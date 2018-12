La Ciutat dels Somnis torna a Montjuïc

Del 27 al 31 de desembre, Fira de Barcelona construirà al recinte de Montjuïc la segona edició de La Ciutat dels Somnis, una urbs imaginària perquè els més petits descobreixin jugant què els agradaria ser de grans i on la diversió per a tota la família està assegurada. L'esdeveniment amplia un dia la durada i comptarà amb més espai i activitats.

Aquest saló, que l'any passat va prendre el relleu del Festival de la Infància, proposa múltiples activitats lúdiques, esportives i culturals per a infants de 4 a 12 anys juntament amb els seus acompanyants. Les propostes –basades en l'exploració del món de les professions–, passen per jugar a ser bomber, veterinari, futbolista, metge, professor, tècnic de laboratori, missatger, arquitecte, cambrer, periodista, etc., i així fins a més d'un centenar d'oficis cada dia.

L'esdeveniment amplia un dia la durada i comptarà amb més espai i més activitats





La Ciutat dels Somnis recrearà diversos espais, indústries, comerços i equipaments urbans: des d'un aeroport a un hospital, passant per l'escola, el parc, el pavelló esportiu, un hotel, la plaça, el mercat, el taller mecànic, un laboratori o l'Ajuntament, entre molts altres. En aquests àmbits es desenvoluparan les diferents activitats adaptades per a diferents franges d'edat i en què estaran representades les diferents professions. Hi haurà experimentació, acció, esport, tallers, manualitats, joc simbòlic i gimcanes familiars, a més de música, espectacles i animació.



Així mateix, La Ciutat dels Somnis tindrà més zones de pícnic i restauració, així com una sala de lactància i àrea per a nadons per tal de fer més còmoda l'estada a les famílies que vinguin a passar algun d'aquests dies de les vacances nadalenques al recinte de Montjuïc.





L'entrada per a La Ciutat dels Somnis costa 6 euros. El nou Festival de la Infància romandrà obert de 10 a 19 h, del 27 al 30 de desembre. El dilluns 31 de desembre tancarà a les 16 h.



La Ciutat dels Somnis està organitzada per Fira de Barcelona, i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, a més de la col·laboració de més de 40 entitats i empreses.