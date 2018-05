Lectors, el millor jurat

Fomentar i millorar la competència lectora, el gust per la lectura i l’hàbit lector com a eines que contribueixen a l’èxit escolar i l’aprenentatge de l’alumnat. És un dels objectius del Pla d’Animació a la Lectura (PAL) que el curs 1998-99 va posar en marxa l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, on la política educativa i els plans lectors, així com el treball en xarxa amb escoles i biblioteques municipals, han sigut una constant els últims anys. El PAL, que en primera instància s’adreçava a infantil i primària, ha engegat un projecte nou adreçat als alumnes de secundària, en el marc del qual ha organitzat un nou concurs literari, el Premi Menjallibres. En paraules de Sisco Moreno, coordinador de Foment de la Lectura a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, “el gran valor afegit de la proposta és posar el focus en els alumnes, que són els que, amb el seu vot, decideixen quina lectura és la mereixedora del premi”.

El concurs s’adreça als estudiants de 1r i 2n d’ESO dels centres de secundària de Vilanova i la Geltrú, s’executa durant el curs escolar i en horari lectiu i són els centres educatius i els mateixos alumnes els qui, de manera voluntària, decideixen participar-hi.

TRES OBRES FINALISTES

Durant el curs, els alumnes van endinsar-se en tres llibres, seleccionats prèviament per un grup de tria format per autores locals, llibreteres, bibliotecàries, professores i alumnes de secundària. Totes elles van determinar que 'Selfies', de M. Carme Roca, 'L’expedició del doctor Balmis', de Maria Solar, i 'Wolfgang (Extraordinari)', de Laia Aguilar, fossin les finalistes d’un concurs que ha engrescat a tothom. “La relació sempre ha sigut molt fluida i positiva i cal destacar la implicació de tots els centres, tant pel que fa al seguiment de les trobades com respecte a la dinamització i preparació d’aquestes a l’escola”, apunta Núria Fonoll, tècnica responsable del Servei d’Educació de l’IMET.

Els centres inscrits van rebre els llibres finalistes el mes de desembre passat, i a partir d’aleshores va arrencar la deliberació, un procés que va completar-se durant els mesos de gener, febrer i març amb trobades amb les mateixes autores. Va ser una experiència del tot enriquidora per a totes les parts. Com explica Fonoll, “els joves i professors van destacar la proximitat amb les autores i la possibilitat de fer-los arribar directament les seves inquietuds, dubtes i curiositats”. Al seu torn, per a les autores va significar “la possibilitat, que no sempre tenen, de contraposar les seves visions amb les dels lectors”.

Una d’aquestes autores és Laia Aguilar, creadora de 'Wolfgang (Extraordinari)', un llibre que ja va ser reconegut amb el Premi Carlemany del 2016. Saber-se impulsora del gust per la lectura d’un públic com el juvenil li fa especial il·lusió: “En les dues ocasions m’han votat els joves, que al cap i a la fi són els meus lectors i és a qui haig d’arribar. És un honor que s’estimin tant el llibre.”

TROBADES AMB LES AUTORES

Aguilar valora molt positivament haver tingut accés als joves lectors que formaven el jurat. “Els autors tenim una feina molt solitària i gairebé mai tenim un diàleg directe amb els nostres lectors”, diu. Tenir-lo aquest cop va anar-li molt bé, reconeix, “per entendre els punts forts i febles del llibre”. I és que, matisa, “els nois són sempre molt sincers i exigents, saben perfectament quan una cosa els agrada o no i per què”. La cosa més sorprenent per a ella és que alguns se li acostessin per explicar-li alguna experiència personal en relació amb el llibre de l’estil “Jo aquí vaig plorar” i “Li hauria clavat una bufetada al Wolfgang però després me’l vaig estimar molt”. “Aquesta mena de comentaris -subratlla- són els que més m’impressionen, veure com cadascú ha entès el personatge i s’ha emocionat a la seva manera”.

Una emoció que va reviure el 9 de maig passat, durant l’acte de cloenda del premi, que va tenir lloc a l’Auditori Eduard Toldrà. Allà Aguilar va saber que Wolfgang era l’obra més ben valorada pels joves vilanovins. Un premi que en realitat és una triple il·lusió: “Per a mi el veritable premi ha sigut que m’escollissin finalista i em llegissin 325 nanos de Catalunya, el fet haver-los conegut i haver pogut compartir opinions amb ells i, esclar, el veredicte!”