung La La, una coproducció amb la companyia de David Ymbernon i LaSala Teatre; i ...i les idees volen, en coproducció amb la companyia catalana Animal Religion i el Mercat de les Flors.

Palma i Montcada s'afegeixen a la llista de 12 ciutats de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears que acolliran el Festival



La presència de companyies del centre i el nord d'Europa obeeix al fet que "procedeixen de països on hi ha un gran respecte per a la primera infància, de manera que les arts escèniques dirigides a aquest col·lectiu tenen espais, temps i diners", explica Eulàlia Ribera, directora del festival. "Ens hi hem d'emmirallar per bé que, en els últims anys, a Catalunya s'ha fet un gran pas endavant en aquest sentit i tenim artistes i produccions de gran recorregut que triomfen a tot el món".

El Més Petit de Tots serà també el marc en el qual es portarà a terme el 4t Encontre Internacional d'Arts Escèniques per a la Primera Infància que, del 14 al 17 de novembre, reunirà a la fàbrica de creació L'Estruch de Sabadell professionals de diferents àmbits per debatre sobre els beneficis de l'art en les primeres etapes de la vida. L'Encontre s'enfoca tant a artistes, programadors i productors com a docents i investigadors amb l'objectiu oferir una mirada àmplia i completa de cap on es camina a nivell internacional en aquest sentit. Per aquest motiu s'ha signat un conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que permetrà potenciar el coneixement i la recerca en el camp en qüestió.

A més d'espectacles i tallers familiars, la iniciativa inclourà la quarta edició de l'Encontre Internacional d'Arts per a la Primera Infància

Un dels temes destacats d'aquest any en aquest congrés serà el repte de la inclusió, és a dir, com fer accessibles tant els espectacles com els espais on es desenvolupen als espectadors amb capacitats diverses. En aquest sentit, el mateix festival aplicarà mesures inclusives com la traducció al llenguatge de signes, una safe-room (un espai tranquil pensat per a nens amb TDAH), guies TEA (orientades als nens amb trastorn de l'espectre autista) o un espectacle (Tumble in the jungle) creat especialment per a espectadors amb discapacitat auditiva.