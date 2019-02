Descobrir parcs, rius i platges en família

De vegades els sentim piular; d’altres contemplem com despleguen les ales amb què tracen dibuixos pel cel i ens embadalim amb els seus colors i les seves formes simpàtiques. Però ¿ens hem parat a pensar prou en la importància que tenen els ocells, especialment en l’àmbit urbà? A la vegada que són aliats per controlar determinades plagues, també són bioindicadors per determinar la qualitat de l’hàbitat que els acull. És per això que cal cuidar-los i assegurar-nos que els podem seguir contemplant prop de casa nostra.

Amb aquest objectiu, avui a partir de les 11.30 h el Parc del Tramvia de Tiana acull el taller 'Donem una llar als ocells', una activitat que s’emmarca en el 13è cicle d’activitats als parcs, platges i rius metropolitans que impulsa un any més l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Guiats per un ornitòleg expert, els assistents a l’acte -obert a un públic familiar i per a infants a partir de 6 anys- aprendran a reconèixer els ocells que viuen en aquest parc així com el seu cicle vital. A la vegada, podran construir caixes de niu de fusta que després s’instal·laran als arbres d’aquest espai perquè serveixin de refugi per als ocells.

MÉS DE SEIXANTA ACTIVITATS

“Són activitats que es realitzen als parcs, a les platges i als rius i que serveixen per conèixer la fauna, la flora i la història d’aquests espais. Totes estan guiades per educadors experts que us explicaran els valors d’aquesta natura tan propera que tenim. Cada cap de setmana, cada dissabte i cada diumenge, podreu triar entre jocs, gimcanes, contes i visites a espais on es treballa per posar en valor la natura, com ara el Centre de Recuperació d’Animals Marins, entre moltes altres propostes”, explica Núria Machuca, responsable del cicle que impulsa l’AMB.

Aquesta tretzena edició, que ofereix més de seixanta activitats dirigides a un públic de totes les edats i de tots els gustos, va començar el 26 de gener passat al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que coorganitza el cicle des del 2011 juntament amb l’AMB i els ajuntaments metropolitans.

La cita per descobrir les noves propostes d’aquesta edició va aplegar més de 300 persones, que van poder prendre nota del calendari del nou cicle, que es presenta amb activitats noves i d’altres que se succeeixen i que tenen un gran èxit d’assistència. És el cas de 'Pedals al parc', que el 9 de març congregarà al Parc de la Fontsanta famílies ciclistes amb infants a partir de 9 anys per descobrir els valors ambientals i els espais més singulars d’aquest entorn natural, i alhora aprendran algunes tècniques bàsiques sobre la bicicleta, com ara la manera de canviar una cambra d’aire o la cadena, i que jugaran en un circuit d’habilitats motrius al Parc Ciclista del Llobregat. El 26 de maig, el Bioblitz Metropolità també omplirà un any més les Jugatecambientals dels parcs metropolitans de curiosos que sortiran a la recerca d’ocells, insectes i altres animals que viuen al costat de casa per observar-los, descobrir quins són i aportar les dades recollides a una plataforma de ciència ciutadana que visibilitzarà les dades al visor de fauna del web de l’AMB. A més, el 2 de juny el cicle portarà la quarta edició de la Festa del Dia del Medi Ambient fins al Parc de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet. La cita, que cada any aplega més ciutadans, serveix per celebrar la importància de conèixer i conservar la natura que tenim més a prop, així com conscienciar els assistents dels hàbits i mesures que podem dur a terme per minimitzar les afectacions que hi suposa el canvi climàtic. La jornada també servirà per reflexionar sobre la importància de la natura, mentre que els més petits faran jocs i tallers, com ara el d’estampació de samarretes bestials.