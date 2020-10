Màgia a la Misericòrdia

Titelles, contes, animals fantàstics, música, aventures infinites, danses lliures, recorreguts per llocs secrets. L’espai exterior de l’edifici de la Misericòrdia de Palma s’omple de màgia cada dissabte des del 5 de setembre –i ho farà fins al 7 de novembre– amb el programa El Jardí Màgic del Consell de Mallorca, centrat en espectacles familiars d’arts escèniques. Aquesta edició, que és la setena, estava prevista per al mes d’abril, però la crisi sanitària va obligar la institució a posposar-la. La iniciativa pretén acostar la cultura i les diferents disciplines artístiques als infants. Totes les activitats estan programades els dissabtes a les 11 hores i són gratuïtes, fet que ajuda a crear una mica de rutina i convida a repetir i assistir a totes les propostes.

Així ho explica una de les artistes que hi participen, Xisca Puigserver, d’AlgaidArts: “El programa El Jardí Màgic és interessant perquè crea una rutina en relació amb les arts escèniques amb els més petits. A més, ofereix una gran diversitat de disciplines, cosa que fa que els infants es familiaritzin i coneguin molts àmbits de les arts escèniques”. El torn de la companyia AlgaidArts serà dissabte que ve, 10 d’octubre, quan la banda de música Centiments & Family Band pujarà a l’escenari per fer ballar i cantar a tot el públic (adults inclosos!). Puigserver també destaca que “la part tècnica de la funció” és de gran qualitat, un fet que satisfà les companyies, que ho agraeixen.

Aquest dissabte, 3 d’octubre, li toca guanyar-se els infants a la companyia La Fornal d’Espectacles amb una obra que inclou la dramatúrgia de Joan Gomila i Alícia Caldentei, i Irene Salord i Joan Gomila damunt l’escenari. Les aventures de Gepeto i Pinotxo és el títol de la funció que oferirà la companyia de Manacor, que explica la història de dos amics que decideixen crear un titella que es convertirà, per a Gepeto, en el fill que sempre hauria volgut tenir. El públic present, sobretot els més petits, veurà com Pinotxo –així és com anomenen els dos amics al titella– fa perdre el cap al seu pare amb les seves malifetes. Didàctiques, divertides, animades, divulgatives, musicals o literàries. Cada activitat del programa El Jardí Màgic, que també aposta pel foment de la lectura, té una naturalesa diferent, però totes estan pensades per fer passar una bona estona en família i acostar la cultura als més petits de la casa. UnaiUna, Conte Contat, Teatritx, La Fornal d’Espectacles, AgaidArts, Serena Claudia, Ramon Triguero, Myotragus Teatre i Laboratori de Somnis són les companyies que hi participen enguany.