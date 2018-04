Estrenes musicals per als més petits

La música per a la canalla pren protagonisme aquests dies, amb diverses estrenes per part d'alguns dels grups de referència del panorama català.

Les Macedònia estrenen nou clip amb la col·laboració de l'Institut de Trastorns Alimentaris (ITA). Un grup de pacients de l'Institut protagonitzen el clip del tema 'Ser una estrella'. La cançó pertany a l'últim disc del grup, 'Estic contenta', i parla de la importància d'agradar-se a un mateix per poder agradar als altres. Al final del clip, Macedònia dona veu a una especialista i a diverses pacients que han volgut aportar el seu testimoni per tractar una malaltia –els trastorns de conducta alimentària– que segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, afecten més d'un 5% dels adolescents i joves. El disc 'Estic contenta' ha estat guardonat com a "Millor disc familiar de l'any"als últims premis Enderrock.

Per la seva banda, Reggae per Xics - The Penguins presenten un nou treball, coincidint amb Sant Jordi. Es tracta de 'Ballant damunt la lluna' (Buenritmo, 2018), el seu disc més personal. En aquesta nova aventura inclouen per primer cop temes propis i s'endinsen de ple en l'imaginari infantil, per fer viatjar el públic més enllà de les estrelles. El projecte per al públic familiar de The Penguins manté també l'aposta d'arranjar cançons del repertori tradicional infantil a través dels ritmes jamaicans, la fórmula que els ha consolidat com un dels grups de referència per al públic familiar.

Aquest disc té cinc temes de collita pròpia i vuit més de versions de temes populars, com ara 'L'esquimal', 'Rossinyol' o una nova versió de la cançó 'L'avi que estima el mar' amb la col·laboració de la big band The Gramophone Allstars. Enregistrat durant la tardor del 2017, 'Ballant damunt la lluna' sortirà publicat dilluns, diada de Sant Jordi. La data no és casual perquè el format del nou àlbum és un disc en forma de llibre de luxe, que vol ser un homenatge al món del còmic i als llibres infantils pop-up. En la línia de l'aposta per la vessant més personal i pròxima de la banda, la portada ja és tota una declaració d'intencions i inclou una picada d'ullet tant al 'Tintín' d'Hergé com a l'univers 'Petit Príncep'. Les referències al món del còmic continuen a l'interior del llibre-disc, amb pàgines que inclouen desplegables amb les lletres de les cançons, com els clàssics llibres pop-up, perquè els infants hi puguin interactuar.

I, finalment, Els Radiobots estrenen un nou videoclip: 'Animals'.Els Radiobots són un univers únic de cançons. Són acció, viatge, descobertes, ciència ficció, jungla, gustos, colors... Són melodies que fan l’anglès pròxim i enganxós. Sota la direcció de Txu Morillas, els músics Carol Badillo i Aleix Prats interpreten i un seguit de composicions pròpies que adapten registres com el pop, el hip-hop o la música electrònica al llenguatge i a les necessitats dels menuts. Una posada en escena fresca i amena, ambientada en un món de fantasia que estimula la imaginació dels infants. Un treballa amb un vessant pedagògic que s’adapta al currículum d’Educació Infantil i Primària del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.