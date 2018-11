Activitats per conèixer les ciutats intel·ligents

Aquesta setmana se celebra a Barcelona l'Smart City Week, un esdeveniment que busca apropar la ciutat intel·ligent a la ciutadania. Hi haurà més de 50 activitats repartides pels 10 districtes de la ciutat per tal que l'esdeveniment arribi a tothom.



L'Smart City Week té com a objectiu reflexionar i experimentar sobre la relació entre les persones, la tecnologia i les ciutats, de manera que els continguts de l'Smart City Expo World Congress tinguin un retorn social positiu per a la ciutadania i que el concepte de ciutat intel·ligent sigui més pròxim a la ciutadania. Es proposa una aproximació a l'Smart City centrada en els quatre nivells de relació de la persona amb el seu entorn físic, cada vegada més intervingut per la tecnologia: la casa, el barri, la ciutat i el món.

De divendres a diumenge s'han programat activitats per a la canalla

Així, a través d'un conjunt d'activitats es proposa reflexionar sobre com les noves tecnologies modifiquen el nostre espai urbà, la manera com ens hi relacionem i com l'entenem.

Un programa amb 4 eixos

L'Smart City Week s'estructurarà al voltant de quatre eixos fonamentals seguint un model que té en compte els nivells de relació de la ciutadania amb el seu entorn físic: casa, barri, ciutat, món. La temàtica de cada eix servirà de fil conductor per a tot un seguit d'activitats:

Conferències i xerrades , que serviran per aportar nous discursos que portin a repensar aquests quatre contextos o escales de relació del 'ser ciutadà' amb el seu entorn urbà.

, que serviran per aportar nous discursos que portin a repensar aquests quatre contextos o escales de relació del 'ser ciutadà' amb el seu entorn urbà. Itineraris, visites guiades i portes obertes , amb l'objectiu de fer una aproximació a la ciutat intel·ligent centrada en com el ciutadà experimenta les funcions bàsiques de la vida a la ciutat.

, amb l'objectiu de fer una aproximació a la ciutat intel·ligent centrada en com el ciutadà experimenta les funcions bàsiques de la vida a la ciutat. Activitats participatives, experimentals i educatives en forma de tallers, 'datathons' o laboratoris d'experimentació, ideals per a persones interessades en l'univers urbà, amb inquietuds culturals i de naturalesa prescriptora.

en forma de tallers, 'datathons' o laboratoris d'experimentació, ideals per a persones interessades en l'univers urbà, amb inquietuds culturals i de naturalesa prescriptora. Activitats familiars per educar les generacions futures, un conjunt de tallers familiars que tindran lloc al llarg de la jornada del dissabte 10 de novembre a diferents districtes de la ciutat.

Activitats familiars

Seguint aquesta voluntat d'acostament a tots els públics, s'han previst un seguit d'activitats destinades als més petits, que tindran lloc de divendres a diumenge a diferents districtes de la ciutat. Les propostes del Kids són les següents:

Visita a la Fàbrica del Sol , un clar exemple d'edifici sostenible.

, un clar exemple d'edifici sostenible. Taller per aprendre a estalviar energia a la llar (Fàbrica del Sol).

a la llar (Fàbrica del Sol). Introducció dels Fab Labs als més petits a través dels Smart Citizen Kits (mediador de dades obertes mediambientals) i visita al IAAC / Fab Lab Barcelona.

(mediador de dades obertes mediambientals) i visita al IAAC / Fab Lab Barcelona. Coneix l'aquaponia. Es coneix com a aquaponia al sistema de producció sostenible de plantes i peixos que combina l'aqüicultura tradicional, que és la cria d'animals aquàtics com peixos, crancs de riu i gambetes, amb la hidroponia, cultiu de plantes en aigua en un medi ambient simbiòtic.

Es coneix com a aquaponia al sistema de producció sostenible de plantes i peixos que combina l'aqüicultura tradicional, que és la cria d'animals aquàtics com peixos, crancs de riu i gambetes, amb la hidroponia, cultiu de plantes en aigua en un medi ambient simbiòtic. Taller Internet of Things. S'hi s'aprèn a programar amb Arduino, de codi obert. Arduino és una companyia de codi obert i 'open hardware', així com un projecte i una comunitat internacional que dissenya i manufactura plaques de desenvolupament de maquinari per construir dispositius digitals i dispositius interactius que puguin controlar objectes del món real.

S'hi s'aprèn a programar amb Arduino, de codi obert. Arduino és una companyia de codi obert i 'open hardware', així com un projecte i una comunitat internacional que dissenya i manufactura plaques de desenvolupament de maquinari per construir dispositius digitals i dispositius interactius que puguin controlar objectes del món real. Juga i aprèn amb la realitat augmentada.

Taller per construir el teu propi vaixell robotitzat amb LEGO WeDo. Per gaudir del litoral urbà d'una forma més sostenible.

Per gaudir del litoral urbà d'una forma més sostenible. Taller de disseny de vinils per als telèfons 'smart'.

Coneix la Barcelona romana a través de jocs matemàtics.