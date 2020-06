"Arts & Born". Teatre, cinema i dansa

A les portes del final de curs, i amb la progressiva flexibilització de les fases de desconfinament que es van registrant, el Born CCM ha presentat la seva proposta de casals per a aquest estiu, que s'estén del 30 de juny al 17 de juliol i agafa tres arts escèniques com a eixos vertebradors de cada un d'aquests casals. Cinema, art i dansa com a eines creatives per descobrir i explorar la Barcelona del 1700, la seva societat, costums, comerç, famílies, poder, jocs, festes, realitat històrica... I fer-ho a la vegada que s'incorporen els coneixements necessaris per realitzar una producció audiovisual, teatral i de dansa. Uns casals pensats per a nens i nenes de 7 a 11 anys.

Així doncs, del 30 de juny al 3 de juliol, es farà el casal "El Born, una ciutat de pel·lícula": per descobrir a través del cinema i les seves particularitats la Barcelona de fa 300 anys, a la vegada que s'aprenen els fonaments d'una producció audiovisual, efectes especials, animació, etc.

Del 7 al 10 de juliol, amb "El Born, a escena", és el torn del teatre. Creació de personatges, vestuari, maquillatge, aprendre's i dominar el text, actuar, emocionar... I fer-ho agafant com a referent aquella ciutat d'inicis del segle XVIII, aparentment tan diferent de l'actual i que potser no ho era tant.

I del 14 al 17 de juliol, "El Born en dansa". No tot es pot expressar amb paraules. El cos i el moviment tenen el seu propi llenguatge. Conèixer-lo i dominar-lo obre un univers desconegut i apassionant de noves possibilitats. ¿Com eren els balls aleshores? Història i art: interessant i bella conjunció.