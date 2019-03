Fem llista per Sant Jordi?

Ja esteu preparant amb la canalla la llista de llibres per comprar i regalar per Sant Jordi? Si encara no la teniu tancada, aquí teniu algunes propostes.

El pirata valent

RICARDO ALCÁNTARA / GUSTI. EDITORIAL KALANDRAKA

La reedició d’un clàssic que barreja fantasia i humor, en clau rimada. Un àlbum ple de rimes, aventures i imaginació per als més petits de la casa. Què pot passar quan un pirata ferotge puja al pal major del seu bergantí i, en plena aventura, la mare el crida per berenar? Recomanat a partir de 3 anys.

La revolta de santa Jordina

DAVID FERNÀNDEZ / LYONA. EDITORIAL AMSTERDAM

David Fernàndez i Lyona reinterpreten la llegenda de Sant Jordi i animen els lectors, petits i grans, a fer-se seva aquesta història subversiva i tocada de lila que reivindica la llibertat. La Jordina serà la primera a rebel·lar-se contra el tirà. A partir de 6 anys.

Sant Jordi i el drac Patac!

JORDI GRIFOLL / CRIS TARRADAS. EDITORIAL CASTELLNOU

Un conte interactiu en què els nens i nenes participen al llarg de la història (pintant, dibuixant...) ajudant sant Jordi. El drac Patac finalment és vençut però ens deixa un magnífic regal: una rosa vermella, la rosa de sant Jordi. Recomanat a partir de 5 anys.

La Lola i la recepta de germana

ANNE VILLENEUVE. EDITORIAL BIRABIRO

Els tres terribles germans bessons de la Lola tornen a fer disbarats i la Lola troba a faltar algú per poder-hi jugar, una germana com ella. Aleshores demana als pares que n’hi facin una. Però sembla que no serà fàcil. Una història amb molt d’humor i un toc de màgia i misteri. A partir de 5 anys.

Guia d’observació del cel per a nois i noies

JOAN ANTON CATALÀ. EDITORIAL COSSETÀNIA

Aquesta guia ofereix tota la informació necessària perquè nois i noies puguin gaudir de les meravelles del cel nocturn a simple vista, o amb un modest telescopi. Inclou trucs i uns exercicis pràctics. A partir de 9 anys.

L’arbre dels desigs

KATHERINE APPLEGATE. EDITORIAL NANDIBÚ

El Roig és un roure molt vell que és, també, l’arbre dels desitjos del barri. L’arribada d’una família nova a la zona l’obligarà a aprofitar la seva experiència perquè s’integri correctament. Recomanat a partir de 10 anys.

Cinc minuts més

MARTA ALTÉS. EDITORIAL BLACKIE LITTLE

Una història sobre el temps, amb el segell inconfusible de Marta Altés. Els nens tenen un concepte del temps molt diferent del dels grans. Per a ells el temps no existeix, mentre que els adults, sempre amb mil coses a fer, mai no s’ocupen de gaudir del temps com ho fan els petits. A partir de 3 anys.

Quina obra mestra!

RICCARDO GUASCO. EDITORIAL COMBEL

¿Heu provat mai de passejar-vos pels paisatges que va pintar Van Gogh? ¿I d’esmorzar entre els personatges de Modigliani o de Magritte? Aquest àlbum convida els petits lectors a viure l’aventura de descobrir les grans obres de l’art europeu a partir de la recreació que n’ha fet Riccardo Guasco. Recomanat a partir de 2 anys.

Els Supertafaners ho volen saber tot de Sant Jordi

EDITORIAL VOX

S’acosta Sant Jordi i els Supertafaners volen conèixer tot el que envolta la llegenda i la celebració de la diada del llibre i la rosa. Fins a 72 preguntes trobaran resposta en aquest llibre divertit i entretingut. A partir de 6 anys.

L’alè del drac

MAITE CARRANZA. EDITORIAL LA GALERA

Un thriller centrat en la infància i adolescència d’Antoni Gaudí a Reus, on viu com un jove ple de somnis i enamorat de la Coia. Però, de manera sobtada, la Coia apareix morta i la vida de l’Antoni canvia per sempre. Recomanat a partir de 14 anys.

Mercè Rodoreda

N. CEREZO / R. CALAFELL. EDITORIAL LA GALERA

Valenta com tu és una nova col·lecció que reivindica els referents femenins, amb la voluntat de posar en valor la vida de moltes dones que al llarg de la història han aconseguit grans fites, com Mercè Rodoreda. Recomanat a partir de 5 anys.

Sota les onades

MERITXELL MARTÍ / XAVIER SALOMÓ. EDITORIAL FLAMBOYANT

Una preciositat d’àlbum il·lustrat, en què en l’aparent senzillesa d’una trobada al mar sorgeix el conflicte interior en cada un dels personatges. La vergonya, la por, el rebuig… Una història íntima i emotiva que convida els nens a afrontar els conflictes interiors amb amor i confiança. A partir de 5 anys.

El viatge del cal·lígraf

ARIANNA SQUILLONI / SAMUEL CASTAÑO. EDITORIAL JOVENTUT

Un àlbum preciós, que és pura poesia visual, un cant als viatges. No només als viatges a través del món, sinó a aquells als quals ens porten les paraules, les imatges i la imaginació. A mesura que el cal·lígraf va fent camí, va reproduint el món, o potser és el món que el dibuixa a ell? A partir de 7 anys.

La vida secreta dels mocs

MARIONA TOLOSA. EDITORIAL ZAHORÍ BOOKS

El primer llibre de no-ficció sobre els mocs, amb tots els secrets dels mocs, les burilles i els esternuts d’humans i animals. Inclou un test de 10 preguntes amb mites sobre els mocs, i el primer que cal saber és que els mocs no són una malaltia, més aviat són superherois! Recomanat a partir de 5 anys.