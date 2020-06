Estrena de cine

Aquest cap de setmana s'estrena Les vides de Marona, l'últim llargmetratge d'animació d'Anca Damian. Aquest conte filosòfic per a tots els públics és un recorregut a través de les diferents etapes de la vida d'una gosseta. Cada personatge desplega un univers pictòric al seu voltant, desbordant generosament les possibilitats cromàtiques i estètiques de la pantalla de cinema.

Aquesta és la història d’una gosseta que, després de patir un accident, recorda els diferents amos que ha tingut al llarg de la seva vida i als quals ha estimat incondicionalment, omplint d’innocència i de llum totes les llars on ha viscut. Per la seva empatia inesgotable, el seu recorregut vital esdevé una lliçó d’amor.

Tràiler de 'Les vides de Marona'

Com explica la directora del film: "Quan se’m va acudir fer aquest film, vaig tenir la sensació que, sota aquest aspecte de 'film per a tota la família', podia introduir una lectura més profunda, més essencial (però que sovint amaguem) de la nostra banal realitat quotidiana. En aquest sentit, l’animació em va donar la llibertat necessària per construir un entorn visual únic en el qual sentim la comoditat d’imaginar. També, i des d’un vessant lúdic, vaig veure’m capaç d’influir en la percepció del públic. Veure-hi a través dels ulls d’un gos és com donar a cadascú un mirall on plantar cara a determinades veritats. Veritats que ningú no pot negar. Per a mi, el film és com un conte de fades modern. El destí de Marona és a la vegada senzill i essencial, individual i universal. Viure l’instant present, apreciar les petites coses, estar en una connexió profunda amb els altres; aquestes són les lliçons de felicitat del cànid per als humans".

Film recomanat a partir de 7 anys.