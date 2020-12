Aquest Nadal els bibliotecaris et recomanen...

Amb l’arribada de les festes nadalenques els bibliotecaris us proposen les millors lectures per a aquesta època de l’any. Si aneu a la vostra biblioteca hi trobareu aquests i molts altres títols per devorar aquests dies de festa! Recordeu que a la web ebiblio.cat teniu al vostre abast contes i novel·les en format electrònic. Trobareu aquestes i altres recomanacions al portal infantil de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. Entreu-hi i descobriu quines altres sorpreses us han preparat perquè no us avorreiu gens durant aquestes vacances que ja s’acosten! Bona lectura!

Per als lectors més petits de la casa (de 5 a 7 anys)

SI ARRIBA L’HIVERN, DIGUEU-LI QUE NO HI SOC

AUTORA: SIMONA CIRAOLO IL·LUSTRACIONS: SIMONA CIRAOLO EDITORIAL: ANDANA

Àlbum il·lustrat per la mateixa autora, perfecte per explicar el canvi de les estacions. Els més petits de la casa descobriran la importància de viure el moment i de gaudir els plaers de cada dia trobant la part positiva de l’hivern. Qui ha dit que l’hivern és avorrit? Potser plou o neva... però ens hi esperen aventures emocionants!

LA LLUNA NO ÉS DE NINGÚ

AUTOR: TOHBY RIDDLE IL·LUSTRACIONS: TOHBY RIDDLE EDITORIAL: BABULINKA

Clàssic modern de la literatura infantil que celebra el 10è aniversari de la seva primera publicació a Austràlia. Una bonica història de l’amistat entre una guineu i un ase i de les coses meravelloses que poden passar quan menys t’ho esperes, sobretot si les comparteixes amb un amic!

CASA TEVA, CASA MEVA

AUTORA: MARIANNE DUBUC IL·LUSTRACIONS: MARIANNE DUBUC TRADUCCIÓ: RAQUEL SOLÀ I GARCIA EDITORIAL: JOVENTUT

Llibre-joc de gran format amb el qual els petits podran observar i jugar descobrint la vida quotidiana de les diferents famílies que viuen en l’edifici del carrer de les Galetes número 3. En aquests moments, la família Conill està a punt de celebrar-hi l’aniversari del Conillet i tots el veïns hi estan convidats!

Per a lectors imaginatius (a partir de 8 anys)

PIPPI CALCESLLARGUES

AUTORA: ASTRID LINDGREN IL·LUSTRACIONS: INGRID VANG NYMAN TRADUCCIÓ: ANTONI GARCIA LLORCA EDITORIAL: KOKINOS

Primer dels tres llibres que l’editorial Kokinos ha publicat per commemorar el 75è aniversari d’aquest entranyable personatge creat per Astrid Lindgren. Endinseu-vos en les fantàstiques i estrambòtiques aventures d’aquesta nena pèl-roja que viu sense cap adult a Vil·la Villekulla, en companyia d’un cavall i un mico. Amb la Pippi no tindreu temps d’avorrir-vos: és divertida, generosa, imaginativa, independent... i amb ella res no és impossible!

CONTES PER TELÈFON

AUTOR: GIANNI RODARI IL·LUSTRACIONS: EMILIO UBERUAGA TRADUCCIÓ: TERESA DURAN EDITORIAL: JOVENTUT

El 2020 celebrem el centenari del naixement de Gianni Rodari i no hi ha res millor que llegir aquesta edició magnífica de la seva obra més famosa. Un recull de 70 contes que el senyor Bianchi de Varese, representant de comerç, li explica cada nit per telèfon a la seva filla. Històries boniques, divertides i plenes d’optimisme. Què espereu per començar a llegir-les?

SET CLAUS PER OBRIR ELS SOMNIS

AUTOR: ALFREDO GÓMEZ CERDÁ IL·LUSTRACIONS: DAVID PINTOR TRADUCCIÓ: DAVID NEL·LO EDITORIAL: KALANDRAKA

Un homenatge a set dels autors emblemàtics de la història de la literatura infantil i juvenil contemporània. Gianni Rodari, Tomi Ungerer, Astrid Lindgren, Juan Farias, Christine Nöstlinger, Roald Dahl i Gloria Fuertes protagonitzaran set històries plenes de fantasia i creativitat que ens permetran conèixer una mica més aquests escriptors, fins al punt que no sabrem què és realitat i què és ficció.

Per a lectors intrèpids (a partir d’11 anys)

EL LLOC MÀGIC

AUTOR: CHRIS WORMELL IL·LUSTRACIONS: CHRIS WORMELL TRADUCCIÓ: YANNICK GARCIA EDITORIAL: ANIMALLIBRES

La Clementina viu tancada a la seva habitació per culpa dels seus oncles i no ha vist mai el món exterior. Ella somnia un lloc màgic que sap que algun dia trobarà i inicia una fugida acompanyada d’un gat que és el seu millor amic. També disponible en format electrònic a eBiblio Catalunya en anglès.

ESTIMAT MONSTRE

AUTOR: LLUÍS PRATS IL·LUSTRACIONS: LAIA PÀMPOLS EDITORIAL: LA GALERA

Una bonica història d’amistat amb una temàtica molt actual, l’assetjament escolar, que us emocionarà. La trobada inesperada entre l’Abel -un noi poruc assetjat a l’escola- i en Gabriel -un noi gegantí a causa d’una malaltia- farà créixer una amistat que els ajudarà a afrontar i vèncer les seves pors. Premi Folch i Torres 2019

AMB CALMA: 50 HISTÒRIES NATURALS

AUTORA: RACHEL WILLIAMS IL·LUSTRACIONS: FREYA HARTAS TRADUCCIÓ: MARIA CABRERA CALLÍS EDITORIAL: FLAMBOYANT

Històries que descriuen pausadament transformacions de la natura que ens envolta. Llegeix amb calma i segueix les il·lustracions de les coses que ocorren dia rere dia al voltant nostre. Veuràs com es forma un núvol o com una crisàlide es converteix en una papallona.