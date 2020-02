L'Aquàrium està d'aniversari

L'Aquàrium de Barcelona compleix aquest 2020 el seu 25è aniversari, i per celebrar-ho ha confeccionat un ampli programa d'activitats dirigides a tots els públics que tindran lloc al llarg de tot l'any. El centre marí més gran del món pel que fa a fauna del Mediterrani va obrir les portes el 8 de setembre del 1995 i, des d'aleshores, s'esforça per tenir cura del mar i de les nombroses espècies que hi viuen alhora que divulga el seu coneixement i educa la població en el seu respecte i la seva protecció avui per continuar gaudint-ne demà. Aquests valors sumats al de la investigació fan que sigui considerat Centre de Conservació Marina del Mediterrani i li han valgut el reconeixement de diverses institucions nacionals i internacionals.

Per commemorar aquesta fita, L'Aquàrium de Barcelona ha programat activitats per a tot l'any. Així, durant tot aquest 2020, els nens que facin entre 1 i 10 anys i els joves que en tinguin 25 tindran l'entrada gratuïta durant tota la setmana del seu aniversari.

A més, els caps de setmana fins a l'1 de març els visitants podran gaudir de l'activitat Curioses Criatures, en què podran descobrir els secrets més ben guardats d'algunes de les diferents espècies que habiten els aquaris mediterranis i tropicals a través de la visita guiada Un mar ple de curioses criatures. També podran observar com els cuidadors alimenten les rajades i expliquen les seves curiositats a Feeding time rajades.

Protegir el mar i les seves espècies

En aquests 25 anys i 9.000 dies obrint ininterrompudament, L'Aquàrium de Barcelona suma un total de 37 milions de visitants, que han pogut observar com els seus professionals protegeixen i alimenten les més d'11.000 espècies que hi habiten. En aquest sentit, als aquaris del centre marí hi han nascut 2.500 nous éssers vius i s'han consumit més de 360 tones d'aliments (l'equivalent al pes del Calypso, el vaixell d'investigació del Jacques Cousteau).

Aquesta protecció del fons marí i de les seves espècies, així com la divulgació del seu coneixement i l'educació en valors com el respecte i la conservació són les tasques més importants que el centre realitza dia a dia i que han fet que sigui considerat Centre de Conservació Marina del Mediterrani. Així, seguint el lema "Conèixer per estimar i estimar per protegir", dona continuïtat a programes científics propis i forma futurs biòlegs a través dels convenis de pràctiques que té establerts amb les diferents universitats i comunitats educatives.

En l'àmbit de la investigació, col·labora amb organitzacions nacionals i internacionals i participa en programes de protecció d'espècies com la sèpia (Projecte Sèpia), l'eriçó de mar, el cavallet de mar, el llamàntol o el corall. A més, dins del marc SOS Oceans i després de col·laborar amb el projecte OurOcean, L'Aquàrium de Barcelona també està present a la coalició d'aquaris de tot el món Worldaquariums #ReadyToChange to #BeatPlasticPollution, que han unit esforços amb la Comissió Europea i el Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient per la lluita contra la contaminació dels plàstics als oceans. La seva tasca de protecció del mar i les espècies marines, així com del medi ambient, li ha valgut el reconeixement de Biosphere, que l'ha acreditat recentment com a empresa turística sostenible a nivell internacional.