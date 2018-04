Què és?

Totes les coses estan formades per àtoms. Els àtoms són partícules amb càrregues positives i negatives, que s’anomenen protons i electrons. L’electricitat estàtica es genera quan dues superfícies entren en contacte i hi ha una transferència d’electrons. Aquestes superfícies poden ser d’objectes, però també la nostra pell. Llavors és quan ens enrampem.

Hi ha dies que ens enrampem més que altres?

Sí. Les enrampades per l’electricitat estàtica es produeixen sobretot els dies secs, amb falta d’humitat. Per això són més habituals a l’hivern que a l’estiu.

Did you know? Lightning is static electricity on a much bigger scale

És perillosa?

No t’has d’amoïnar. L’electricitat estàtica no és perillosa per a la salut. Això sí, ens causa més d’un ensurt!

Hi ha persones més elèctriques que altres?

No: patir més o menys descàrregues elèctriques no depèn de com som. La roba que portem, en canvi, sí que hi pot influir.

Car zapping Static shocks can also happen when you get out of a car

Quins materials generen electricitat estàtica?

T’ha passat mai que t’has tret un jersei de llana i t’han quedat els pèls de punta? Això és perquè la llana és un material que genera electricitat estàtica. També ho fan el niló i el polièster. També tens més probabilitats d’enrampar-te si calces sabates de sola de goma gruixuda o tens els cabells llargs i te’ls pentines amb un raspall en lloc de fer servir una pinta.

Té alguna utilitat?

Cada vegada més. Aquests corrents comencen a tenir aplicacions en la vida diària. Per exemple, hi ha dispositius per carregar el mòbil amb l’electricitat estàtica que generem quan caminem.