Dàmaris Gelabert estrena nou disc

'Naturalment' és el títol del nou disc de Dàmaris Gelabert, el disc més familiar de l’autora. La reconeguda cantant fa un pas endavant en la seva proposta musical gràcies a la producció i els arranjaments del músic Àlex Martínez i a la col·laboració de músics de renom com David Soler, Gabriel Amargant, Joan Rectoret i Arnau Figueres.

Una proposta variada que va des de la música mediterrània fins al country passant pel rock, la rumba i la bossa nova. El tema principal que dona nom a l’àlbum 'Naturalment' és un crit optimista a la vida a prop de la natura aprenent a gaudir dels moments i dels regals que aquesta ens ofereix. Cançons que no només ens parlen de la natura sinó del fet de viure la vida amb naturalitat. Les temàtiques de les cançons ens ajuden a transmetre i a reafirmar valors molt importants com la importància d’escoltar la gent gran, de menjar saludablement, de respectar i estimar els animals, de llegir, de l’amistat, de l’ecologia, etc.

Cançons que parlen de la natura i del fet de viure la vida amb naturalitat

També inclou els temes 'Comença l'estiu', 'Fruites i verdures' i 'Sóc ric' que la cantant ja havia presentat en anteriors videoclips. Un disc de Dàmaris Gelabert ideal per gaudir de bona música en família.

El dia 6 d'abril surt a la venda el disc i el 7 i 8 farà els concerts de presentació al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona.