Exposició de cromos al Museu del Joguet

Aquest vespre s'inaugura al Museu del Joguet de Catalunya l'exposició Tengui, falti! Aprendre amb els cromos, que es podrà veure fins al 29 de març del 2020.

Els cromos han estat –i són– una de les manifestacions més singulars dels mitjans de comunicació de massa. Publicats per empreses editorials o vinculats durant molt de temps a fàbriques de xocolates i a empreses d’alimentació, aquests àlbums van convertir-se en autèntiques enciclopèdies d’un enorme valor divulgatiu i artístic. Tengui, falti! Aprendre amb els cromos vol recordar i reivindicar aquest patrimoni cultural a través d’una exposició tan rigorosa com amena i engrescadora.

L'exposició consta de vuit nuclis temàtics que mostren diversos àmbits del coneixement: Tecnologia, Geografia, Personatges, Flora i Fauna, Pobles del món i Obres d’art, entre d’altres. L’exposició té dos àmbits especials: un dedicat als cromos que van sorgir l’any 1969 amb motiu de l’arribada de l’home a la Lluna i un altre centrat en l’empresa figuerenca Chocolates Comet, que va editar durant decennis magnífiques col·leccions de cromos.

És una exposició col·laborativa desenvolupada a partir d’una idea i a iniciativa de l’alumnat de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres

Aquesta exposició neix a partir de la col·laboració del Museu del Joguet de Catalunya i l’Institut Ramon Muntaner de Figueres, i ha comptat amb la col·laboració de Panini, així com de diversos col·leccionistes particulars.

El Museu del Joguet de Catalunya disposa d’un important fons de cromos i d’àlbums. No és estrany, perquè els cromos i els àlbums no només van formar part, com els joguets, del món de la infantesa, sinó que van esdevenir veritable material de joc i intercanvi, una escola lúdica real on les nenes i els nens aprenien a intercanviar, compartir i aconseguir els cromos més preuats.



L’Institut Ramon Muntaner de Figueres, en el marc de l’atenció als alumnes amb notables aptituds, ha creat diversos grups d’enriquiment que han permès a l’alumnat, a partir del treball per projectes, desenvolupar el seu potencial. Tengui, falti! Aprendre amb els cromos és la culminació d’un treball de mesos que ha permès a tots els participants esdevenir veritables comissaris d’una exposició plenament professional.