Cita amb el Flic a Vic

Conferència inaugural

L'1 de desembre a les 18 h es farà l'acte inaugural del festival. Coincidint amb el centenari del naixement de Gianni Rodari, escriptor, pedagog i periodista, la seva traductora al català, Teresa Duran, farà la conferència Roda que roda amb Rodari. Rodari és un dels grans referents de la literatura infantil i juvenil del segle XX, i és una bona ocasió per retre-li homenatge. Una de les aportacions més importants de l’autor va ser la Gramàtica de la fantasia, un manual de referència per a generacions i generacions de mestres, bibliotecaris i mediadors literaris. Rodari va ser un autor d’obra prolífera que ha llegat una bona quantitat de llibres per ser gaudits tant per grans com per petits. Teresa Duran, gran coneixedora de l’obra de Rodari, que l’ha traduït al català i amb qui va confraternitzar fins a la seva mort, explicarà les diferents facetes d’aquest autor. Duran ha estat recentment guardonada per la Setmana del Llibre en català per la seva trajectòria. L’acte, coorganitzat amb l’Ateneu de Vic, es farà en format online i comptarà amb la presentació de M. Carme Bernal, professora emèrita de la UVic-UCC, i Magalí Homs, directora del Flic.

A més, pel Flic hi passaran altres autors com Care Santos, Ricardo Alcántara, Maria Carme Roca o Jordi Folck. Podeu consultar tota la programació prevista aquí.