Novetats per al Festivalot 2018

Els Amics de les Arts, com a directors artístics del Festivalot, han presentat la 4a edició del Festivalot, Festival de Música en Família de Girona, que se celebrarà els dies 2 i 3 de juny. En aquesta nova edició, el Festivalot es trasllada a l'Auditori de Girona –que acollirà els concerts de pagament a la Sala Montsalvatge i la Sala de Cambra–, acompanyat de dos escenaris gratuïts davant del recinte, al Passeig Güell de La Devesa. Aquest canvi permetrà oferir més comoditat a les famílies i més activitats gratuïtes.

Les famílies que vagin al Festivalot podran assistir a una trentena de concerts i activitats relacionades ambla música en diferents escenaris a l’Auditori de Girona i La Devesa. L’objectiu del festival és que grans i petits puguin disfrutar de la música en directe i que Girona es converteixi, durant dos dies, en territori 100% musical i 100% familiar. Les famílies assistents podran veure concerts i espectacles de diferents estils musicals. Tots els concerts programats estan especialment pensats per als més petits (volums reduïts, formats breus, horaris diürns) i tenen l’objectiu de fer cantar, ballar i experimentar amb la música a tota la família. El Festivalot és, a més d’un festival de música en família, un festival de ciutat. Restaurants, hotels, botigues i equipaments de Girona col·laboren amb el festival per tal de complementar el programa del Festivalot amb avantatges i serveis que tenen l’objectiu de millorar l’estada de les famílies.

El festival familiar canvia d'ubicació per oferir més comoditat i activitats a les famílies

Un any més, el festival ofereix un ampli i divers cartell de concerts i activitats amb l'objectiu d'acostar la música als nens i nenes i gaudir de la música en família. El cartell d'aquesta edició compta amb noms com Els Catarres, Mishima o Blaumut. Dàmaris Gelabert torna al Festivalot de nou, després d'exhaurir les entrades en temps rècord els anys anteriors; Manu Guix hi anirà acompanyat del Cor Geriona Infantil i La Tresca i La Verdesca presentarà 'Per un instant'. Per als més petits de la casa s'oferirà 'HITS. Concert per a nadons', que ja té les sis sessions previstes exhaurides. Els concerts de pagament (12 euros l'entrada amb descomptes amb abonaments) vindran acompanyats de concerts gratuïts a l'exterior del recinte, amb noms com Mazoni, Xiula, Marinah (Ojos de Brujo), Cesk Freixas, Roger Canals, Dixiecat Street Band o l'animador valencià Dani Miquel, entre molts altres. Dissabte a la tarda se celebrarà un gran concert sorpresa.

El Festivalot 2018 oferirà 12 concerts de pagament i una vintena de concerts i activitats gratuïtes





L'escenari al Passeig de la Devesa acollirà també dos concerts tribut que són la insígnia de l'edició del Festivalot d'enguany: Abbey Road farà un tribut als Beatles (dissabte 2 de juny, 12.30 h) mentre que Smoking Stones farà el mateix amb els Rolling Stones (diumenge 3 de juny, 12.30 h).



Les entrades als concerts de pagament tenen un preu de 12 euros, oferint abonaments d'entrades amb descomptes que permeten aconseguir 2 entrades per 20 euros, 3 entrades per 25 euros o 4 entrades per 30 euros.