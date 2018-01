Aplis per a grans i petits

El món digital genera algun maldecap a les famílies, però també ofereix un ampli ventall de possibilitats per millorar aspectes de la criança i l'educació de les criatures. Aquí teniu algunes aplis i webs que ens han cridat l'atenció:

Superheroes Academy

SomDocents, la plataforma formativa en línia per a docents, ha estrenat una nova aplicació. Es tracta de Superheroes Academy, una apli per a nens i nenes en l’etapa d’educació infantil (de 3 a 6 anys). Disponible per a dispositius amb iOS, Android i Windows, Superheroes Academy és una aplicació perfecta per utilitzar en entorns educatius. El docent pot donar d’alta tants perfils com alumnes i seguir els resultats a través de la secció d’informes. Els nens tindran l’oportunitat de crear el seu propi superheroi i personalitzar-lo a través de l’eina d’edició. A mesura que avancen en aquest repte, podran participar en diferents jocs educatius dins de l’Acadèmia de Superherois. Així, treballaran el currículum d’educació infantil de manera transversal. I podran fer-ho de manera personalitzada, perquè el joc és interactiu, es desplega atenent a les diferents intel·ligències i observant els diferents ritmes d’aprenentatge.

Jo També Llegeixo

Una apli que ensenya als nens amb síndrome de Down a llegir. El 80% dels infants amb síndrome de Down estudien en escoles ordinàries, però els pares no tenen ni recursos ni temps per reforçar el seu aprenentatge. Per millorar el vessant lector, una graduada de la UOC, Gemma Fàbregas, ha impulsat una apli adreçada a infants d’aquest col·lectiu a partir de quatre anys. Jo També Llegeixo permet triar el tipus de lletra i l’idioma i personalitzar les imatges. A més, hi ha un apartat de seguiment en què es reflecteix l’evolució de l’infant. L’aplicació té un format multimèdia i hi ha un personatge animat que ajuda el nen en tot el procés. A més, hi ha activitats que potencien les seves capacitats perceptives. Fàbregas desenvoluparà la primera versió de l’aplicació aquest mateix any.

El Gusto de Crecer'

Estar al dia dels menús que reben els nostres fills a l'escola i conèixer quina és la millor opció per completar nutricionalment els menjars a casa són dos dels motius principals que porten molts pares a visitar periòdicament la web El Gusto de Crecer', un programa educatiu i nutricional que Aramark, empresa capdavantera en serveis de restauració per a menjadors escolars, va posar en marxa com a plataforma online el 2009 i que avui ja utilitzen més de 46.000 pares d'alumnes d'escoles de tot Espanya. Pel que fa a l'aplicació, està disponible per a iOs i Android.

Mater Training

En aquest cas parlem d'una pàgina web amb tot d'informació relacionada amb l'embaràs. El mètode Mater Training és un mètode de preparació al part que explica als futurs pares i mares tot allò que té a veure amb el període de gestació i amb el part. Un equip de ginecòlogues ha desenvolupat materials didàctics (vídeos explicatius, imatges reals i arxius PDF) que podeu veure online amb els quals podreu descobrir el perquè de tot el que li passa al cos durant l'embaràs, què passa durant el part, com afrontar-lo i poder-lo gaudir i què es pot esperar en les setmanes del postpart. Podreu accedir a la 'Guia d'embaràs' online a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, sense horaris i sense limitacions de temps.

Barcelona Wink

Barcelona Wink és un mercat web de serveis per a famílies que visitin Barcelona amb nens. En una sola web, les famílies de turistes amb nens poden consultar, triar i reservar hotels, restaurants i tot tipus de serveis adequats a la seva estada a la ciutat. La plataforma també comercialitza com a producte propi una sèrie de rutes guiades per animadors infantils que facilitaran la visita als principals punts turístics de Barcelona. Barcelona Wink va ser guardonat com a finalista en els premis FuTurisme.

RompeBullying

TokApp ha llançat la iniciativa RompeBullying, una aplicació d'adhesius per substituir i convertir els missatges desagradables i feridors en converses amables que utilitza el nou sistema de 'stickers' d'Apple. El funcionament del sistema és molt simple: la persona assetjada rep un missatge que no és del seu grat i tan sols ha d'obrir RompeBullying, seleccionar un adhesiu i arrossegar-lo sobre el missatge cobrint-lo totalment. El missatge original queda ocult tant per a la víctima com per al seu assetjador. Amb això, l'adhesiu genera una nova conversa diferent i llunyana a l'assetjament.

Més aplis contra el 'bullying'

Els experts de la UOC han fet un recull d'alguns dels recursos digitals que existeixen per contribuir a prevenir o revertir l’assetjament escolar. Per exemple, l'apli Parental Click, una aplicació de control parental que, amb el permís del menor, permet obtenir proves legals de l’assetjament, mitjançant el geoposicionament o la gravació d’imatges amb el mòbil. També destaquen Zoom1T, un qüestionari que els alumnes dels centres escolars poden respondre anònimament i que permet detectar problemàtiques o situacions de risc. O Stop Bullying, una aplicació per comunicar-se amb el responsable del centre educatiu i advertir-lo del perill d’un cas de 'bullying', bé de manera anònima o bé mostrant la identitat. Precisament en aquesta línia funciona l’apli B-Resol, que s’utilitza en diversos centres educatius catalans.

Lifeed

Lifeed es presenta com una eina de comunicació entre un pare o mare i el seu fill. Aquesta apli permet explicar les vivències dels primers anys del teu fill o filla al moment en què passen. El pare o mare pot pujar a l'aplicació notes d'àudio, vídeos, imatges i missatges de text que el seu fill o filla veurà quan sigui gran. A més, és la primera aplicació que pot embolicar-se per a regal. Una idea original, per exemple, per quan hi ha un naixement.