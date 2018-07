Descobrir els monuments catalans en família

L’intrèpid Mr. Stone viurà un estiu ple d’aventures descobrint els secrets i les curiositats més ben guardades del Reial Monestir de Santes Creus i del castell de Miravet. Aquest personatge imaginari és el fil argumental de l’activitat familiar que pretén donar a conèixer la història dels monuments catalans als més petits de la casa.

Així doncs, aquest viatger, que volta pel món buscant llocs únics i extraordinaris, intentarà esbrinar, amb l’ajuda dels nens i nenes i les seves famílies, diversos misteris. A Santes Creus, s’enfrontaran plegats al secret de les tombes reials del monestir de Santes Creus. Els caldrà resoldre diversos enigmes per revelar un gran misteri: qui hi ha enterrat a les tombes de Santes Creus?

Aquesta activitat familiar pretén acostar la història dels monuments als més petits d’una manera atractiva i adequada per a la seva edat

Durant l’activitat es fan diverses manualitats, com ara la construcció del monestir o la creació d’un capitell a partir de la iconografia del claustre. Finalment, les famílies descobreixen qui hi ha enterrat a l’església del monestir.

Mr. Stone també tindrà protagonisme aquest estiu al castell de Miravet després que el nostre Indiana Jones particular també s’endinsi en el misteri dels templers. Els seus mapes serviran per viatjar al passat templer del castell d’aquest municipi de la Ribera d’Ebre, on, fins i tot, alguns personatges de l’època recobraran vida per explicar als nens i nenes participants la història d’aquest monument.

Aquesta activitat està pensada per fer arribar la història dels monuments catalans de manera rigorosa, però, alhora, d’una manera atractiva i adequada per a la seva edat anens i nenes de 5 a 12 anys.

Mr Stone i el secret de les tombes reials de Santes Creus tindrà lloc l’últim dissabte dels mesos de juliol, agost i setembre en dues sessions, a les 12 h i a les 17 h. Al castell de Miravet, en canvi, l’activitat de Mr. Stone i el misteri dels templers tindrà lloc els dissabtes 4 d’agost i 1 de setembre, també a les 12 h i a les 17 h. Podeu fer les reserves a reservesmonuments.acdpc@gencat.cat o al telèfon 977 638 329.

Les aventures de Mr. Stone formen part de ‘Viu el Patrimoni’, el programa cultural d’estiu que cada any organitza l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’acostar el patrimoni cultural a la ciutadania i que descobreixi de manera diferent alguns dels monuments d’arreu de Catalunya, a partir d’iniciatives culturals ben diverses. A les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre hi ha previstes activitats al Reial Monestir de Santes Creus, el castell monestir d’Escornalbou, el castell de Miravet i la cartoixa d’Escaladei.