9 anys de Festival Circ Cric i 25 de Pallassos Sense Fronteres

La novena edició del Festival Circ Cric arriba enguany amb una fita important: la celebració dels 25 anys de Pallassos Sense Fronteres (PSF), ONG internacional fundada per Tortell Poltrona i Montserrat Trias, directors del festival Circ Cric. Així, la programació de circ, teatre, música, activitats i tallers per a tots els públics ja tradicional del festival, inclourà també un homenatge-festa a la tasca feta per l'organització sense ànim de lucre arreu del món: 25 anys compartint somriures amb infants en situació de vulnerabilitat i risc.



El Festival Circ Cric tindrà lloc de l'1 d'abril a l'1 de juliol al Parc Natural del Montseny (Sant Esteve de Palautordera), concentrarà, un any més, la programació durant els caps de setmana i anirà a càrrec de prop d'un centenar d'artistes i companyies d'arts escèniques.

Fundadora de l'ONG internacional, la companyia de Tortell Poltrona commemora l'aniversari amb una gran festa





Es tracta d'una programació per a adults i infants, tot i que Tortell Poltrona remarca la importància del públic infantil, que "no té poder adquisitiu però són el futur".



El mític pallasso va plànyer durant la presentació del Festival Circ Cric l'estat actual del món en parlar de la necessitat de mantenir el "sensefronterisme" com ha fet l'ONG que fa anys. En aquest aspecte, Montserrat Trias va afegir: "Els pallassos fem ximpleries, però no som ximples; som molt conscients del que passa al món i podem ajudar a repartir alegria. Aquesta és la nostra funció i la nostra responsabilitat".

25 anys de Pallassos Sense Fronteres

Des del 1993, Pallassos Sense Fronteres treballa ininterrompudament per repartir alegria a les persones que estan en situacions conflictives. Des de la seva primera actuació a la localitat de Veli Joze (actual Croàcia) davant d'infants que patien les conseqüències de la guerra que desmembrava l'antiga Iugoslàvia, Pallassos Sense Fronteres ha viatjat a prop de 100 països en 450 expedicions, en les quals ha realitzat 7.009 actuacions i ha fet riure més de 2 milions de persones afectades per conflictes bèl·lics o catàstrofes naturals arreu del món, a més de la infància i la població adulta en situació de vulnerabilitat i exclusió social a casa nostra. Actualment ja són 15 les seccions que conformem la federació internacional Clowns Without Borders.



Per això, el Circ Cric organitza una presentació per fer balanç d'aquests 25 anys de tasca humanitària internacional (18 de maig) i una gran festa (19 de maig) que reunirà el públic que vulgui assistir-hi i els pallassos que han passat per l'entitat des del 1993. En diversos escenaris, al Circ Cric es recrearan les expedicions de Pallassos Sense Fronteres i es realitzaran els mateixos espectacles que han fet riure al públic als països on han viatjat.

Novetats de la programació 2018

Quatre estrenes formen part de la programació del Festival Circ Cric d'enguany. Tortell Poltrona i la seva companyia en presenten dues: després de 'Grinyols' (2016) i 'Garranyics' (2017), estrenen 'Garranyecs', l'últim espectacle de circ que tanca la trilogia centrada en el binomi art i natura. També presenten 'Allegro Vivace', un espectacle inspirat en els grans pallassos de començament i mitjans del segle XX que han deixat un gran llegat per a les generacions futures, com Popov, Rudi Llata, Fratellini, els Francescos o Jackson, entre d'altres. Tortell Poltrona protagonitza també, juntament amb el també aclamat pallasso americà instal·lat a Catalunya Jango Edwards, l'espectacle a duo de nova creació: 'Today is not my day - Tanca la porta!'. Per finalitzar, la companyia francocatalana Baró d'Evel Cirk Cie presenta un espectacle de cabaret amb la col·laboració de diversos artistes, que acabarà amb 'La Serata', un concert de grans temes de música italiana dels anys 60, entre d'altres.

L'edició del 2018 del festival inclou col·laboracions estel·lars com la de Jango Edwards, Sílvia Pérez Cruz i Albert Pla





Pel que fa a la programació de concerts, el festival inclou grans artistes del panorama musical català que passaran per les carpes del Montseny: Sílvia Pérez Cruz (7 d'abril) i Albert Pla (11 de maig). Completen les actuacions musicals l'ex-Txarango Marcel Lázara, 'Tito', i Júlia Arrey (29 de juny).



El programa d'espectacles de l'edició d'enguany inclou el pallasso Marcel Gros, que interpretarà 'Universari' (26 de maig), i el ja tradicional Matx de Pallassos (30 de juny), joc d'improvisació amb diversos artistes, que marcarà la fi de festa del festival.





Un any més, no hi faltarà la popular fira d'espectacles i activitats, que se celebrarà el diumenge 15 d'abril. Una jornada molt apreciada pel públic familiar que, durant tot el dia i a l'aire lliure, podrà gaudir de tallers per als més menuts, passejades pel bosc, jocs, fanfàrries i espectacles de petit format i gran qualitat amb companyies vingudes d'arreu de l'Estat i del món.

V edició del Festival Internacional de Pallasses

Per cinquè any consecutiu, el Festival Circ Cric acull dins seu el ja indispensable i popular Festival Internacional de Pallasses (FIP), enguany amb presència destacada d'artistes llatinoamericanes. De nou, surt de la carpa per conquerir els carrers i teatres de Sant Esteve de Palautordera. La 5a edició del FIP, que tindrà lloc del 7 al 10 de juny, comptarà amb una quinzena de companyies i més de d'una trentena de pallasses vingudes de tot l'Estat i Europa.



Destacada serà la presència de la pallassa Lila Monti, gran referent de la tècnica del clown a Argentina. Coneguda per les seves col·laboracions habituals amb dos altres reputats clowns de l'escena llatinoamericana, la pallassa presenta al Circ Cric 'Povnia' (30 de juny, 20.30 h), un món imaginari on arriba la protagonista, que en desconeix l'idioma i les regles del joc. Un reflexió sobre el món actual i el que ens fa riure avui. Aprofitant la presència de l'artista al FIP i la voluntat del festival d'esdevenir lloc de trobada per a les professionals del sector, Lila Monti també impartirà un curs intensiu per a pallasses del 5 al 8 de juny.