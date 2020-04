Juguem amb l'Astèrix!

Ens arriba un missatge important des de la Gàl·lia! Atenció famílies!: "Al llogaret d'Astèrix, com a tot arreu, la consigna és clara: quedeu-vos a casa per vèncer el virus i protegir els més vulnerables! Però res no impedeix que els nostres gals preferits –decididament irreductibles davant la tristesa– es diverteixin i us diverteixin. Per aquest motiu, els nostres druides us han preparat una revista inèdita per tal d'animar-vos durant aquests dies: Irreductibles amb Astèrix".

La publicació inclou activitats, jocs i còmics d'Astèrix per a tota la família. Com que aquests druides no poden quedar amb els seus amics de tot el Món Conegut perquè també estan confinats en els seus respectius llogarets, Astèrix intercanvia amb ells missatges d'amistat per mitjà de coloms missatgers. A les pàgines d'aquesta revista descobrireu el missatge de Farbalà adreçat a Obèlix i tindreu notícies dels personatges següents: Pep, el petit iber, Numerobis, l'egipci, o, fins i tot, de Noiquintòrax, el bretó, i de Petisuix d'Helvècia. Tots ells us faran veure que el confinament, ja sigui a la Torre de Londinium o a la caixa forta d'un banc, també pot ser una bona oportunitat per continuar fent tornar bojos els romans!

Així, doncs, feu com Astèrix: quedeu-vos a casa, manteniu el contacte amb els vostres familiars i compteu amb Astèrix i Obèlix per clavar una bona pallissa als virus!

Podeu descarregar la publicació aquí.