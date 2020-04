Confinats en família: posem-hi música!

Diuen que cantant les penes se'n van, oi? O no anava ben bé així? Tant se val! El fet és que la música ens alegra la vida i aquests dies de confinament s'ha convertit en imprescindible. Cada dia apareixen nous himnes per traslladar a la ciutadania que, malgrat tot, tot anirà bé. Aquí teniu dues noves propostes que podeu descobrir amb la canalla. I, de regal, un conte!

La proposta de les Macedònia

Ara que tothom parla de la canalla i de com estan suportant el confinament, el grup Macedònia ha enregistrat una nova cançó des del confinament animant-los a seguir sent valents i a estar convençuts que guanyarem el Coronavirus. Volem guanyar és una cançó contundent i positiva. Les cinc fruites, com els seus fans, també estan tancades a casa i han volgut recuperar aquest tema gravant-la per animar els nens i nenes a no perdre l'esperança ni les ganes de guanyar.

Macedònia - Volem guanyar

Dàmaris Gelabert us convida a moure el cos!

Dàmaris Gelabert ha estrenat aquesta setmana una nova cançó i un nou videoclip a YouTube. Mou el cos és un tema que encomana optimisme i que convida a tothom (no només als més petits) a moure's seguint el ritme d'una nova cançó inspirada en l'estil funky dels anys 80. Una proposta que anirà molt bé per aquests dies de confinament i que ens recorda la importància de la música per animar-nos i motivar-nos a moure el cos.

Dàmaris Gelabert - Mou el cos

El Pot Petit i el seu lleó vergonyós

I una última proposta que ens arriba d'un altre grup de referència de la música familiar, El Pot Petit. En Pau i la Jana han decidit explicar-vos en format vídeo el seu exitós conte del lleó vergonyós.