Vint àlbums del Follet Oriol

Molts de vosaltres deveu conèixer el follet Oriol, un personatge simpàtic i aventurer que des de fa anys ha anat creixent amb tots nosaltres. Doncs bé, resulta que aquest any se celebren els vint àlbums (vint, sí) de les seves aventures i desventures.

Òscar Sardà, creador i il·lustrador del personatge, des de fa anys ens regala les seves històries. En podem llegir títols com ara 'El follet Oriol i el llibre màgic', 'El follet Oriol i el laberint misteriós' i 'El follet Oriol i el Nadal', entre molts altres, i a cada conte el protagonista viu una aventura inoblidable.

EL COMENÇAMENT

“Tot va començar fa anys, a principis del 2000, quan vivia en una casa aïllada del Maresme sense llum -explica Òscar Sardà-. El meu fill petit tenia una mica de por i em vaig inventar una història sobre un follet que es feia amic d’una cuca de llum i portava altre cop la llum al poble. El meu fill estava tan entusiasmat amb la història que em vaig preguntar: «¿I per què no l’escric i l’envio a una editorial?»” Des que es va publicar el primer àlbum 'El follet Oriol i la cuca de llum' (Barcanova) han passat més de quinze anys. Des d’aleshores, Sardà ha escrit vint àlbums amb el mateix personatge i se n’han venut, només en català, més de 80.000 exemplars. Repetim: 80.000 exemplars!

ELS VALORS

Que un personatge captivi tantíssims lectors en l’edició en català és una petita proesa. “Em sento molt agraït -diu l’autor-. Penso que un dels punts forts dels contes són els seus valors. Cada conte explota valors com l’amistat i la fraternitat, i eludeix aspectes com la violència. D’altra banda, l’enginy del follet es converteix en un element indispensable a l’hora de resoldre els problemes que es plantegen”.

Els contes van dirigits a canalla a partir de 4 anys i tenen una doble tipologia de lletra (lletra de pal per als nens i un text ampliat a sota perquè puguin llegir els pares). A la pàgina dreta hi podreu trobar una il·lustració magnífica amb el follet acompanyat d’algun dels personatges del poble que van apareixent en cada aventura. “De petit era un gran lector de còmic, sobretot de l’escola francobelga. Astèrix i tot el món dels druides sempre han sigut per a mi una font d’inspiració. De fet, el druida que apareix als meus contes s’inspira en Panoràmix i tota la seva saviesa”.

Coincidint amb la publicació de l’àlbum número 20, aquest any s’ha fet una exposició titulada 'Ja som 20', que commemora els vint contes del follet i que recorre diverses biblioteques i llibreries de Catalunya. L’exposició, que encara es pot veure en algunes biblioteques, consta de vint plafons, un per àlbum, en què hi ha la coberta del llibre, un primer esbós del dibuix i a continuació un esbós passat a color que complementa el procés de creació (com podeu veure a la imatge del reportatge). “Celebrem els 20 tot i que ha sortit fa poc l’àlbum número 21 i ja treballo en el 22”, puntualitza l’autor, que no para de crear noves històries. “Fins ara hi he fet sortir tota mena de personatges, als meus contes: princeses, dracs, cavallers, druides... Em pregunto quins nous personatges faré sortir a l’àlbum següent”.

Per si no n’hi hagués prou, Òscar Sardà complementa l’activitat d’escriure i il·lustrar amb tallers d’il·lustració que fa en escoles, biblioteques i llibreries. “Normalment vaig acompanyat d’una contacontes, la Núria Clemares, que va explicant la història mentre jo em dedico a il·lustrar unes quantes escenes en directe davant els nens. Veus les seves cares de sorpresa i il·lusió, i això és realment bonic. «Què de pressa que dibuixes!», em diuen alguns nens. O: «Ens pots explicar una nova aventura del follet Oriol, sisplau?»”

UNA NOVA AVENTURA

Com dèiem, Sardà ja treballa en l’àlbum número 22 i ens avança que tractarà sobre la cura del planeta Terra i la necessitat de preservar el món on vivim... i on viuen els follets, esclar! I és que Òscar Sardà, malgrat que hagin passat els anys i el seu fill petit ja en tingui vint-i-un, continua tan entusiasmat com sempre a l’hora d’inventar-se noves històries. Anoteu: la pròxima aventura del follet arribarà a les llibreries per Sant Jordi. La llegireu?